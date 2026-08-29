Οι διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλλου Ελλάδος: Όλοι οι ορισμοί της ΚΕΔ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση των ορισμών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι ορισμοί αυτοί αφορούν όλα τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της αρχικής φάσης της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη των αναμετρήσεων για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΟ, οι διαιτητές που θα διευθύνουν τα ματς της πρεμιέρας είναι αποκλειστικά Έλληνες, μια επιλογή που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στα εγχώρια διαιτητικά στελέχη. Μεταξύ των αναθέσεων, ξεχωρίζει το σημαντικότερο παιχνίδι της στροφής, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί στην Τούμπα και θα διευθύνει ο διαιτητής Πολυχρόνης.

Οι αναμετρήσεις με τη χρήση VAR

Τέσσερις από τις αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα διεξαχθούν με την υποστήριξη του συστήματος VAR, το οποίο θα προσφέρει επιπλέον βοήθεια στους διαιτητές για τη λήψη ορθών αποφάσεων. Τα παιχνίδια αυτά είναι τα εξής: Βόλος Elabet – Καλαμάτα, ΑΕΛ – Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ και Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου.

Στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στον Βόλο, όπου η τοπική ομάδα Elabet θα υποδεχθεί την Καλαμάτα στις 18:00, ορίστηκε ως κεντρικός διαιτητής ο κ. Ματσούκας. Τον πλαισιώνουν οι βοηθοί κ.κ. Χριστοδούλου και Κλεπετσάνης, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο κ. Μπουρουτζίκας. Στο δωμάτιο του VAR, για την επίβλεψη των φάσεων, θα βρίσκονται οι κ.κ. Πουλικίδης και Ανδριανός.

Για την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, την ευθύνη της διαιτησίας αναλαμβάνει ο κ. Κατσικογιάννης. Οι βοηθοί του θα είναι οι κ.κ. Νταβέλας και Μαυροκορδόπουλος, ενώ ο κ. Τασιόπουλος θα είναι ο τέταρτος διαιτητής. Το σύστημα VAR θα στελεχώσουν οι κ.κ. Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης, εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των κανονισμών.

Το σημαντικότερο ματς της στροφής και η «πράσινη» αναμέτρηση

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει στην πρώτη αγωνιστική, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ, θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 22:15. Τη διεύθυνση του αγώνα έχει αναλάβει ο κ. Πολυχρόνης, ο οποίος θα έχει στο πλευρό του τους βοηθούς κ.κ. Μεϊντάνα και Μηνούδη. Ως τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο κ. Κουκούλας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι κ.κ. Φωτιάς και Κουμπαράκης, έτοιμοι να παρέμβουν όπου χρειαστεί.

Στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νίκη Βόλου, που θα ξεκινήσει στις 21:00, ο κεντρικός διαιτητής θα είναι ο κ. Τσέτσιλας. Τον αγώνα θα πλαισιώσουν οι βοηθοί κ.κ. Μωυσιάδης και Οικονόμου, με τον κ. Τσακάλη να εκτελεί χρέη τέταρτου διαιτητή. Για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού, το VAR θα έχει τους κ.κ. Μόσχου και Κατοίκο, οι οποίοι θα παρακολουθούν όλες τις κρίσιμες φάσεις.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της πρεμιέρας

Πέρα από τους αγώνες που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα VAR, η πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 17:00, ο Νέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που αναμένεται με ενδιαφέρον. Τον αγώνα θα διευθύνει ο κ. Κατόπης, με βοηθούς τους κ.κ. Κορώνα και Πάτρα. Ο κ. Τομαράς έχει οριστεί ως τέταρτος διαιτητής για αυτή την αναμέτρηση.

Λίγο αργότερα, στις 17:30, η ομάδα του Μαρκό θα αναμετρηθεί με την Κηφισιά. Την ευθύνη της διαιτησίας του συγκεκριμένου αγώνα έχει αναλάβει ο κ. Φίτσας, ο οποίος θα συνεργαστεί με τους βοηθούς κ.κ. Μπαλιάκα και Βαλιώτη. Ο κ. Τζαμουτζαντώνης θα εκτελέσει χρέη τέταρτου διαιτητή, συμπληρώνοντας την διαιτητική ομάδα.

Τέλος, στις 20:00, ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Διαιτητής του αγώνα έχει οριστεί ο κ. Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους κ.κ. Κωνσταντίνου και Στεφανή. Ο κ. Δρακίδης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής, διασφαλίζοντας την τήρηση των κανόνων. Όλοι οι ορισμοί της ΚΕΔ αποσκοπούν στην εύρυθμη και δίκαιη διεξαγωγή των αγώνων του θεσμού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta