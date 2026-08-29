Ο Μπετζέκι στην pole position της Αραγονίας με νέο ρεκόρ πίστας

Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia αναδείχθηκε ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κατατακτήριων δοκιμών του MotoGP στην Αραγονία, εξασφαλίζοντας την pole position για τον 13ο αγώνα του 2026. Ο Ιταλός αναβάτης σημείωσε έναν εκπληκτικό χρόνο, καταρρίπτοντας το απόλυτο ρεκόρ πίστας και αφήνοντας πίσω του τους αντιπάλους του σε μια μάχη που κράτησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ο θρίαμβος του Μπετζέκι και το νέο ρεκόρ

Ο Μάρκο Μπετζέκι, οδηγώντας τη μοτοσικλέτα της Aprilia, κατάφερε να κάνει έναν εντυπωσιακό χρόνο 1:44,962, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην εκκίνηση. Με αυτή την επίδοση, ο Μπετζέκι όχι μόνο πήρε την pole position, αλλά έσπασε και το σερί του Μαρκ Μάρκεθ, θέτοντας παράλληλα ένα νέο απόλυτο ρεκόρ πίστας στην Αραγκόν.

Η τελική διαφορά του Μπετζέκι από τον δεύτερο Μαρκ Μάρκεθ ήταν μόλις 0,089 δευτερόλεπτα, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση και την ανταγωνιστικότητα των κατατακτήριων δοκιμών. Η μάχη για την κορυφή αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή τόσο στον αγώνα σπριντ όσο και στο Grand Prix.

Η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Ο Ισπανός Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, παρά τα λάθη που έκανε στους τελευταίους του γύρους, δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του και περιορίστηκε στη δεύτερη θέση. Από την τρίτη θέση της εκκίνησης θα ξεκινήσει ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος με τη μοτοσικλέτα της Gresini Ducati πραγματοποίησε μια αθόρυβη αλλά εξαιρετική δουλειά, εξασφαλίζοντας μια καλή θέση για τον αγώνα.

Τα γεγονότα του Q1

Το 15λεπτο του Q1 ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα, με αρκετά φαβορί να διεκδικούν την πρόκριση στην επόμενη φάση, μεταξύ των οποίων και ο Πέκο Μπανάια. Μετά τους δύο πρώτους γρήγορους γύρους, το προβάδισμα είχε ο Μορέιρα της LCR με χρόνο 1:45,841.

Ο Μπανάια βρισκόταν μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του, ενώ ο Μπίντερ της ΚΤΜ ακολουθούσε στενά. Όλα όμως κρίθηκαν στο φινάλε του Q1, όταν ο Μπανάια ανέβηκε στην κορυφή βελτιώνοντας τον ταχύτερο γύρο του. Παράλληλα, ο Μορέιρα είχε μια πτώση, ωστόσο κανένας άλλος αναβάτης δεν κατάφερε να τους απειλήσει, με αποτέλεσμα οι αναβάτες των Ducati και LCR να προκριθούν στο Q2.

Η εξέλιξη του Q2 και τα διαδοχικά ρεκόρ

Η μάχη για την pole position στο Q2 ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για δύο γρήγορους γύρους, αν και ο Μαρκ Μάρκεθ επέλεξε μια διαφορετική στρατηγική. Ο Ισπανός της Ducati ήταν εκπληκτικός στην πρώτη του προσπάθεια, διαλύοντας το ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:45,136 και κατακτώντας προσωρινά την πρώτη θέση.

Ωστόσο, το τέλος των ρεκόρ δεν είχε έρθει. Ο Μπετζέκι, στον δεύτερο γύρο του, έσπασε το ρεκόρ του Μάρκεθ, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση με 1:44,984. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος κάτω από 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα που έγινε ποτέ στην Αραγκόν. Στο φινάλε του Q2, ο Μάρκεθ είχε ένα λάθος στην πρώτη του προσπάθεια, αλλά κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τον Μπετζέκι, ο οποίος όμως «πετούσε» πίσω του. Ο Ιταλός, με έναν εκπληκτικό χρόνο, έριξε κι άλλο το ρεκόρ πίστας στο 1:44,962, ενώ ο Μαρτίν δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από την πέμπτη θέση, με ένα λεπτό να απομένει για το φινάλε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta