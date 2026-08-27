Οριστικό το deal Ολυμπιακού με Τορίνο για Πέντερσεν: Έρχεται στην Ελλάδα για υπογραφές

Ο Ολυμπιακός μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν αναμένεται στην Ελλάδα για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ της Τορίνο έρχεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες. Το deal με την ιταλική ομάδα έχει οριστικοποιηθεί, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Η άφιξη στην Αθήνα και η διαδικασία

Ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν έχει ήδη κλείσει το εισιτήριό του με προορισμό την Αθήνα. Η άφιξη του 26χρονου διεθνούς Νορβηγού ποδοσφαιριστή στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει προγραμματιστεί για απόψε το βράδυ, Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 22:50.

Μετά την προσγείωσή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Πέντερσεν θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Νορβηγός μπακ θα προχωρήσει στην υπογραφή του τετραετούς συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό. Αμέσως μετά, αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τις δύο εμπλεκόμενες ομάδες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας

Η συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Τορίνο έχει οριστικοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού. Οι «ερυθρόλευκοι» θα καταβάλουν στην ιταλική ομάδα ένα ποσό που ανέρχεται συνολικά στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό διασπάται σε 6 εκατομμύρια ευρώ ως βασικό τίμημα για την απόκτηση του παίκτη, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους. Ο 26χρονος Πέντερσεν, από την πλευρά του, θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες που θα έχει διάρκεια έως το 2030, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του συλλόγου για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Το προφίλ του Νορβηγού μπακ

Ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν είναι ένας 26χρονος διεθνής Νορβηγός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται κυρίως ως δεξιός μπακ. Ωστόσο, η ευελιξία του στο γήπεδο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του, καθώς μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο στο δεξί όσο και στο αριστερό άκρο της άμυνας. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως χαφ, προσφέροντας λύσεις σε διαφορετικές θέσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Πέντερσεν μετρά 36 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, είχε ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας σε πέντε αγώνες και σημειώνοντας ένα γκολ στην αναμέτρηση κόντρα στη Σενεγάλη.

Η καριέρα του σε συλλογικό επίπεδο

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν ξεκίνησε στην πατρίδα του, τη Νορβηγία, όπου αγωνίστηκε στις ομάδες Τρόμζο και Μόλντε. Το 2021, πραγματοποίησε το βήμα στην Ολλανδία, μετακομίζοντας για λογαριασμό της Φέγενορντ, όπου συνέχισε την εξέλιξή του.

Τη σεζόν 2023-24, παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην ιταλική Σασουόλο. Το 2024, μετακινήθηκε στην Τορίνο, η οποία τον απέκτησε έναν χρόνο αργότερα έναντι του ποσού των 3.600.000 ευρώ. Με τη φανέλα της Τορίνο, ο Πέντερσεν κατέγραψε συνολικά 64 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ, πριν την επικείμενη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta