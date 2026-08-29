Η εθνική Ελλάδας μπάσκετ με χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα στις τελευταίες ήττες

Η δύσκολη θέση στα προκριματικά

Η εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση όσον αφορά την πρόκριση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, μετά την πρόσφατη ήττα που υπέστη από την Ουκρανία. Αυτή η αναμέτρηση σηματοδότησε την τρίτη συνεχόμενη ήττα για την Εθνική μας στα προκριματικά της διοργάνωσης, θέτοντας σε κίνδυνο τους στόχους της. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που αναδεικνύονται ως πρόβλημα είναι το χαμηλό ποσοστό ευστοχίας της ομάδας στα τρίποντα, το οποίο την πληγώνει σημαντικά στις τελευταίες αναμετρήσεις.

Η πρόσφατη ήττα από την Ουκρανία, με τελικό σκορ 82-76, επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση της Ελλάδας στον όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην πόλη της Ρίγας, βρήκε την Εθνική να παρουσιάζεται πολύ κατώτερη των περιστάσεων, με αποτέλεσμα να καταγράψει την τρίτη της διαδοχική ήττα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Μετά από αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα, η υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει γίνει πλέον ιδιαίτερα περίπλοκη και απαιτητική. Η Ελλάδα καλείται να πετύχει έναν εντυπωσιακό απολογισμό πέντε συνεχόμενων νικών στα εναπομείναντα παιχνίδια της. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να προκριθεί με τέσσερις νίκες, εφόσον συνδυαστούν με συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις άλλες ομάδες του ομίλου.

Το πρόβλημα με τα τρίποντα

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν έντονα την τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας είναι το συνεχώς χαμηλό ποσοστό ευστοχίας της στα τρίποντα. Αυτό το πρόβλημα έχει αναδειχθεί ως ένας παράγοντας που πληγώνει την ομάδα, ιδιαίτερα στα τρία τελευταία παιχνίδια της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συγκεκριμένα, στις τρεις αυτές αναμετρήσεις, η Εθνική έχει σουτάρει συνολικά 28/106 τρίποντα. Αυτό το νούμερο μεταφράζεται σε ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό της τάξης του 26%. Η επίδοση αυτή απαιτεί άμεση βελτίωση, καθώς είναι κάτι που απασχολεί σοβαρά τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και το επιτελείο του.

Αναλυτικά τα ποσοστά στις ήττες

Η λεπτομερής ανάλυση των επιδόσεων στα τρίποντα στις τρεις πρόσφατες ήττες αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ελληνική ομάδα. Στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία, όπου η Ελλάδα ηττήθηκε με τελικό σκορ 73-66, οι παίκτες της Εθνικής είχαν σουτάρει με 12/38 τρίποντα από την περιφέρεια.

Ακόμη πιο χαμηλά ήταν τα ποσοστά ευστοχίας στην ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία, όπου η Ελλάδα τελείωσε το παιχνίδι με μόλις 7/36 τρίποντα. Στην πιο πρόσφατη ήττα από την Ουκρανία, με τελικό σκορ 82-76, η Εθνική είχε 9/32 τρίποντα, συνεχίζοντας την προβληματική της εικόνα από μακρινή απόσταση.

Οι προκλήσεις ενόψει Ισπανίας

Ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης, γνωστός και ως «Kill Bill», μαζί με το τεχνικό του επιτελείο, καλούνται να επιλύσουν άμεσα αρκετά ζητήματα που έχουν προκύψει. Αυτά αφορούν τόσο την αμυντική όσο και την επιθετική λειτουργία της ομάδας, με στόχο την επιστροφή στις νικηφόρες εμφανίσεις. Η βελτίωση του ποσοστού στα τρίποντα αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα στην ατζέντα τους.

Η επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την ισχυρή ομάδα της Ισπανίας. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο T-Center και αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Εθνική να αναστρέψει το αρνητικό σερί, να βρει ρυθμό και να ξεκινήσει την προσπάθεια για τις απαραίτητες νίκες που θα την κρατήσουν ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta