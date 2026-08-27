Ξεκίνησε η διάθεση καρτών διαρκείας του Ολυμπιακού για βόλεϊ, πόλο και χάντμπολ

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των καρτών διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Η κίνηση αυτή αφορά τους αγώνες των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, πόλο Ανδρών και Γυναικών, καθώς και του τμήματος χάντμπολ Ανδρών. Οι φίλαθλοι καλούνται να στηρίξουν τις προσπάθειες των ομάδων τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν.

Η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου

Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ενημέρωσε τους φιλάθλους του ότι ξεκίνησε η διάθεση των καρτών διαρκείας για την επερχόμενη σεζόν 2026-27. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου για τα τμήματα του συλλόγου.

Οι κάρτες διαρκείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, πόλο Ανδρών και Γυναικών, καθώς και του τμήματος χάντμπολ Ανδρών. Με αυτόν τον τρόπο, οι οπαδοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των αθλητών σε όλες τις διοργανώσεις.

Τρόπος και τόπος διάθεσης των καρτών

Η προμήθεια των καρτών διαρκείας πραγματοποιείται μέσω του Τμήματος Μελών-Φιλάθλων του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. Το σημείο διάθεσης βρίσκεται στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους φιλάθλους του συλλόγου.

Το Τμήμα Μελών-Φιλάθλων λειτουργεί καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τις ώρες εξυπηρέτησης να είναι από τις 10:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Αυτό επιτρέπει στους φιλάθλους να επιλέξουν την κατάλληλη ώρα για την αγορά της κάρτας τους και να εξασφαλίσουν τη θέση τους στους αγώνες.

Τιμές καρτών διαρκείας για το βόλεϊ

Για τους αγώνες των ομάδων βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών, οι τιμές των καρτών διαρκείας ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση στο γήπεδο. Η πιο οικονομική επιλογή είναι η Θύρα 7, με κόστος 100 ευρώ.

Οι Θύρες 1, 2, 5 και 6 διατίθενται στην τιμή των 150 ευρώ, ενώ οι Θύρες 3 και 4 κοστίζουν 200 ευρώ. Για πιο προνομιακές θέσεις, η Baseline B έχει τιμή 225 ευρώ, οι Baseline A και C φτάνουν τα 275 ευρώ, και τα Court Seats, οι πιο ακριβές θέσεις, διατίθενται προς 350 ευρώ, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία θέασης.

Τιμές καρτών διαρκείας για το πόλο

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τους αγώνες των ομάδων πόλο Ανδρών και Γυναικών έχουν επίσης διαφορετικές επιλογές τιμών. Τα Τμήματα A και C προσφέρονται στην τιμή των 100 ευρώ, αποτελώντας μια βασική επιλογή.

Για μια πιο αναβαθμισμένη εμπειρία, οι VIP θέσεις κοστίζουν 150 ευρώ, ενώ η πιο ακριβή επιλογή για το πόλο είναι τα Court Seats, τα οποία διατίθενται προς 250 ευρώ. Αυτές οι τιμές δίνουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους να επιλέξουν τη θέση που επιθυμούν για να υποστηρίξουν τις ομάδες.

Τιμές καρτών διαρκείας για το χάντμπολ

Για τους αγώνες του τμήματος χάντμπολ Ανδρών, οι τιμές των καρτών διαρκείας έχουν διαμορφωθεί ως εξής: Το Τμήμα Α, Β είναι διαθέσιμο στην τιμή των 50 ευρώ, προσφέροντας μια οικονομική λύση.

Οι θέσεις Πτυσσόμενη Α και Γ κοστίζουν 100 ευρώ, ενώ η Πτυσσόμενη Β, η πιο ακριβή επιλογή για το χάντμπολ, διατίθεται προς 150 ευρώ. Οι τιμές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους φιλάθλους να επιλέξουν την κάρτα που ταιριάζει στις προτιμήσεις τους για να στηρίξουν την ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta