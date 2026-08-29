Ο Λάντο Νόρις ανανέωσε με τη McLaren στη Formula 1

Η McLaren Racing προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Λάντο Νόρις στη Formula 1, ανακοινώνοντας ένα νέο πολυετές συμβόλαιο. Η συμφωνία αυτή θα διατηρήσει τον Βρετανό οδηγό στην ομάδα του Ουόκινγκ έως τουλάχιστον το τέλος του 2030, ενώ περιλαμβάνει και πολυετή οψιόν επέκτασης πέρα από αυτή την ημερομηνία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανανέωση του Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, «κλειδώνοντας» το μέλλον ενός ακόμη πρωταγωνιστή του αθλήματος.

Η πορεία του Νόρις στην McLaren

Ο Λάντο Νόρις εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της McLaren το 2017, ξεκινώντας την πορεία του στον οργανισμό. Την επόμενη χρονιά, ανέλαβε τον ρόλο του οδηγού δοκιμών και αναπληρωματικού, προτού πάρει τη θέση του βασικού οδηγού το 2019. Έκτοτε, δεν έχει αγωνιστεί για καμία άλλη ομάδα στη Formula 1, παραμένοντας πιστός στα χρώματα της McLaren.

Εφόσον ο Βρετανός ολοκληρώσει το νέο του συμβόλαιο, θα έχει συμπληρώσει δώδεκα συνεχόμενες αγωνιστικές σεζόν με την ομάδα. Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο Νόρις να περάσει ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη την καριέρα του στη Formula 1 με την ίδια ομάδα, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξέλιξης οδηγού μέσα στον ίδιο οργανισμό.

Επιστροφή στην κορυφή και τίτλοι

Η ανανέωση της συνεργασίας έρχεται σε μια περίοδο όπου η σχέση μεταξύ του Νόρις και της McLaren έχει ήδη δικαιώσει τις σημαντικότερες επιλογές και των δύο πλευρών. Ο Βρετανός οδηγός συνέβαλε καθοριστικά στην επιστροφή της McLaren στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη πορεία της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της επιτυχημένης πορείας, ο Νόρις κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών του 2025. Επιπλέον, έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες της φετινής σεζόν, οδηγώντας την αναβαθμισμένη MCL40. Αυτές οι επιδόσεις υπογραμμίζουν την ανοδική πορεία τόσο του οδηγού όσο και της ομάδας.

Οι δηλώσεις του παγκόσμιου πρωταθλητή

Μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης, ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις προέβη σε δηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τη McLaren ως το «αγωνιστικό του σπίτι». Τόνισε τη χαρά του για την υπογραφή του νέου συμβολαίου, το οποίο τον κρατά στην ομάδα τουλάχιστον μέχρι το 2030, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή του.

«Όταν ξεκίνησα αυτό το ταξίδι πριν από εννέα χρόνια, είχα ξεκάθαρους στόχους: να επιστρέψω τη McLaren στην κορυφή και να κατακτήσω πρωταθλήματα», δήλωσε ο Νόρις. «Πετύχαμε αυτόν τον στόχο, όμως θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε να συνεχίσουμε να νικάμε και γνωρίζουμε ως ομάδα ότι είμαστε ικανοί να το πετύχουμε».

Μια συμφωνία αφοσίωσης και φιλοδοξίας

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν αποτελεί απλώς μια κίνηση αφοσίωσης από την πλευρά του Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός επέλεξε να παραμείνει στην ομάδα σε μια περίοδο κατά την οποία η McLaren βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία αναδόμησης. Περίμενε υπομονετικά μέχρι να δει το αγωνιστικό της πρόγραμμα να μετατρέπεται ξανά σε δύναμη διεκδίκησης τίτλων, κάτι που πλέον έχει επιτευχθεί.

Σε αντίθεση με άλλες μακροχρόνιες συμφωνίες που ενδέχεται να βασίζονται στην προσδοκία μιας μελλοντικής αγωνιστικής ανάκαμψης, η ανανέωση του συμβολαίου του Νόρις έρχεται μετά την επίτευξη του βασικού στόχου της επιστροφής της McLaren στην κορυφή. Ο ίδιος ο οδηγός έχει εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργήσει τη δική του δυναστεία εντός της ομάδας, υπογραμμίζοντας τις φιλοδοξίες του για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta