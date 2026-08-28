Ηράκλειο: Επίθεση σκύλου σε 12χρονο – Νοσηλεύεται ο ανήλικος, συνελήφθη η χειρίστρια του ζώου

Ένας 12χρονος ανήλικος δέχτηκε επίθεση από σκύλο το βράδυ της Πέμπτης στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χρειαστεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο. Το περιστατικό συνέβη ενώ το αγόρι βρισκόταν έξω για βόλτα. Η 28χρονη γυναίκα που βόλταρε το ζώο συνελήφθη, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα στους υπεύθυνους.

Η επίθεση στον ανήλικο και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η επίθεση στον 12χρονο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν ο ανήλικος είχε βγει για τη βραδινή του βόλτα στην περιοχή του Ηρακλείου. Το περιστατικό προκάλεσε τραυματισμούς στον ανήλικο, καθιστώντας αναγκαία την άμεση ιατρική του φροντίδα.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί, οι γιατροί ανέλαβαν την περίθαλψή του, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματα που υπέστη από την επίθεση του σκύλου.

Οι συνθήκες του περιστατικού και η εμπλοκή της χειρίστριας

Το δεσποζόμενο ζώο, το οποίο επιτέθηκε στον 12χρονο, βρισκόταν υπό την ευθύνη μιας 28χρονης γυναίκας. Η γυναίκα αυτή, η οποία είναι αδελφή του ιδιοκτήτη του σκύλου, είχε βγάλει το ζώο για βόλτα στο Ηράκλειο, όταν συνέβη το δυσάρεστο συμβάν.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές, ο σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της 28χρονης χειρίστριας. Αμέσως μετά την απώλεια του ελέγχου, το ζώο επιτέθηκε στον ανήλικο, προκαλώντας του τους τραυματισμούς που οδήγησαν στη νοσηλεία του.

Συνελήφθη η 28χρονη και επιβλήθηκαν πρόστιμα

Μετά την επίθεση του σκύλου στον 12χρονο, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 28χρονης γυναίκας που βόλταρε το ζώο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού και της απόδοσης ευθυνών για το συμβάν.

Πέραν της σύλληψης, επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα. Τα πρόστιμα αυτά αφορούν τόσο την 28χρονη γυναίκα, η οποία είχε την ευθύνη του σκύλου τη στιγμή της επίθεσης, όσο και τον ιδιοκτήτη του ζώου, ο οποίος είναι ο αδελφός της συλληφθείσας. Η διαδικασία των διοικητικών προστίμων αποτελεί μέρος των προβλεπόμενων ενεργειών για τέτοιου είδους περιστατικά.

Η κατάσταση της υγείας του ανηλίκου

Ο 12χρονος παραμένει νοσηλευόμενος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου λαμβάνει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Οι τραυματισμοί που υπέστη από την επίθεση του σκύλου απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και θεραπεία από το ιατρικό προσωπικό.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο ήταν άμεση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα τραύματα. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ώστε να διαλευκανθούν πλήρως όλες οι πτυχές της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki