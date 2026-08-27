Η Red Bull-Ford στην κορυφή της αξιολόγησης κινητήρων της Formula 1

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) προχώρησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δεύτερης αξιολόγησης του μηχανισμού ADUO, ενός συστήματος που εξετάζει τις επιδόσεις των κινητήρων στη Formula 1. Τα νέα δεδομένα επιβεβαιώνουν τη Red Bull-Ford ως το σημείο αναφοράς στους κινητήρες εσωτερικής καύσης του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλήματος.

Η αξιολόγηση αυτή δεν επέφερε μεταβολές στις ήδη καθορισμένες δυνατότητες εξέλιξης των κατασκευαστών, καθώς κανένας δεν απέκτησε πρόσθετα δικαιώματα μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου, η οποία έλαβε χώρα στο Grand Prix Ουγγαρίας.

Η αξιολόγηση της FIA και η κυριαρχία της Red Bull-Ford

Σύμφωνα με την επίσημη ανάλυση της FIA, η οποία έλαβε υπόψη της δεδομένα από την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία έως και τον αγώνα της Ουγγαρίας, ο κινητήρας εσωτερικής καύσης της Red Bull Powertrains-Ford διατηρεί τη θέση του ως ο ισχυρότερος στο grid της Formula 1. Αυτό καθιστά την ομάδα το σημείο αναφοράς για τους υπόλοιπους κατασκευαστές.

Η αξιολόγηση έδειξε ότι η Mercedes-AMG βρίσκεται μεταξύ 2% και 4% πίσω από την απόδοση του κινητήρα της Red Bull-Ford. Το έλλειμμα των Ferrari, Audi και Honda είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς ξεπερνά το 4% σε σχέση με τον κορυφαίο κινητήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα προδιαγραφή κινητήρα που παρουσίασε η Honda στο Grand Prix Ολλανδίας δεν συμπεριλήφθηκε στην αξιολόγηση, καθώς έκανε την πρώτη της εμφάνιση μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου αξιολόγησης.

Οι δυνατότητες εξέλιξης των κατασκευαστών

Οι συγκεκριμένες διαφορές στις επιδόσεις των κινητήρων επιβεβαιώνουν ουσιαστικά την κατάταξη που είχε προκύψει από την πρώτη αξιολόγηση του μηχανισμού ADUO. Από εκείνη την αρχική περίοδο, οι Mercedes, Ferrari, Honda και Audi είχαν εξασφαλίσει δυνατότητες πρόσθετης εξέλιξης.

Πιο συγκεκριμένα, η Mercedes απέκτησε το δικαίωμα ομολογκαρίσματος μίας πρόσθετης προδιαγραφής (αναβάθμισης) για το 2026 και μίας ακόμη για το 2027. Μαζί με αυτά τα δικαιώματα, της παραχωρήθηκε και αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, καθώς και περισσότερες ώρες δοκιμών στο δυναμόμετρο. Οι Ferrari, Audi και Honda, των οποίων το έλλειμμα ξεπερνούσε το όριο του 4%, εξασφάλισαν δύο πρόσθετες προδιαγραφές για το 2026 και άλλες δύο για το 2027.

Γιατί δεν δόθηκαν νέα δικαιώματα εξέλιξης

Το γεγονός ότι η FIA δεν παραχώρησε νέες δυνατότητες εξέλιξης σε κανέναν κατασκευαστή κατά τη δεύτερη περίοδο αξιολόγησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι διαφορές απόδοσης μεταξύ των κινητήρων παρέμειναν απολύτως αμετάβλητες. Αντίθετα, υποδηλώνει ότι κανένας κατασκευαστής δεν πέρασε σε διαφορετικό όριο απόδοσης που θα του έδινε πρόσβαση σε πρόσθετη παροχή, την οποία δεν είχε ήδη εξασφαλίσει από την πρώτη αξιολόγηση.

Οι αντιδράσεις της Red Bull και η φαινομενική αντίφαση

Η απόφαση της FIA αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στην ομάδα της Red Bull, η οποία είχε ήδη ζητήσει από την Ομοσπονδία να επανεξετάσει τα αρχικά δεδομένα. Στο Μίλτον Κινς, την έδρα της Red Bull, θεωρούν ότι η Mercedes διαθέτει την ισχυρότερη συνολική μονάδα ισχύος. Αυτή την άποψη είχε εκφράσει δημόσια ακόμη και ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ενώ μετά το Grand Prix Βελγίου, ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκίς, είχε συμφωνήσει με τον Αυστριακό.

Η φαινομενική αυτή αντίφαση, δηλαδή η Red Bull να έχει τον ισχυρότερο κινητήρα εσωτερικής καύσης αλλά να θεωρεί τη Mercedes ισχυρότερη συνολικά, εξηγείται από τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού ADUO.

Ο μηχανισμός ADUO και το πεδίο αξιολόγησης

Ο μηχανισμός ADUO της FIA εξετάζει αποκλειστικά την απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Δεν αξιολογεί συνολικά την απόδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, της μπαταρίας, του MGU-K, ούτε τη συνδυαστική λειτουργία όλων των επιμέρους στοιχείων της μονάδας ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι η Red Bull-Ford μπορεί να διαθέτει τον ισχυρότερο θερμικό κινητήρα στις μετρήσεις της FIA, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει απαραίτητα την πλήρη εικόνα της συνολικής μονάδας ισχύος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta