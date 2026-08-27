Παναθηναϊκός: Επίσημη η παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επίσημη παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος δόθηκε δανεικός στη γαλλική Χάβρη. Ο Αλγερινός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στη γαλλική ομάδα για τη φετινή σεζόν, με τον δανεισμό να έχει μονοετή διάρκεια. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς ο 28χρονος στόπερ δεν συμπεριλαμβανόταν στα αγωνιστικά πλάνα του προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωσή της την ολοκλήρωση της παραχώρησης του Αχμέντ Τουμπά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Αλγερινός αμυντικός δανείζεται στη Χάβρη, μια γαλλική ομάδα, όπου και θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 2027. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ποδοσφαιριστή, έστω και προσωρινά.

Στη λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε ο Παναθηναϊκός, αναφέρεται συγκεκριμένα: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό του Αχμέντ Τουμπά στη Χάβρη. Ο Αλγερινός αμυντικός θα παραμείνει στη γαλλική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027». Η επισημοποίηση του δανεισμού επιβεβαιώνει τις προηγούμενες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον του παίκτη.

Διάρκεια δανεισμού και συμβόλαιο με τους «πράσινους»

Ο Αχμέντ Τουμπά παραχωρείται στη Χάβρη με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, όπως επισημοποίησε ο Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα αγωνιστεί στη γαλλική ομάδα για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, με την επιστροφή του στους «πράσινους» να αναμένεται μετά τη λήξη του δανεισμού.

Παρά τον δανεισμό του, ο 28χρονος Αλγερινός στόπερ διατηρεί συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028. Η συμφωνία δανεισμού στη Χάβρη αποτελεί μια λύση για να συνεχίσει να αγωνίζεται, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών.

Οι λόγοι της αποχώρησης

Η απόφαση για την παραχώρηση του Αχμέντ Τουμπά πηγάζει από το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής δεν συμπεριλαμβανόταν πλέον στα πλάνα του προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Για τον λόγο αυτό, αναζητήθηκε άλλος σταθμός για τον Αλγερινό αμυντικό, ώστε να μπορέσει να έχει ενεργό ρόλο και χρόνο συμμετοχής.

Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, είχε αποφασίσει ότι ο Τουμπά δεν θα αποτελούσε βασικό κομμάτι της ομάδας για την τρέχουσα σεζόν. Η αναζήτηση ενός νέου συλλόγου, έστω και με τη μορφή δανεισμού, κρίθηκε απαραίτητη για την πορεία του παίκτη και την αγωνιστική του εξέλιξη.

Απουσία από την αποστολή και το κρίσιμο παιχνίδι

Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης, ο Αχμέντ Τουμπά δεν ταξίδεψε με την αποστολή του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Η απουσία του από το ταξίδι ήταν συνέπεια της επικείμενης παραχώρησής του και της μη συμπερίληψής του στα αγωνιστικά πλάνα για τους επόμενους αγώνες.

Ως εκ τούτου, η παραχώρηση του Τουμπά δεν διαφοροποιεί κάτι όσον αφορά τις λύσεις που έχει στα χέρια του ο Δανός τεχνικός για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι. Ο Νίστρουπ είχε ήδη λάβει τις αποφάσεις του σχετικά με την ενδεκάδα και τις επιλογές των παικτών, χωρίς να υπολογίζει τον Αλγερινό στόπερ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta