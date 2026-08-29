Ούγκρεσιτς: ΠΑΟΚ - Επίσημη η τεράστια μεταγραφή του «δικεφάλου του βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτιζάν. Ο 20χρονος Σέρβος μέσος έφτασε στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου και, μετά τις επιτυχημένες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά». Η απόκτηση του Ούγκρεσιτς αποτελεί τη δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κίνησης.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διάρκεια του συμβολαίου

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε επίσημα την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος μέσος, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2006 και έχει ύψος 1,88μ., υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.

Η διάρκεια του συμβολαίου του νεαρού ποδοσφαιριστή με την ομάδα της Θεσσαλονίκης θα είναι πέντε έτη, με ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031.

Το κόστος της μεταγραφής και το φιλικό

Για να κάνει τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς δικό του, ο ΠΑΟΚ θα καταβάλει στην Παρτιζάν το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το ποσό καθιστά τη μεταγραφή τη δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία του «δικεφάλου του βορρά».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων, έχει προβλεφθεί και η διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα. Ο αγώνας αυτός θα λάβει χώρα στην έδρα του ΠΑΟΚ, το γήπεδο της Τούμπας, με την Παρτιζάν να είναι η φιλοξενούμενη ομάδα.

Η ποδοσφαιρική πορεία και οι διακρίσεις στην Παρτιζάν

Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς είναι ένα προϊόν των ακαδημιών της Παρτιζάν, έχοντας ξεκινήσει την πορεία του στην ακαδημία Μλάντι Βούκοβι. Σε ηλικία μόλις οκτώ ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Παρτιζάν, αναδεικνύοντας από νωρίς το ταλέντο του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μόλις 20 ετών, ο Ούγκρεσιτς έχει ήδη καταγράψει 63 συμμετοχές με την ανδρική ομάδα της Παρτιζάν, πετυχαίνοντας 11 γκολ. Είχε επίσης την τιμή να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην ομάδα του Βελιγραδίου. Το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα της Παρτιζάν πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2024, ενώ το πρώτο του γκολ σημειώθηκε στις 27 Απριλίου 2025, σε αγώνα απέναντι στη Ραντνίτσκι.

Ευρωπαϊκή και διεθνής εμπειρία του Σέρβου μέσου

Ο Σέρβος μέσος έχει ήδη αποκτήσει σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία. Τον Ιούλιο του 2025, συμμετείχε στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League, όπου μάλιστα σκόραρε στη νίκη της Παρτιζάν επί της ΑΕΚ Λάρνακας με 2-1. Παρόλα αυτά, οι Σέρβοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης στα πέναλτι.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ούγκρεσιτς έχει εκπροσωπήσει τη Σερβία σε διάφορα επίπεδα μικρών Εθνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21. Τον Οκτώβριο του 2025, πραγματοποίησε και το ντεμπούτο του με την ανδρική Εθνική Σερβίας, συμβάλλοντας στην επικράτηση της ομάδας του με 3-1 επί της Ανδόρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta