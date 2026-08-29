Ο Παναθηναϊκός αποζημίωσε τον Τόνι Βιλένα για την αποχώρησή του

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην καταβολή αποζημίωσης στον Τόνι Βιλένα, προκειμένου να λυθεί η συνεργασία τους και ο Ολλανδός μέσος να συνεχίσει την καριέρα του στη Βίλεμ. Η αποζημίωση αυτή ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ, καθώς η νέα του ομάδα μπορούσε να καλύψει μόνο ένα μέρος του συμβολαίου του. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες των «πρασίνων» να διευθετήσουν τις εκκρεμότητες του ρόστερ τους, καθώς διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του μεταγραφικού παραθύρου.

Η αποζημίωση και η νέα ομάδα του Βιλένα

Ο Παναθηναϊκός έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να απεμπλακεί από τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τον Τόνι Βιλένα. Το «τριφύλλι» αναγκάστηκε να αποζημιώσει τον Ολλανδό κεντρικό μέσο με το ποσό του 1 εκατ. ευρώ για να λύσουν τη συνεργασία τους, καθώς η Βίλεμ, στην οποία και κατέληξε τελικά, μπορούσε να καλύψει μόνο τα 300 χιλιάδες ευρώ από το συμβόλαιό του.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στον τελευταίο χρόνο αυτής της συνεργασίας, έχοντας λαμβάνειν 1,3 εκατ. ευρώ. Η απόφαση για την αποζημίωση και την αποχώρησή του ήρθε ως αποτέλεσμα των προσπαθειών να βρεθεί μια «χρυσή τομή» για τον παίκτη, ο οποίος πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην πατρίδα του.

Το ιστορικό της μεταγραφής και οι επιδόσεις του

Ο Τόνι Βιλένα αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023, με τους «πράσινους» να πληρώνουν 3 εκατ. ευρώ στην Εσπανιόλ για να τον κάνουν δικό τους. Υπεγράφη τετραετής συνεργασία, όμως ο ποδοσφαιριστής, παρά τις τεράστιες περγαμηνές με τις οποίες ήρθε, δεν απέδωσε ούτε καν κοντά στα αναμενόμενα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα, ο Βιλένα κατέγραψε μόλις 47 συμμετοχές. Στα περισσότερα από 2.400 λεπτά που πάτησε χορτάρι, σκόραρε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ. Για το μεγαλύτερο διάστημα της συνεργασίας του, ο παίκτης «κουβαλούσε» απλώς το συμβόλαιό του, χωρίς να έχει ουσιαστική συμβολή στην ομάδα.

Οι προσπάθειες για την αποχώρηση

Το φετινό καλοκαίρι, ο Ολλανδός κεντρικός μέσος μπήκε στον τελευταίο χρόνο της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Η έλευση του Δανού τεχνικού, Τζέικομπ Νίστρουπ, δεν άλλαξε τα δεδομένα για τον 31χρονο ποδοσφαιριστή, αφού εκείνος παρέμεινε εκτός ομάδας και δεν υπολογιζόταν στα πλάνα του προπονητή.

Ενώ στην αρχή ο Τόνι Βιλένα είχε απορρίψει αρκετές από τις επιλογές που του έφερε ο Παναθηναϊκός για να αποχωρήσει, τελικά βρέθηκε άκρη με ομάδα από την πατρίδα του. Αυτό κατέστη δυνατό να βρεθεί η «χρυσή τομή» και ο παίκτης να αποχωρήσει επιτέλους από τους «πράσινους», λύνοντας τη συνεργασία του με την καταβολή της προαναφερθείσας αποζημίωσης.

Οι συνολικές αποδεσμεύσεις και οι εκκρεμότητες του ρόστερ

Με την αποχώρηση του Τόνι Βιλένα, ο Παναθηναϊκός έφτασε να έχει ξεφορτωθεί συμβόλαια αξίας 8,1 εκατ. ευρώ το φετινό καλοκαίρι. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και εκείνα των παικτών που δεν ανανεώθηκαν. Οι «πράσινοι» εργάζονται παράλληλα και στο πολύ σημαντικό κομμάτι των αποχωρήσεων, προκειμένου να μην υπάρξει «συμφόρηση» στο ρόστερ.

Ο στόχος είναι να μην παραμείνουν στην ομάδα ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ακόμη, υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, οι Μπακασέτας, Πάντοβιτς και Σισοκό, οι οποίοι δεν υπολογίζονται, οπότε το συνολικό ποσό των αποδεσμεύσεων αναμένεται πιθανότατα να ανέβει περαιτέρω, καθώς το μεταγραφικό παράθυρο βρίσκεται στις τελευταίες του ημέρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta