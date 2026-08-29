Η εθνική ομάδα μπάσκετ στο χείλος του γκρεμού μετά τις ήττες στα προκριματικά

Η ελληνική εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τα πρόσφατα αποτελέσματα στα προκριματικά έχουν θέσει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή της. Μετά από ένα σερί τριών ηττών, οι ελπίδες για πρόκριση έχουν μειωθεί δραματικά, με τον Γιώργο Κούβαρη να σχολιάζει την εικόνα της ομάδας και την ανάγκη για ψυχραιμία.

Επιστροφή στην πραγματικότητα για την εθνική

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ έχει βρεθεί στο χείλος του γκρεμού, ακροβατώντας σε τεντωμένο σχοινί όσον αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή η κατάσταση διαμορφώθηκε μετά το πρόσφατο 0/3 απέναντι σε Ρουμανία, Πορτογαλία και Ουκρανία.

Ο Γιώργος Κούβαρης, σχολιάζοντας την ήττα από την Ουκρανία, στάθηκε στο κακό πρόσωπο της ομάδας. Τόνισε πως η εθνική τα έχει «κάνει μούσκεμα» και πως, όπως έστρωσε, έτσι ετοιμάζεται και να κοιμηθεί, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και ένα «θαύμα» να έρθει, ίσως να μην είναι αρκετό για την πρόκριση.

Η «χώρα της υπερβολής» και η ανάγκη για ψυχραιμία

Ο αρθρογράφος αναφέρθηκε στην «χώρα της υπερβολής» στην οποία ζούμε, καλώντας σε ψυχραιμία. Υπογράμμισε πως στον αθλητισμό υπάρχουν νίκες, ήττες, επιτυχίες και αποτυχίες, με τις τελευταίες να είναι πολύ περισσότερες. Κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η εθνική διανύει ένα κάκιστο φεγγάρι, βάζοντας πολύ δύσκολα στον εαυτό της, ακόμα και απέναντι σε ομάδες που θεωρητικά τις «έχει» και είναι το φαβορί. Δεν ήταν αναμενόμενες οι ήττες από τους Ρουμάνους ή τους Πορτογάλους, ακόμα και με «μισό» ρόστερ ή μετά το τέλος της σεζόν.

Οι χαμένες ελπίδες για το παγκόσμιο κύπελλο

Το πιο πιθανό σενάριο είναι η απώλεια της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Γιώργος Κούβαρης σημείωσε ότι, αν χαθεί η πρόκριση, αυτά τα δύο ματς (με Ρουμανία και Πορτογαλία) θα πρέπει να «κυκλωθούν» ως οι καθοριστικές στιγμές, και όχι ενδεχόμενες νέες ήττες από τους Ισπανούς.

Παρόλο που θεωρητικά και μαθηματικά υπάρχουν ακόμα ελπίδες, ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία. Με την τρέχουσα εικόνα της ομάδας, δεν μπορούν να τρέφονται πολλές ελπίδες πρόκρισης, καθώς χρειάζεται «η υπέρβαση της υπέρβασης, ώ… υπέρβαση!». Μια ενδεχόμενη απουσία από το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι η δεύτερη τα τελευταία 41 χρόνια, καθώς η εθνική έχει χάσει μόνο το 2002 στην Ιντιανάπολις από το 1986 και μετά.

Το παράθυρο του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο αρθρογράφος έθιξε και το ζήτημα της απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αναφέροντας ότι εάν υπήρχε ο Γιάννης, δεν θα γινόταν αυτή η συζήτηση τώρα. Έκανε μάλιστα σύγκριση με άλλους κορυφαίους παίκτες, όπως ο Γιόκιτς, ο Μάρκανεν, ο Γουεμπανιάμα και ο Σρούντερ, οι οποίοι ήταν παρόντες με τις εθνικές τους ομάδες σε αντίστοιχα «παράθυρα» αγώνων.

Σχετικά με την υπόθεση του Αντετοκούνμπο, ο Γιώργος Κούβαρης σχολίασε ότι «αυτοί που έχουν το καρπούζι, έχουν και το μαχαίρι», υπονοώντας ότι οι αρμόδιοι φορείς είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν την κατάσταση.

Από το χάλκινο μετάλλιο στην αμφισβήτηση

Η σημερινή κατάσταση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Τότε, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket της Ρίγα, υπήρχαν «χαρές και πανηγύρια», με ατάκες όπως «η Εθνική που επέστρεψε» και «η επίσημη αγαπημένη είναι και πάλι εδώ».

Εκείνη η επιτυχία ήταν κάτι που η χώρα είχε τεράστια ανάγκη, αν και θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη, εάν η ομάδα δεν ήταν τόσο κακή στον ημιτελικό με την Τουρκία. Σήμερα, σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η εθνική έχει φτάσει στο άλλο άκρο, αυτό της αποδόμησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta