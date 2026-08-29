Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανοίγει το πρόγραμμα της Δευτέρας στο US Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ανοίξει το πρόγραμμα του πρώτου γύρου στο US Open τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αντιμετωπίζοντας τον Άρθουρ Φιλς. Ο Έλληνας τενίστας θα αγωνιστεί στο «Louis Armstrong Stadium» στις 18:00, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από το EuroSport. Το κυρίως ταμπλό του τουρνουά ξεκινά την Κυριακή 30 Αυγούστου, με τους προκριματικούς αγώνες να έχουν ήδη διεξαχθεί.

Η πρεμιέρα του Τσιτσιπά και ο αντίπαλος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, άλλοτε Νο.3 του κόσμου, θα κάνει την πρεμιέρα του στο US Open τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Ο αγώνας του έχει προγραμματιστεί να ανοίξει το πρόγραμμα του «Louis Armstrong Stadium» στις 18:00. Αντίπαλός του θα είναι ο Άρθουρ Φιλς, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.11 της παγκόσμιας κατάταξης και είναι ο πρωταθλητής του τουρνουά του Σινσινάτι.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί ένα από τα πρώτα παιχνίδια του κυρίως ταμπλό, το οποίο ξεκινά την Κυριακή 30 Αυγούστου. Η μετάδοση της αναμέτρησης θα πραγματοποιηθεί ζωντανά από το EuroSport, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την έναρξη της πορείας του Έλληνα τενίστα στη διοργάνωση.

Ιστορικό αναμετρήσεων με τον Άρθουρ Φιλς

Η συνάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άρθουρ Φιλς στο US Open θα είναι η έκτη μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, ο Γάλλος τενίστας έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα αήττητο σερί απέναντι στον Τσιτσιπά, μετρώντας πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις (5/5).

Η πρώτη τους αναμέτρηση έλαβε χώρα το 2023, στον ημιτελικό του τουρνουά της Αμβέρσας, όπου ο Φιλς επικράτησε με 7-6(5) και 7-6(4) games. Ακολούθησε μια νέα συνάντηση το 2024, στα προημιτελικά της Βασιλείας. Στην πρώτη τους αναμέτρηση στους «8» της Βαρκελώνης το 2025, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από τον αγώνα.

Λίγο αργότερα, την ίδια σεζόν, οι δύο τενίστες αναμετρήθηκαν στο 1000άρι τουρνουά της Ρώμης. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κερδίσει ένα σετ, κάτι που ήταν η μοναδική φορά μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο Φιλς έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στους «16» με 2-1 σετ, με επιμέρους σκορ 2-6, 6-4 και 6-2 games.

Πιθανοί αντίπαλοι στους επόμενους γύρους

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να προκριθεί από τον πρώτο γύρο, θα αντιμετωπίσει έναν εκ των δύο παικτών του ζευγαριού που αποτελείται από τον Τζακ Κένεντι και έναν qualifier. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Στον τρίτο γύρο, οι πιθανοί αντίπαλοι για τον Έλληνα τενίστα είναι είτε ο Γίρι Λεχέτσκα είτε ο Τόμας Μάχακ. Η πορεία του Τσιτσιπά στο τουρνουά προβλέπεται να γίνει πιο απαιτητική καθώς προχωρά.

Δύσκολα εμπόδια σε προχωρημένες φάσεις

Εάν ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του και φτάσει στις προχωρημένες φάσεις του US Open, αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολα εμπόδια. Για τη φάση των «16», φαβορί για να τον αντιμετωπίσει είναι ο Μπεν Σέλτον, ένας ανερχόμενος τενίστας.

Στη συνέχεια, στην φάση των «8», δηλαδή στα προημιτελικά, ο πιθανός αντίπαλος του Έλληνα τενίστα είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση με τον Αλκαράθ θα αποτελούσε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της διοργάνωσης.

Τέλος, στα ημιτελικά του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Σέρβο «GOAT», Νόβακ Τζόκοβιτς. Μια τέτοια συνάντηση θα ήταν ένα από τα κορυφαία ματς του τουρνουά, με τεράστιο ενδιαφέρον για τους φίλους του τένις.

Με πληροφορίες από: Athletiko