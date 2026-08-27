Αποκάλυψη για μέλη της «Χιτλερικής Νεολαίας» στον πυρήνα της AfD

Μια σημαντική αποκάλυψη έρχεται στο φως σχετικά με τέσσερα επιτελικά στελέχη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Τα πρόσωπα αυτά, που σήμερα βρίσκονται στον στενό πυρήνα του κόμματος, φέρεται να συμμετείχαν στο παρελθόν σε μια διαβόητη, απαγορευμένη νεοναζιστική ομάδα. Η είδηση αυτή ρίχνει βαριά σκιά στην πορεία της AfD προς την εξουσία, ενόψει των κρίσιμων εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Σεπτεμβρίου στο ανατολικό γερμανικό κρατίδιο.

Το σκοτεινό παρελθόν στελεχών της AfD

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας WELT, τέσσερις άνδρες που εργάζονται ως στενοί συνεργάτες του Ούλριχ Ζίγκμουντ, του υποψηφίου της AfD για την πρωθυπουργία της Σαξονίας-Άνχαλτ, είχαν ενεργό ρόλο στην οργάνωση Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ). Η HDJ, το όνομα της οποίας μεταφράζεται περίπου ως Γερμανική Νεολαία Πιστή στην Πατρίδα, είχε δομηθεί εν μέρει στα πρότυπα της Νεολαίας του Χίτλερ.

Η ομάδα αυτή τέθηκε εκτός νόμου από τη γερμανική κυβέρνηση το 2009. Σχεδόν μια γενιά μετά την απαγόρευση της εν λόγω ομάδας νεολαίας, τα άλλοτε μέλη της βρίσκονται πλέον στον στενό κύκλο της ηγεσίας της AfD, αναλαμβάνοντας θέσεις-κλειδιά δίπλα στον υποψήφιο πρωθυπουργό.

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ και οι στενοί του συνεργάτες

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός κρατιδίου στη Γερμανία μετά την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας το 1949. Οι τέσσερις άνδρες με το κοινό παρελθόν στην απαγορευμένη οργάνωση αποτελούν σήμερα τον απόλυτα στενό πυρήνα του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Δύο από αυτούς ανήκουν στους πλέον έμπιστους συμβούλους του Ζίγκμουντ, ενώ οι άλλοι δύο συμμετείχαν ενεργά στη σύνταξη του προεκλογικού μανιφέστου του κόμματος. Η παρουσία τους σε τόσο καίριες θέσεις εγείρει ερωτήματα, δεδομένου του παρελθόντος τους.

Η απαγορευμένη «Γερμανική Νεολαία Πιστή στην Πατρίδα» (HDJ)

Η Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ) ήταν μια διαβόητη νεοναζιστική οργάνωση, η οποία είχε ως στόχο τη γαλουχία μιας νέας εθνικοσοσιαλιστικής ελίτ. Το σκεπτικό της απαγόρευσης, που εξασφάλισε η WELT, ανέφερε ξεκάθαρα πως απώτερος σκοπός της ομάδας ήταν η εκπαίδευση μιας «νεοναζιστικής ελίτ» γαλουχημένης με την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας έθεσε εκτός νόμου την HDJ το 2009, τονίζοντας την ιδεολογική της συγγένεια με τον Εθνικοσοσιαλισμό. Το έγγραφο της απαγόρευσης ανέφερε ότι η ομάδα θεωρούσε πως ακολουθούσε «την παράδοση της Νεολαίας του Χίτλερ».

Το σκεπτικό της απαγόρευσης και η δικαστική επικύρωση

Η εντολή απαγόρευσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατέληγε στο συμπέρασμα ότι «ο πραγματικός στόχος της ένωσης είναι η εκπαίδευση μιας νεοναζιστικής ελίτ». Αυτό υπογράμμιζε τον εξτρεμιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης και τους επικίνδυνους σκοπούς της για τη δημοκρατική τάξη.

Η απαγόρευση της HDJ επικυρώθηκε από το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο της Γερμανίας το 2010. Το δικαστήριο είχε γράψει πως η HDJ «είναι προσκολλημένη στην ιδεολογία του αίματος και της γης, καθώς και στη φυλετική θεωρία των Εθνικοσοσιαλιστών, και διαδίδει αντισημιτικές ιδέες». Επιπλέον, είχε υιοθετήσει «μια συνολικά μαχητικά επιθετική στάση» απέναντι στην ελεύθερη, δημοκρατική τάξη.

Αντίφαση με το καταστατικό της AfD

Ένα ιδιαίτερο σημείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι το ίδιο το καταστατικό της AfD κατατάσσει την HDJ στον κατάλογο των οργανώσεων των οποίων τα πρώην μέλη απαγορεύεται να ενταχθούν στο κόμμα. Αυτή η διάταξη του καταστατικού έρχεται σε αντίθεση με την παρουσία των τεσσάρων αυτών προσώπων στον στενό πυρήνα της ηγεσίας του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η αποκάλυψη αυτή, που προέρχεται από την έρευνα της εφημερίδας WELT, αναδεικνύει ένα σκοτεινό παρελθόν για στελέχη που βρίσκονται σε καίριες θέσεις εντός της AfD, λίγο πριν από μια σημαντική εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis