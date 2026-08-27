Η δωδεκάδα της Εθνικής για τον αγώνα με την Ουκρανία στη Ρίγα

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, ενόψει του σημαντικού αγώνα κόντρα στην Ουκρανία. Το παιχνίδι, που εντάσσεται στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, θα διεξαχθεί στη Ρίγα. Η «επίσημη αγαπημένη» ετοιμάζεται για τη «μάχη» της πρόκρισης, με τους παίκτες να είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Η προετοιμασία και ο προορισμός

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη του δεύτερου γύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η αποστολή της ομάδας αναχωρεί για τη Ρίγα στις 27 Αυγούστου, προκειμένου να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση. Ο αγώνας με την Ουκρανία είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την πορεία της Ελλάδας στα προκριματικά.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της σε αυτή τη φάση των προκριματικών, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση.

Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, προχώρησε στις τελικές του επιλογές για τη δωδεκάδα που θα αγωνιστεί απέναντι στην Ουκρανία. Οι αποφάσεις του προπονητή βασίστηκαν στην κατάσταση των παικτών και στις ανάγκες της ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η σύνθεση της ομάδας αποτελεί ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων αθλητών.

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέληξε στους δώδεκα παίκτες που θα στελεχώσουν το ρόστερ, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση στο παρκέ. Οι επιλογές αυτές κρίνονται σημαντικές για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι απουσίες από τη δωδεκάδα

Στη δωδεκάδα που ανακοινώθηκε, υπάρχουν και ορισμένες απουσίες. Ο Δημήτρης Φλιώνης δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός των επιλογών του Βασίλη Σπανούλη για τον αγώνα. Η κατάσταση της υγείας των αθλητών αποτελεί πάντα προτεραιότητα για το τεχνικό επιτελείο.

Εκτός της δωδεκάδας έμειναν επίσης οι Δημήτρης Μωραΐτης και Νίκος Περσίδης. Οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική λίστα για την αναμέτρηση με την Ουκρανία. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής του προπονητή για τη διαχείριση του ρόστερ.

Η αναλυτική σύνθεση της Εθνικής

Η δωδεκάδα της Εθνικής μας ομάδας για τον αγώνα με την Ουκρανία αποτελείται από τους εξής παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είναι ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Μαζί του θα αγωνιστεί και ο Νικ Καλάθης, προσφέροντας την εμπειρία του στην οργάνωση του παιχνιδιού. Στην περιφέρεια, τη θέση του έχει και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, γνωστός για την ενέργεια και την εκτελεστική του ικανότητα.

Στη φροντ λάιν, η ομάδα ενισχύεται από την παρουσία του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος προσφέρει αθλητικότητα και δυναμισμό. Δίπλα του, ο Ντίνος Μήτογλου θα συμβάλει με την ικανότητά του στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είναι επίσης μέρος της δωδεκάδας, όπως και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος προσθέτει ύψος και παρουσία κάτω από τα καλάθια. Την ομάδα συμπληρώνουν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου και Αντώνης Καραγιαννίδης, συνθέτοντας ένα πλήρες και ανταγωνιστικό σύνολο για την αναμέτρηση στη Ρίγα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta