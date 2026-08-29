Ο Ινάκι Πένια «φύλακας άγγελος» του Παναθηναϊκού στην Τσεχία

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την ευρωπαϊκή του συνέχεια, παίρνοντας την πρόκριση για την League Phase του Conference League. Η ομάδα του «τριφυλλιού» επικράτησε των Τσέχων με 2-1 στην παράταση, σε έναν επεισοδιακό αγώνα που διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης (27/08) στο Χράντετς Κράλοβε. Κομβικό ρόλο στην επιτυχία αυτή διαδραμάτισε ο τερματοφύλακας Ινάκι Πένια, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του με την πράσινη φανέλα.

Η κρίσιμη πρόκριση του «τριφυλλιού»

Στο πρώτο του φετινό «check point», ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κερδίσει τους Τσέχους με σκορ 2-1, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέσερς στην παράταση. Ο Νιγηριανός στράικερ, ο οποίος εισήλθε στον αγώνα από τον πάγκο, συγκέντρωσε τα βλέμματα με τα δύο γκολ που σημείωσε. Συνέχισε έτσι την εξαιρετική συνπεια που έχουν επιδείξει οι επιθετικοί των «πρασίνων» στα φετινά προκριματικά.

Η νίκη αυτή στο Χράντετς Κράλοβε ήταν καθοριστική, καθώς διασφάλισε την παρουσία του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Conference League. Παρά τον επεισοδιακό χαρακτήρα της αναμέτρησης, η ομάδα πέτυχε τον στόχο της, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Ο Ινάκι Πένια ως «φύλακας άγγελος»

Πέρα από την επιθετική συνεισφορά του Ντέσερς, ένας άλλος ποδοσφαιριστής ξεχώρισε με την απόδοσή του, περισσότερο από τους υπόλοιπους. Αυτός ήταν ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού», Ινάκι Πένια. Ο Ισπανός κίπερ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα, ακριβώς την πιο κατάλληλη στιγμή, αποδεικνύοντας την αξία του σε μια κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο Πένια λειτούργησε ως «φύλακας άγγελος» για τον Παναθηναϊκό, τόσο στο δύσκολο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, όσο και κατά τη διάρκεια της παράτασης. Σε αυτά τα διαστήματα, η ομάδα δέχθηκε τεράστια πίεση από τους Τσέχους. Η παρουσία του ήταν ακόμα πιο σημαντική, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν ουσιαστικά με δέκα παίκτες, λόγω των ενοχλήσεων που αντιμετώπιζε ο Ταμπόρδα, ο οποίος περπατούσε με δυσκολία.

Αποτελεσματικότητα κάτω από την εστία και στις εξόδους

Ο 27χρονος τερματοφύλακας πραγματοποίησε μια αρκετά ολοκληρωμένη εμφάνιση, συνδυάζοντας την ικανότητά του στο παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια, το οποίο αποτελεί δυνατό του σημείο, με την αποτελεσματικότητά του κάτω από την εστία. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις εξόδους λόγω της σωματοδομής του (ύψος 1,84μ.), τα πήγε εξαιρετικά, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη δύσκολη «μάχη» που έδωσε η ομάδα του, όπως αυτή εξελίχθηκε.

Συνολικά, ο Ισπανός κίπερ δέχθηκε οκτώ τελικές προσπάθειες, οι οποίες άξιζαν 2,08xCG (αναμενόμενα γκολ). Αυτό σημαίνει ότι οι ευκαιρίες που αντιμετώπισε οι αντίπαλοι άξιζαν θεωρητικά δύο γκολ. Ωστόσο, ο Πένια κατόρθωσε να δεχθεί μονάχα ένα τέρμα, στο οποίο δεν μπορούσε να κάνει πολλά, καθώς η συγκεκριμένη φάση είχε αξία 0,71xCG.

Στο κομμάτι των εξόδων, όταν ο Παναθηναϊκός κλείστηκε στην άμυνά του, οι Τσέχοι επιτέθηκαν συχνά με στατικές φάσεις και σέντρες. Ο Πένια ανταπεξήλθε αρκετά καλά, πραγματοποιώντας συνολικά εννέα τέτοιες εξόδους. Καθάρισε κατά κύριο λόγο τις φάσεις με γροθιές, μια τεχνική που χρησιμοποιείται συχνότερα από τερματοφύλακες με μικρότερο ύψος, οι οποίοι δυσκολεύονται περισσότερο να πιάσουν τη μπάλα στις εξόδους. Το σημαντικό είναι ότι δεν δίστασε στιγμή, ανέλαβε την ευθύνη και σε όσες φάσεις χρειάστηκε, δεν άφησε τους συμπαίκτες του να βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις.

Το παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια και οι μεταβιβάσεις

Εκτός από τις επεμβάσεις του κάτω από την εστία, ο Ινάκι Πένια είχε ενεργό ρόλο και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Στο κομμάτι των μεταβιβάσεων, πραγματοποίησε συνολικά 43 πάσες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από αυτές, οι 20 ήταν μακρινές μεταβιβάσεις, με εννέα επιτυχημένες, φτάνοντας σε ποσοστό 45%.

Αυτό το ποσοστό ήταν λίγο χαμηλότερο από τα συνηθισμένα του στάνταρ. Ωστόσο, στις υπόλοιπες 23 κοντινές πάσες, βρήκε στόχο στις 21, επιτυγχάνοντας ένα υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Η συνολική του παρουσία στο παιχνίδι, τόσο αμυντικά όσο και στην κυκλοφορία της μπάλας, ήταν καθοριστική για την επίτευξη της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta