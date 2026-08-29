Παναθηναϊκός: Μεγάλη πρόταση σε Ουναΐ από τον Αλαφούζο

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντάξει στο δυναμικό της ομάδας τον Αζεντίν Ουναΐ. Η επιθυμία του είναι να προσφέρει ένα σημαντικό δώρο στους φίλους του συλλόγου, εξασφαλίζοντας την απόκτηση του Μαροκινού ποδοσφαιριστή.

Ο ιδιοκτήτης του «Τριφυλλιού» θέλει όσο τίποτα να ντύσει στα πράσινα τον διεθνή μέσο, κάνοντας όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να επιτευχθεί αυτή η μεταγραφή.

Η πρόταση στην Τζιρόνα

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη προχωρήσει σε μία σημαντική οικονομική πρόταση προς την ισπανική Τζιρόνα. Το ποσό που προσφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να εξασφαλιστεί η θετική απάντηση του ισπανικού συλλόγου.

Με δεδομένο το ύψος της προσφοράς, η Τζιρόνα μπορεί πλέον να λογίζεται ως σύμμαχος του «Τριφυλλιού» σε αυτή την υπόθεση μεταγραφής. Έτσι, το τελικό «μπαλάκι» για την ολοκλήρωση της μεταγραφής βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Μαροκινού διεθνή ποδοσφαιριστή.

Το «χρυσό» συμβόλαιο για τον Μαροκινό

Πέρα από την πρόταση προς την Τζιρόνα, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε μία ακόμη οικονομική υπέρβαση, αυτή τη φορά για τον ίδιο τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού έχει καταθέσει μία άκρως δελεαστική προσφορά στον Μαροκινό μέσο, στρώνοντας ένα «χαλί από χρυσάφι» στα πόδια του.

Το προτεινόμενο συμβόλαιο προβλέπει ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εάν ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής αποδεχθεί αυτή την πρόταση του Παναθηναϊκού, θα αναδειχθεί αυτομάτως στον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση για τον σύλλογο.

Οι πιθανότητες και οι εξελίξεις

Με βάση αυτά τα οικονομικά δεδομένα, ο Παναθηναϊκός διαθέτει πλέον καλές πιθανότητες να ενεργοποιήσει τη «βόμβα του καλοκαιριού» στο μεταγραφικό παζάρι. Ωστόσο, καθώς πρόκειται για μία μεταγραφή που παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες, απαιτείται υπομονή για την παρακολούθηση των εξελίξεων.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εξελίξεις δεν αναμένονται να καθυστερήσουν. Η υπόθεση της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ αναμένεται να πάρει τον δρόμο της και να ολοκληρωθεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, εντός του τρέχοντος Σαββατοκύριακου.

Με πληροφορίες από: sportal.gr