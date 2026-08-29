Ο Στέφαν Γιόβετιτς στην ΑΕ Λεμεσού: Επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του

Ο Στέφαν Γιόβετιτς αποτελεί πλέον επίσημα μέλος της ΑΕ Λεμεσού, καθώς η κυπριακή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 36χρονος επιθετικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, παραμένοντας έτσι στο νησί της Αφροδίτης. Η μεταγραφή αυτή έρχεται μετά από μια διετία παρουσίας του ποδοσφαιριστή στην Ομόνοια, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν.

Η επίσημη ανακοίνωση και η διάρκεια του συμβολαίου

Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοίνωσε επίσημα την επίτευξη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Stevan Jovetic, ο οποίος έχει γεννηθεί στις 2 Νοεμβρίου του 1989. Ο Μαυροβούνιος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Λεμεσού, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028, σηματοδοτώντας μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Στην ανακοίνωσή της, η ΑΕΛ καλωσόρισε θερμά τον ποδοσφαιριστή στην «μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού». Παράλληλα, του ευχήθηκε «κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα», υπογραμμίζοντας τις προσδοκίες που υπάρχουν από την παρουσία του στην ομάδα.

Η πορεία του στην Κύπρο και η προηγούμενη ομάδα

Ο Στέφαν Γιόβετιτς, μετά από μια διετία γεμάτη δράση στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνοιας, αποφάσισε να παραμείνει στο νησί της Αφροδίτης. Η ΑΕ Λεμεσού κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του, πραγματοποιώντας μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό της και ενισχύοντας την επιθετική της γραμμή με έναν παίκτη υψηλής ποιότητας και εμπειρίας.

Ο 36χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά ως Σέρβος δεύτερος επιθετικός και στην επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΛ ως Μαυροβούνιος, θα συνεχίσει την καριέρα του στα κυπριακά γήπεδα, φορώντας πλέον τα χρώματα της νέας του ομάδας, της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού.

Η συνεισφορά του στην Ομόνοια την περασμένη σεζόν

Η συνεισφορά του Στέφαν Γιόβετιτς στην Ομόνοια την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν καθοριστική, καθώς η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα. Η παρουσία του στο γήπεδο και η αποτελεσματικότητά του έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας προς τον τίτλο, αναδεικνύοντας την αξία του στον κυπριακό ποδοσφαιρικό χάρτη.

Συγκεκριμένα, ο Γιόβετιτς συμμετείχε σε 35 αναμετρήσεις, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1.800 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμφανίσεων, επέδειξε την επιθετική του δεινότητα, σημειώνοντας εννέα γκολ και προσφέροντας οκτώ ασίστ στους συμπαίκτες του, γεγονός που τον καθιστά έναν πολυδιάστατο παίκτη.

Τα χαρακτηριστικά του ποδοσφαιριστή

Ο Στέφαν Γιόβετιτς, γεννημένος στις 2 Νοεμβρίου του 1989, φέρνει στην ΑΕ Λεμεσού όχι μόνο την εμπειρία του από διεθνείς διοργανώσεις αλλά και την ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί σε κορυφαία πρωταθλήματα. Η θέση του ως δεύτερος επιθετικός του επιτρέπει να αναπτύσσει το παιχνίδι του σε διάφορους χώρους της επίθεσης, προσφέροντας λύσεις τόσο στην εκτέλεση των φάσεων όσο και στην οργάνωση του επιθετικού παιχνιδιού της ομάδας.

Η προσθήκη του 36χρονου επιθετικού αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της ΑΕ Λεμεσού, προσδίδοντας βάθος, εμπειρία και επιπλέον επιλογές στον προπονητή της ομάδας. Η παρουσία του εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας για τις επερχόμενες αγωνιστικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta