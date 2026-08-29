Η αγαπημένη τραγουδίστρια του Χίτλερ ήταν κρυφή κατάσκοπος των συμμάχων

Η Μάρτζερι Μπουθ, μία Αγγλίδα μέτζο-σοπράνο, κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της όπερας και να γίνει μία από τις αγαπημένες τραγουδίστριες του Αδόλφου Χίτλερ και των κορυφαίων Ναζί. Ωστόσο, πίσω από τη λαμπρή της καριέρα και την εύνοια της ναζιστικής ηγεσίας, η Μπουθ έκρυβε ένα μεγάλο μυστικό: ήταν κρυφή κατάσκοπος των Βρετανών, μεταφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους Συμμάχους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η άνοδος και η εύνοια του Χίτλερ

Η καριέρα της Μάρτζερι Μπουθ εκτοξεύτηκε το καλοκαίρι του 1933, όταν έλαβε πρόσκληση να τραγουδήσει στο φημισμένο Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ στη Βαυαρία. Εκεί, της δόθηκε η τιμή να κρατήσει το Άγιο Δισκοπότηρο στην όπερα «Πάρσιφαλ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, μία παράσταση που την έφερε στο προσκήνιο.

Λίγο μετά το τέλος αυτής της παράστασης, ένα μπουκέτο κατακόκκινα τριαντάφυλλα έφτασε στο καμαρίνι της. Τα λουλούδια ήταν δεμένα με μια κόκκινη κορδέλα που έφερε το σύμβολο της σβάστικας. Ο αποστολέας ήταν ο Αδόλφος Χίτλερ, ο οποίος είχε αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας την ίδια χρονιά και ήταν γνωστός λάτρης της κλασικής μουσικής, με ιδιαίτερη αδυναμία στον Βάγκνερ. Έτσι, η Μπουθ πολύ σύντομα αναδείχθηκε σε μία από τις αγαπημένες του τραγουδίστριες.

Η ζωή στη ναζιστική Γερμανία

Η φήμη της Μάρτζερι Μπουθ στη Γερμανία συνέχιζε να μεγαλώνει, ενισχύοντας παράλληλα την εύνοια της ναζιστικής ηγεσίας προς το πρόσωπό της. Όταν νοσηλεύτηκε μετά τις εμφανίσεις της στο «Πάρσιφαλ» και στο «Λυκόφως των Θεών» στο Φεστιβάλ του 1934, ο ίδιος ο Χίτλερ έδωσε εντολή στο προσωπικό να μην την αφήνει από τα μάτια του, ενώ ο Χέρμαν Γκέρινγκ και ο Γιόζεφ Γκέμπελς της έστειλαν τις ευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Το 1936, η Μπουθ υπέγραψε ένα σημαντικό συμβόλαιο με την Όπερα του Βερολίνου. Την ίδια χρονιά, παντρεύτηκε τον Γερμανό ακαδημαϊκό Έγκον Στρομ. Η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειό της, την ώρα που η Γερμανία βυθιζόταν ολοένα και περισσότερο στον ναζισμό.

Η απόφαση να γίνει κατάσκοπος

Όταν η Μάρτζερι Μπουθ επέστρεψε από περιοδεία στην Αγγλία το 1938, η κατάσταση στη Γερμανία είχε αλλάξει δραματικά. Ο σύζυγός της, Έγκον Στρομ, είχε αρχίσει να εργάζεται ως σχολιαστής σε ένα ναζιστικό κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο, το οποίο τελούσε υπό τον έλεγχο του Γκέμπελς.

Το 1939, μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία και την έναρξη του πολέμου με τη Βρετανία, η Μπουθ είχε αποκτήσει γερμανική υπηκοότητα μέσω του γάμου της. Παρά την αλλαγή υπηκοότητας, η ίδια δεν είχε πάψει να αισθάνεται Βρετανίδα. Καθώς ο πόλεμος εξαπλωνόταν στην Ευρώπη, αποφάσισε να αξιοποιήσει τις υψηλές γνωριμίες της και την πρόσβασή της στους κύκλους των Ναζί προς όφελος των Συμμάχων.

Η δράση της «κατασκόπου των εσωρούχων»

Η Μάρτζερι Μπουθ άρχισε να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα σχέδια των Γερμανών και να τις μεταφέρει στη βρετανική πλευρά. Η δράση της ήταν τόσο ασυνήθιστη και διακριτική που της χάρισε το προσωνύμιο «Knicker Spy», δηλαδή «κατάσκοπος των εσωρούχων». Έκρυβε μηνύματα που περιείχαν ευαίσθητες πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις των δυνάμεων του Άξονα στα εσώρουχά της, μεταφέροντάς τα στους Συμμάχους χωρίς να κινεί υποψίες.

Καθοριστικό ρόλο στην κατασκοπευτική της δράση έπαιξε ο Βρετανός αξιωματικός Τζον Μπράουν. Η Μπουθ τον γνώρισε όταν τραγουδούσε για Βρετανούς αιχμαλώτους πολέμου. Ο Μπράουν την αναγνώρισε αμέσως και αντιλήφθηκε ότι μια τόσο γνωστή γυναίκα, η οποία μπορούσε να κινείται ελεύθερα στους κύκλους των Ναζί χωρίς να προκαλεί υποψίες, αποτελούσε ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για τους Συμμάχους. Οι δυο τους άρχισαν να οργανώνουν συναντήσεις με άλλους Συμμάχους κατασκόπους, ενισχύοντας το δίκτυο πληροφοριών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta