Ο Ράιαν Τσερκί ζήτησε πέντε λεπτά από τον Μαρέσκα και οδήγησε τη Σίτι στη νίκη

Ο Ράιαν Τσερκί, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Κρίσταλ Πάλας, προέβη σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με τον διάλογο που είχε με τον προπονητή του, Έντσο Μαρέσκα. Οι δηλώσεις του Γάλλου διεθνή αφορούν το ημίχρονο του αγώνα, ο οποίος έληξε με νίκη των «Πολιτών» με σκορ 1-4. Η επικράτηση αυτή σημειώθηκε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φετινής Premier League, με τον Τσερκί να σκοράρει δύο καθοριστικά γκολ.

Η δυσαρέσκεια και η πρόθεση αλλαγής

Ο Γάλλος διεθνής μεσοεπιθετικός, Ράιαν Τσερκί, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την απόδοσή του κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης. Η Κρίσταλ Πάλας είχε οργανώσει πολύ καλά την άμυνά της, δυσκολεύοντας τις επιθετικές προσπάθειες της Μάντσεστερ Σίτι. Αυτή η κατάσταση οδήγησε τον προπονητή της ομάδας, Έντσο Μαρέσκα, να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας αλλαγής.

Συγκεκριμένα, ο Τσερκί αποκάλυψε ότι είδε τον προπονητή να στέλνει έναν παίκτη για ζέσταμα, με σκοπό να τον αντικαταστήσει στο ημίχρονο. Αυτή η κίνηση, όπως δήλωσε ο ίδιος, τον δυσαρέστησε ακόμα περισσότερο, καθώς αντιλαμβανόταν την κακή του εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και την πιθανότητα να βγει από το παιχνίδι.

Το «προφητικό» αίτημα στον προπονητή

Στην ανάπαυλα του αγώνα, ο άλλοτε αστέρας της Λυών αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στον Έντσο Μαρέσκα. Ο Ράιαν Τσερκί ζήτησε από τον προπονητή του να του δώσει λίγο ακόμα χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση. Η ακριβής φράση που χρησιμοποίησε ήταν: «Δώσε μου πέντε λεπτά - Δεν θα χρειαστεί να κάνεις άλλες αλλαγές».

Αυτή η δήλωση, που ειπώθηκε με χαμόγελο από τον παίκτη μετά το τέλος της αναμέτρησης, αποδείχθηκε τελικά προφητική. Ο Μαρέσκα φαίνεται πως εμπιστεύτηκε τον παίκτη του, διατηρώντας τον στον αγωνιστικό χώρο, μια απόφαση που δικαιώθηκε πλήρως από την εξέλιξη του δεύτερου μέρους του αγώνα.

Η εντυπωσιακή ανατροπή και τα καθοριστικά γκολ

Ο Ράιαν Τσερκί όχι μόνο παρέμεινε στο παιχνίδι, αλλά αναδείχθηκε και σε πρωταγωνιστή της βραδιάς. Μέσα σε διάστημα μόλις πέντε λεπτών, ο Γάλλος διεθνής σημείωσε δύο γκολ, αλλάζοντας εντελώς τη ροή της αναμέτρησης. Τα τέρματα αυτά ήρθαν στο 54ο και στο 59ο λεπτό, κάνοντας τη δουλειά για τους «Πολίτες» πολύ πιο εύκολη και εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα.

Η άμεση ανταπόκριση του Τσερκί στο αίτημά του προς τον προπονητή του ήταν εντυπωσιακή. Με αυτά τα δύο γκολ, ο παίκτης όχι μόνο δικαίωσε την επιμονή του, αλλά συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση της Μάντσεστερ Σίτι με το επιβλητικό 1-4 επί της Κρίσταλ Πάλας, σε έναν αγώνα που αρχικά φαινόταν δύσκολος.

Η νίκη της Μάντσεστερ Σίτι και οι άλλοι πρωταγωνιστές

Η Μάντσεστερ Σίτι συνέχισε το νικηφόρο της σερί στη φετινή Premier League, κατακτώντας ένα σημαντικό τρίποντο στην 2η αγωνιστική. Η επικράτηση με 1-4 επί της Κρίσταλ Πάλας δείχνει την αγωνιστική φόρμα στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα. Η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει την αρχική δυσκολία και να επιβάλει τον ρυθμό της στο δεύτερο ημίχρονο.

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση του Ράιαν Τσερκί, σε πολύ καλή ημέρα βρέθηκαν και άλλοι σημαντικοί παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι. Ο Φιλ Φόντεν και ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχαν επίσης καθοριστική συμβολή στην επίτευξη της νίκας, ενισχύοντας την επιθετική δύναμη της ομάδας και συμβάλλοντας στο τελικό σκορ. Ο Γάλλος διεθνής είχε επίσης καταγράψει δύο ασίστ την προηγούμενη εβδομάδα, ξεκινώντας ιδανικά τη σεζόν του με αυτή την εμφάνιση και το πρώτο του γκολ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta