Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης με Γκονζάλες και Φρόιλερ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την 24μελή αποστολή του για την επικείμενη αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής της Super League. Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, με στόχο να διατηρήσουν το απόλυτο των νικών στο πρωτάθλημα. Στις επιλογές του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριλαμβάνεται ο Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ ο Ροντινέι θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας.

Η παρουσία του Αρμάντο Γκονζάλες στην αποστολή

Ο Μεξικανός επιθετικός, Αρμάντο Γκονζάλες, αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Η παρουσία του στις επιλογές του Ισπανού τεχνικού σηματοδοτεί την ετοιμότητά του να προσφέρει στην ομάδα, καθώς οι Πειραιώτες επιδιώκουν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται πλέον να αποφασίσει ποιος εκ των Γκονζάλες και Ελ Κααμπί θα ξεκινήσει ως βασικός στην κορυφή της επίθεσης, στη θέση «9». Αυτή η επιλογή αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στρατηγική των «ερυθρόλευκων» στην αναμέτρηση της Τρίπολης, δεδομένης της σημασίας του αγώνα για την πορεία στο πρωτάθλημα.

Η απουσία του Ροντινέι και η επιστροφή του Φρόιλερ

Από την 24μελή αποστολή των Πειραιωτών απουσιάζει ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός δέχτηκε κόκκινη κάρτα στον προηγούμενο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, με αποτέλεσμα να είναι τιμωρημένος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η απουσία του δημιουργεί την ανάγκη για αναπροσαρμογές στην αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού.

Αντιθέτως, στην αποστολή βρίσκεται και ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι έτοιμος να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Ελβετός μέσος, μαζί με τον Αρμάντο Γκονζάλες, προσθέτουν βάθος και επιλογές στον προπονητή ενόψει του κρίσιμου παιχνιδιού. Η παρουσία του Φρόιλερ αναμένεται να δώσει λύσεις στο κέντρο, προσφέροντας τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά στοιχεία.

Ο στόχος του 2/2 στη Super League

Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στην Τρίπολη με ξεκάθαρο στόχο τους τρεις βαθμούς. Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα τους στη Super League, επιδιώκουν να πετύχουν το 2/2 στο πρωτάθλημα και να διατηρηθούν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η αναμέτρηση της 30ης Αυγούστου του 2026, που είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, θεωρείται κομβική για την αρχή της αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός θα ψάξει το δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, επιδιώκοντας να δείξει από νωρίς τις διαθέσεις του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει προετοιμάσει τους παίκτες του για ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι, όπου η συγκέντρωση και η αποτελεσματικότητα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Η 24μελής αποστολή των Πειραιωτών

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση με τους Αρκάδες. Η πλήρης λίστα της αποστολής, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τους εξής παίκτες:

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ζότα Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον.

Αυτή η σύνθεση αντικατοπτρίζει τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητικού επιτελείου και την προσπάθεια να παρουσιαστεί η πιο ανταγωνιστική ομάδα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, με στόχο τη νίκη και την καλή αρχή στη Stoiximan Superleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit