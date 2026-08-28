Ο όμιλος Mediterraneo επίσημος χορηγός υγείας της ΑΕΚ BC για τη σεζόν 2026-2027

Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όμιλο Mediterraneo, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού Υγείας της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Αυτή η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τη «Βασίλισσα» στο κομμάτι των ιατρικών καλύψεων. Ο Όμιλος Mediterraneo θα παρέχει ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, προληπτικό έλεγχο και άμεση υγειονομική φροντίδα στους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο.

Η νέα συνεργασία και οι παροχές

Ο Όμιλος Mediterraneo βρίσκεται με υπερηφάνεια στο πλευρό της ιστορικής ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Χορηγού Υγείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το Mediterraneo Hospital και οι πρωτοβάθμιες δομές του Ομίλου θα προσφέρουν ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν προληπτικό έλεγχο και άμεση υγειονομική φροντίδα, με στόχο τη διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών υγείας και αποκατάστασης για τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο της «Βασίλισσας». Με την υποστήριξη της προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας και της έμπειρης επιστημονικής ομάδας του Mediterraneo, η ΑΕΚ BC μπαίνει φέτος στο γήπεδο με τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά.

Δηλώσεις από τον όμιλο Mediterraneo

Ο κ. Χρήστος Γ. Βιρβίλης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Mediterraneo, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία. Δήλωσε ότι είναι μεγάλη χαρά να στηρίζουν ενεργά έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας. Ο κ. Βιρβίλης τόνισε την πεποίθηση του Ομίλου Mediterraneo ότι η υγεία αποτελεί τη βάση κάθε κορυφαίας αθλητικής επίδοσης και ότι είναι δίπλα στην οικογένεια της ΑΕΚ, έτοιμοι να συμβάλουν με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους σε μια αγωνιστική χρονιά γεμάτη επιτυχίες και διακρίσεις.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Ηρακλής Πατσόπουλος, Διευθυντής του Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων του Mediterraneo Hospital και Επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ B.C., υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας. Ως ορθοπεδικός και επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου, γνωρίζει καλά ότι ο πρωταθλητισμός προϋποθέτει έναν ιατρικό οργανισμό που να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε ανάγκη. Ο Δρ. Πατσόπουλος πρόσθεσε ότι ο Όμιλος Mediterraneo, με τον σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει την αξιόπιστη υποστήριξη που χρειάζονται στην πρόληψη και την αποκατάσταση, επιτρέποντας στην ομάδα να αφοσιωθεί απερίσπαστη στους στόχους της νέας σεζόν.

Η σημασία της ιατρικής κάλυψης για την ΑΕΚ BC

Ο κ. Μάνθος Μαρινόπουλος, Chief Operation Officer της AEK BC, καλωσόρισε τον Όμιλο Mediterraneo στην οικογένεια της ΑΕΚ BC. Δήλωσε ότι η υψηλού επιπέδου ιατρική περίθαλψη αποτελεί προτεραιότητα για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων της ομάδας. Με την εγκυρότητα και το εξειδικευμένο προσωπικό του Mediterraneo Hospital στο πλευρό τους, η ΑΕΚ ενισχύει σημαντικά την ιατρική φροντίδα και την υποστήριξη των αθλητών καθ’ όλη τη διάρκεια της νέας σεζόν.

Αυτή η συνεργασία ανοίγει μια νέα σελίδα για την ομάδα στο κομμάτι των ιατρικών καλύψεων. Το Mediterraneo Hospital, ως καινούργιος «συμπαίκτης» της «Βασίλισσας», αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη των αθλητών και αποτελεί ασπίδα για την υγεία τους. Κοινός στόχος είναι η διασφάλιση των ιδανικότερων συνθηκών υγείας και αποκατάστασης των αθλητών.

Το προφίλ του ομίλου Mediterraneo

Ο Όμιλος Mediterraneo αποτελεί ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας. Στον πυρήνα του βρίσκεται το Mediterraneo Hospital, ένα “boutique” νοσοκομείο που εδρεύει στη Γλυφάδα. Το νοσοκομείο αυτό συνδυάζει ιατρική αριστεία και τεχνολογική καινοτομία, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής και απόλυτης ασφάλειας.

Εκτός από το κεντρικό νοσοκομείο, ο Όμιλος διαθέτει τα Πολυϊατρεία Mediterraneo First Care. Αυτά τα πολυϊατρεία βρίσκονται στην Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Πάρο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτική πρωτοβάθμια περίθαλψη και διάγνωση. Η παρουσία τους καλύπτει κάθε κοινότητα, από το κέντρο της πόλης έως τις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η κοινή φιλοσοφία όλων των δομών του Ομίλου είναι η συνεχής και ποιοτική φροντίδα με συνέπεια, επιστημονική τεκμηρίωση και ανθρώπινη προσέγγιση. Για την επίτευξη αυτού, αξιοποιούνται εξελιγμένα εργαλεία κλινικής υποστήριξης και ψηφιακής διασύνδεσης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και οδηγό την ποιότητα, επαναπροσδιορίζοντας την εμπειρία υγείας.

Άφιξη Λάντερς Νόλεϊ στην Ελλάδα

Σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο εξελίξεων για την ΑΕΚ, ο Λάντερς Νόλεϊ έφτασε στην Ελλάδα. Ο αθλητής ετοιμάζεται να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta