Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κέναν Κόντρο από τη Φερεντσβάρος

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Κέναν Κόντρο, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα με τη μορφή μονοετούς δανεισμού από τη Φερεντσβάρος. Ο Βόσνιος επιθετικός, γεννημένος στις 19 Αυγούστου 1993, πέρασε επιτυχώς τα απαραίτητα ιατρικά τεστ το απόγευμα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου, και υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Κυπελλούχους Ελλάδας. Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του συλλόγου, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Σαλσέδο στο ρόστερ.

Η συμφωνία και τα πλάνα του Κόντη

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ήρθε σε συμφωνία με την Ferencvaros TC για τον μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, Kenan Kodro. Το συμβόλαιο του Κόντρο με την ουγγρική ομάδα εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, ενώ υπάρχει ήδη συμφωνία με τον 33χρονο επιθετικό για έναν ακόμα χρόνο, η οποία θα ενεργοποιηθεί στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο Κέναν Κόντρο αποτελούσε τον φορ που αναζητούσε εδώ και καιρό ο προπονητής Χρήστος Κόντης, με στόχο την αναβάθμιση του ρόστερ στη θέση «9». Ο Βόσνιος αναμένεται να προσφέρει λύσεις στην επιθετική γραμμή του ΟΦΗ και να δημιουργήσει ένα δυναμικό δίδυμο με τον Ισέκα, βοηθώντας την ομάδα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος μέχρι στιγμής επέλεγε να παρατάσσει την ομάδα του χωρίς καθαρό φορ, ενδέχεται να αλλάξει τα πλάνα του με την απόκτηση του Κόντρο.

Εμπειρία και διεθνείς συμμετοχές

Ο Κέναν Κόντρο είναι διεθνής με την Εθνική Βοσνίας, έχοντας καταγράψει 15 συμμετοχές και 2 γκολ. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς έχει αγωνιστεί στο Europa League με την FC Copenhagen, όπου μέτρησε 8 συμμετοχές και 5 γκολ. Επιπλέον, έχει συμμετοχές και στο Conference League με την Videoton Fehérvár, καταγράφοντας 5 εμφανίσεις, 3 γκολ και 1 ασίστ.

Η παρουσία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να προσδώσει πολύτιμη εμπειρία στον ΟΦΗ, ο οποίος θα αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η προθεσμία για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας για τη League Phase του Europa League είναι μέχρι τις 00:59 της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου.

Η πορεία του σε μεγάλες ομάδες

Κατά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, 2025-26, ο Κόντρο αγωνίστηκε σε 34 ματς με τη φανέλα της Real Zaragoza, σημειώνοντας 8 γκολ, ως δανεικός από τη Φερεντσβάρος. Με την ουγγρική ομάδα, στην οποία ανήκει, έχει καταγράψει συνολικά 22 συμμετοχές και 2 γκολ.

Στην πλούσια καριέρα του, ο Βόσνιος επιθετικός έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα, το 2024 και το 2019, καθώς και ένα Super Cup το 2021. Αναδείχθηκε επίσης πρώτος σκόρερ της Gaziantep FK στο κύπελλο Τουρκίας κατά τη σεζόν 2024-25, με 6 γκολ σε 5 αγώνες.

Προηγούμενες ομάδες και επιδόσεις

Ο Κέναν Κόντρο έχει πραγματοποιήσει τις περισσότερες συμμετοχές του ως ποδοσφαιριστής της CA Osasuna, μετρώντας 88 αγώνες, 15 γκολ και 5 ασίστ. Η πορεία του περιλαμβάνει επίσης θητείες σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Μεταξύ άλλων, έχει αγωνιστεί στην Athletic Bilbao (27 συμμετοχές, 4 γκολ), τη Real Sociedad B (76 συμμετοχές, 16 γκολ), την Gaziantep FK (32 συμμετοχές, 8 γκολ), την FC Copenhagen (18 συμμετοχές, 6 γκολ), τη Mainz (10 συμμετοχές) και τη Grasshopper (15 συμμετοχές, 7 γκολ). Το μεταγραφικό παζάρι στην Ελλάδα ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι μεταγραφές του ΟΦΗ θεωρούνται πως έχουν κλείσει, εκτός αν προκύψει κάποια απρόβλεπτη ευκαιρία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta