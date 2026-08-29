Εντυπωσιακά πλάνα από τις δοκιμές της F3 στη νέα πίστα της Μαδρίτης

Η νέα πίστα της Formula 1 στη Μαδρίτη βρίσκεται στην τελική φάση των προετοιμασιών της, καθώς πλησιάζει η στιγμή που θα υποδεχθεί το πρώτο της Grand Prix. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διήμερων δοκιμών της Formula 3, ένα ελικόπτερο της ισπανικής αστυνομίας κατέγραψε από ψηλά τη διαδρομή, προσφέροντας μοναδικά εναέρια πλάνα από τα μονοθέσια που κινούνταν στην πίστα.

Εναέρια καταγραφή και χαρακτηριστικά της πίστας

Το ελικόπτερο της ισπανικής αστυνομίας πέταξε πάνω από το Madring, όπως ονομάζεται η νέα πίστα, και απαθανάτισε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από τις δοκιμές της F3. Τα πλάνα αυτά, που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έδειξαν ένα μεγάλο μέρος της συνολικής διαδρομής, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα του σχεδιασμού της.

Η πίστα έχει συνολικό μήκος 5,416 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 22 στροφές. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι ο συνδυασμός προσωρινών και μόνιμων τμημάτων που συνθέτουν τη νέα χάραξη, ενώ ξεχωρίζει ιδιαίτερα η κεκλιμένη στροφή που φέρει την ονομασία «La Monumental», η οποία αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία της.

Η συμφωνία με τη Formula 1 και το Grand Prix Ισπανίας

Η Μαδρίτη έχει συνάψει μια δεκαετή συμφωνία με τη Formula 1, η οποία προβλέπει τη φιλοξενία του Grand Prix Ισπανίας στην πίστα Madring. Ο αγώνας αναμένεται να διεξαχθεί το τριήμερο 11 με 13 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο της πόλης στο καλεντάρι του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλήματος.

Οι προετοιμασίες για το Grand Prix είναι εντατικές, με την πίστα να ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Formula 1 και χιλιάδες φίλους του αθλήματος σε περίπου τρεις εβδομάδες. Οι κερκίδες έχουν ήδη τοποθετηθεί, προσφέροντας στους θεατές προνομιακές θέσεις με θέα σε διάφορα σημεία του αγωνιστικού τρακ.

Η πρώτη επαφή της Formula 1 με τη διαδρομή

Πριν από τις πρόσφατες δοκιμές της F3, η Ferrari είχε την τιμή να είναι η πρώτη ομάδα της Formula 1 που οδήγησε στη νέα πίστα. Αυτό το ιστορικό γεγονός έλαβε χώρα τον Ιούλιο, όταν οι διάσημοι οδηγοί Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ μοιράστηκαν την SF-26, πραγματοποιώντας τα πρώτα χιλιόμετρα ενός μονοθεσίου F1 στο Madring.

Η παρουσία τους στην πίστα έγινε στο πλαίσιο μιας ημέρας κινηματογράφησης, η οποία προσέφερε μια πρώτη, σημαντική γεύση από τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της νέας διαδρομής για τα μονοθέσια της Formula 1.

Οι δοκιμές της F3 και οι εντυπώσεις των οδηγών

Οι πρόσφατες δοκιμές της Formula 3 αποτέλεσαν την πρώτη μεγάλης κλίμακας αγωνιστική πρόβα για τη νέα πίστα της Μαδρίτης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας των δοκιμών, ο Φρέντι Σλέιτερ της ομάδας Trident σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη χάραξη της πίστας.

Ο νεαρός οδηγός, ο οποίος ανήκει στην ακαδημία της Audi, περιέγραψε την πίστα ως «απίστευτη στην οδήγηση». Τόνισε ότι «έχει έναν χαρακτήρα παλαιάς σχολής, ενδιαφέρουσες στροφές και μεγάλη προσωπικότητα», χαρακτηριστικά που την καθιστούν ξεχωριστή. Ο Σλέιτερ πρόσθεσε ότι είναι «πιθανότατα μία από τις πιο απολαυστικές πίστες του προγράμματος όταν πιέζεις σε έναν γρήγορο γύρο», υπογραμμίζοντας την οδηγική της απόλαυση.

Μάλιστα, ο Φρέντι Σλέιτερ κατέταξε τη νέα πίστα της Μαδρίτης μεταξύ των κορυφαίων διαδρομών στις οποίες έχει αγωνιστεί στην καριέρα του. «Πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες πίστες που έχω οδηγήσει. Όπως το Μακάο και το Μονακό, έχει χαρακτήρα και αυτό είναι το πιο ξεχωριστό στοιχείο της», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα της νέας εγκατάστασης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta