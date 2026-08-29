Η Ρεάλ Μαδρίτης εκπληρώνει υπόσχεση: Επετειακή φανέλα για τα μέλη του συλλόγου

Η Ρεάλ Μαδρίτης προχωρά στην εκπλήρωση μιας σημαντικής προεκλογικής υπόσχεσης του προέδρου της, Φλορεντίνο Πέρεθ. Συγκεκριμένα, όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του συλλόγου πρόκειται να λάβουν μια αποκλειστική επετειακή φανέλα. Η κίνηση αυτή έρχεται ως μέρος των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο Πέρεθ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για την προεδρία.

Η προεκλογική δέσμευση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Κατά την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε προβεί σε μια υπόσχεση που έτυχε θερμής υποδοχής από τα μέλη του συλλόγου. Αυτή η δέσμευση δόθηκε τις τελευταίες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο Πέρεθ είχε διαβεβαιώσει τους ψηφοφόρους του ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης, θα προχωρούσε σε μια συγκεκριμένη ενέργεια προς όφελος των μελών.

Η υπόσχεση αφορούσε την παροχή μιας μοναδικής επίσημης φανέλας, η οποία θα έφερε ένα αποκλειστικό σήμα. Αυτή η ειδική φανέλα προοριζόταν για κάθε εγγεγραμμένο μέλος του συλλόγου, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση ως προς την ηλικία ή το φύλο. Η συγκεκριμένη δέσμευση αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο της προεκλογικής του ατζέντας, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη της βάσης των «μερένχες».

Η νίκη στις εκλογές και η αποδοχή της υπόσχεσης

Οι εκλογές για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης διεξήχθησαν στις 7 Ιουνίου. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Φλορεντίνο Πέρεθ αναδείχθηκε νικητής, επικρατώντας του αντιπάλου του, Ενρίκε Ρικέλμε. Ο Πέρεθ κατάφερε να συγκεντρώσει ένα ποσοστό 65% των ψήφων, εξασφαλίζοντας έτσι την επανεκλογή του στην ηγεσία του συλλόγου.

Με την εκλογική του νίκη, ο Φλορεντίνο Πέρεθ βρίσκεται πλέον στη θέση να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση. Η υπόσχεση για την παροχή της αποκλειστικής φανέλας είχε γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από τα μέλη, τα οποία περίμεναν την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης. Η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης αποτελεί πλέον γεγονός, όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο.

Η αποκλειστικότητα της φανέλας «La Socia»

Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία αναφέρουν ότι οι φανέλες αυτές θα είναι απολύτως αποκλειστικές. Συγκεκριμένα, δεν θα είναι διαθέσιμες προς πώληση, ούτε καν στα επίσημα καταστήματα του συλλόγου. Αυτό τονίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, καθώς προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τα εγγεγραμμένα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η φανέλα χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική εμφάνιση, με σχέδιο που διαφέρει από αυτό που έχει συνηθίσει το κοινό. Κάθε ένα από τα περίπου 100.000 μέλη των «μερένχες» θα παραλάβει το δικό του αντίτυπο ξεχωριστά. Η συγκεκριμένη φανέλα έχει λάβει την ονομασία «La Socia», που μεταφράζεται ως «Η φανέλα των μελών», υπογραμμίζοντας περαιτέρω τον συμβολισμό της και την αφιέρωσή της στη βάση του συλλόγου.

Η διανομή και η σημασία της επετείου

Η ημερομηνία για την έναρξη της διανομής των φανελών έχει ήδη καθοριστεί. Η πρώτη παράδοση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Η επιλογή του συγκεκριμένου μήνα δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με μια σημαντική επέτειο για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τον Μάρτιο, ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 125 χρόνια από την ίδρυσή του. Ως εκ τούτου, η κυκλοφορία της φανέλας «La Socia» θα τιμήσει αυτό το εμβληματικό ορόσημο στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Η φανέλα θα αποτελέσει ένα αναμνηστικό αντικείμενο για τα μέλη, συνδέοντας την προεκλογική υπόσχεση με την πλούσια ιστορία του συλλόγου.

Η διαδικασία παραλαβής για τα μέλη

Ο σύλλογος έχει ήδη προβλέψει τη διαδικασία για την ομαλή παραλαβή των φανελών από τα μέλη του. Θα επικοινωνήσει με κάθε μέλος ξεχωριστά, προκειμένου να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτές οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν το επιθυμητό μέγεθος της φανέλας, καθώς και την τοποθεσία αποστολής.

Με αυτή την προσεκτική διαδικασία, η Ρεάλ Μαδρίτης στοχεύει να διασφαλίσει ότι όλα τα μέλη θα παραμείνουν ικανοποιημένα με την παραλαβή της αποκλειστικής τους φανέλας. Η εξατομικευμένη προσέγγιση δείχνει την προσοχή του συλλόγου προς τα μέλη του, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta