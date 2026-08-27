Εγκρίθηκε η πρόταση της superleague για goal line cameras στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ενέκρινε και επίσημα την πρόταση της Superleague για την εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την περαιτέρω ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με στόχο να καταστήσει το παιχνίδι πιο διαφανές και να διασφαλίσει την ισονομία. Η εφαρμογή του νέου συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, αρχής γενομένης από τον προημιτελικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, προσφέροντας ένα νέο εργαλείο για την ακριβέστερη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμες φάσεις.

Η επίσημη έγκριση της πρότασης της superleague

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ προχώρησε στην επίσημη έγκριση της πρότασης που υπέβαλε η Superleague. Η πρόταση αυτή αφορά την εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras στα ελληνικά γήπεδα, μια εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη διεξαγωγή των αγώνων. Η απόφαση αυτή έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, καθώς η ΕΕΠ της ΕΠΟ έδωσε το πράσινο φως για την εφαρμογή του.

Το Goal Line Cameras αποτελεί ένα από τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εισαγωγή του συστήματος αυτού, το οποίο προτάθηκε από τη Superleague, αναμένεται να μπει στη ζωή μας το συντομότερο δυνατόν, κάτι που υποδηλώνει την άμεση πρόθεση για την εφαρμογή του.

Διαφάνεια και ισονομία μέσω της τεχνολογίας

Η τεχνολογία έρχεται για ακόμη μία φορά στην ευχέρεια του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά με σκοπό να κάνει το παιχνίδι περισσότερο διαφανές. Η εισαγωγή του Goal Line Cameras έχει ως βασικό στόχο να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια στις κρίσιμες φάσεις των αγώνων, ειδικά σε αυτές που αφορούν την υπέρβαση της γραμμής του τέρματος.

Παράλληλα, η νέα αυτή προσθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο επιδιώκει να διασφαλίσει την ισονομία μεταξύ των ομάδων. Η παροχή καθαρών πλάνων και επιπλέον οπτικών γωνιών στο VAR θα επιτρέψει τον ακριβέστερο έλεγχο, μειώνοντας τις αμφισβητήσεις και συμβάλλοντας σε πιο δίκαιες αποφάσεις. Αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα αναμένεται να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα

Η εφαρμογή του συστήματος Goal Line Cameras αναμένεται να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, φέρνοντας την καινοτομία άμεσα στα ελληνικά γήπεδα. Η πρώτη διοργάνωση στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία θα είναι ο προημιτελικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδας. Αυτό υπογραμμίζει την πρόθεση για άμεση αξιοποίηση του συστήματος σε σημαντικούς αγώνες.

Η επιλογή του Κυπέλλου Ελλάδας ως σημείο εκκίνησης για την εφαρμογή του συστήματος Goal Line Cameras δείχνει την προτεραιότητα που δίνεται στην ακρίβεια των αποφάσεων σε νοκ-άουτ αναμετρήσεις. Η σταδιακή ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία και την εξοικείωση όλων των εμπλεκόμενων μερών με το νέο εργαλείο.

Η λειτουργία και η διάκριση από το goal line technology

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ του συστήματος Goal Line Cameras και του Goal Line Technology. Το Goal Line Cameras αφορά την εγκατάσταση πρόσθετων, εξειδικευμένων καμερών. Αυτές οι κάμερες τοποθετούνται εσωτερικά ή περιμετρικά των δύο εστιών, προσφέροντας μια ενισχυμένη οπτική κάλυψη των γραμμών του τέρματος.

Σε αντίθεση με το Goal Line Technology, το σύστημα των Goal Line Cameras δεν λαμβάνει αυτόματες αποφάσεις. Ο ρόλος του είναι να παρέχει καθαρά πλάνα και επιπλέον οπτικές γωνίες στο σύστημα VAR. Μέσω αυτών των πλάνων, το VAR έχει τη δυνατότητα να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος, βοηθώντας έτσι τους διαιτητές να λάβουν την ορθή απόφαση σε κάθε κρίσιμη στιγμή του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta