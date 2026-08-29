Σιπιόνι: «Οι αντίπαλες ομάδες τα δίνουν όλα όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό»

Ο Λορέντσο Σιπιόνι, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, προχώρησε σε δηλώσεις πριν από την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο αγώνας αυτός, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague, βρίσκει τους Πειραιώτες να ταξιδεύουν στην Τρίπολη με στόχο τη νίκη και το 2/2 στο πρωτάθλημα. Ο Σιπιόνι μίλησε για την κατάσταση της ομάδας, την προσωπική του απόδοση και την ιδιαιτερότητα των αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο επερχόμενος αγώνας και οι στόχοι

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης αύριο, 30 Αυγούστου, για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει ως στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της και να πετύχει το δύο στα δύο στη Stoiximan Superleague. Η αναμέτρηση στην Τρίπολη θεωρείται σημαντική για την εδραίωση της ομάδας στην κορυφή της βαθμολογίας από νωρίς.

Η προετοιμασία για τον αγώνα αυτόν έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League. Συγκεκριμένα, χθες, 28 Αυγούστου, ανακοινώθηκαν οι ομάδες με τις οποίες θα διασταυρώσει τα ξίφη του στη διοργάνωση, προσθέτοντας έτσι ένα επιπλέον επίπεδο απαιτήσεων στο πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων».

Η προσωπική κατάσταση του Σιπιόνι

Ο Λορέντσο Σιπιόνι αναφέρθηκε στην προσωπική του κατάσταση, δηλώνοντας πως νιώθει πολύ καλά σε ατομικό επίπεδο. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η ομάδα θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου της νίκης.

Ο ποδοσφαιριστής είχε δείξει τρομερή διάθεση στον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος, όπου μπήκε ως αλλαγή κόντρα στον Ατρόμητο. Η εμφάνισή του αυτή υπογράμμισε την ετοιμότητά του και την επιθυμία του να προσφέρει στην ομάδα, ακόμα και στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η πρόκληση των αντιπάλων

Ο Σιπιόνι τόνισε ότι οι αντίπαλες ομάδες πάντα τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο όταν παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε, λειτουργεί υπέρ των αντιπάλων, καθώς τους προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι και οι παίκτες του Ολυμπιακού δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αναμέτρηση.

Σε ό,τι αφορά τον επερχόμενο αντίπαλο, ο Λορέντσο Σιπιόνι χαρακτήρισε τον Αστέρα Τρίπολης ως μια πολύ σκληρή ομάδα. Προέβλεψε ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να παλέψει πολύ για να καταφέρει να κερδίσει το παιχνίδι, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της αναμέτρησης.

Η φιλοσοφία του Ολυμπιακού στο γήπεδο

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει αποκτήσει ήδη εμπειρία στον Ολυμπιακό και μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να βγάλει η ομάδα στο παιχνίδι της. Πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει με προσωπικότητα, να μπει από το πρώτο λεπτό με στόχο τη νίκη και να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση.

Επιπλέον, ο Σιπιόνι υπογράμμισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση και προσοχή σε κάθε επιθετική ενέργεια του αντιπάλου. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι, αν η ομάδα αγωνιστεί με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, βασιζόμενη στην ποιότητα των παικτών που διαθέτει.

Το γκολ του Κάρμο στον προηγούμενο αγώνα

Στη συνέντευξή του, ο Λορέντσο Σιπιόνι αναφέρθηκε και στον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος των Πειραιωτών, όπου αντιμετώπισαν τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει στο τέλος αυτή την αναμέτρηση, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Κάρμο, εξασφαλίζοντας έτσι τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta