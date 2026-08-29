Η Βουλγαρία ανακοίνωσε την 12άδα για το ματς με τη Ρουμανία: ο Βεζένκοβ μέσα, ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ εκτός

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε την τελική δωδεκάδα της για τον αγώνα των προ-προκριματικών του Eurobasket 2029 απέναντι στη Ρουμανία, με τον προπονητή Λιούμπομιρ Μίντσεφ να κάνει γνωστές τις επιλογές του. Ο Σάσα Βεζένκοβ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες για τη συμμετοχή του. Αντίθετα, εκτός ομάδας έμεινε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ τη θέση του νατουραλιζέ παίκτη πήρε ο Ουμόγια Γκίμπσον.

Η ένταξη του Σάσα Βεζένκοβ στην αποστολή

Ο Σάσα Βεζένκοβ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και ταλαντούχους αθλητές της Βουλγαρίας στο μπάσκετ, βρίσκεται στην τελική δωδεκάδα της Εθνικής ομάδας. Η παρουσία του στην αποστολή για τον αγώνα των προ-προκριματικών του Eurobasket του 2029 με τη Ρουμανία αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της ανακοίνωσης που έκανε ο προπονητής Λιούμπομιρ Μίντσεφ.

Η συμμετοχή του Βεζένκοβ στην ομάδα είχε αρχικά ανακοινωθεί και είχε γίνει γνωστή από τις 14 Αυγούστου. Τότε είχε αναφερθεί ότι ο παίκτης θα ενισχύσει την Εθνική Βουλγαρίας σε αυτή τη φάση των προ-προκριματικών. Η σημερινή ανακοίνωση της αποστολής επιβεβαίωσε και επίσημα την παρουσία του στην τελική λίστα των δώδεκα παικτών.

Η ένταξη του Σάσα Βεζένκοβ στην ομάδα προσδίδει σημαντική δυναμική και εμπειρία στο βουλγαρικό σύνολο. Η παρουσία του θεωρείται καθοριστική για την προσπάθεια της Βουλγαρίας να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Ρουμανία και να συνεχίσει την πορεία της προς την πρόκριση.

Απουσίες και η επιλογή του νατουραλιζέ παίκτη

Σε αντίθεση με τον Σάσα Βεζένκοβ, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική δωδεκάδα της Βουλγαρίας για την αναμέτρηση με τη Ρουμανία. Η μη συμμετοχή του Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποτελεί μία από τις αποφάσεις του προπονητή Λιούμπομιρ Μίντσεφ κατά τη διαμόρφωση του ρόστερ.

Τη θέση του νατουραλιζέ παίκτη για τον συγκεκριμένο αγώνα κατέλαβε ο Ουμόγια Γκίμπσον. Ο Γκίμπσον, ο οποίος θα αγωνιστεί με την Εθνική Βουλγαρίας, είχε πρόσφατα ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα, προσθέτοντας ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στην επιλογή του.

Η επιλογή του Ουμόγια Γκίμπσον ως νατουραλιζέ παίκτη υποδηλώνει την πρόθεση του προπονητικού επιτελείου να αξιοποιήσει τις ικανότητές του στην κρίσιμη αναμέτρηση. Η παρουσία του στην ομάδα αναμένεται να ενισχύσει τις επιλογές της Βουλγαρίας στο παρκέ.

Η αναμέτρηση με τη Ρουμανία για τα προ-προκριματικά

Η Εθνική ομάδα της Βουλγαρίας θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία στο πλαίσιο των προ-προκριματικών του Eurobasket του 2029. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 30 Αυγούστου, με την έναρξη της αναμέτρησης να έχει οριστεί για τις 18:00. Η Βουλγαρία θα αγωνιστεί εκτός έδρας, φιλοξενούμενη από τη ρουμανική ομάδα.

Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία των δύο ομάδων προς την πρόκριση στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο προπονητής Λιούμπομιρ Μίντσεφ έχει επιλέξει τη δωδεκάδα με βάση τις ανάγκες του αγώνα και την αγωνιστική φόρμα των παικτών.

Οι προ-προκριματικοί αγώνες είναι ζωτικής σημασίας για τις ομάδες που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μια θέση στα επόμενα στάδια της διοργάνωσης. Η Βουλγαρία, με τη συγκεκριμένη σύνθεση, ελπίζει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της σε αυτή τη φάση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta