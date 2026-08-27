Champions League: Έντονο ελληνικό στοιχείο με 12 ποδοσφαιριστές

Η League Phase του φετινού Champions League αναμένεται να έχει έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς συνολικά δώδεκα διεθνείς ποδοσφαιριστές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η ελληνική παρουσία θα είναι σημαντική, όχι μόνο μέσω της επιστροφής της ΑΕΚ στους ομίλους, αλλά και μέσω αρκετών Ελλήνων παικτών που αγωνίζονται σε συλλόγους του εξωτερικού.

Η επιστροφή της ΑΕΚ μετά από οκτώ χρόνια

Η ΑΕΚ θα βρεθεί στην τελική φάση του Champions League μετά από οκτώ χρόνια απουσίας από την κορυφαία διοργάνωση. Η «Ένωση» εξασφάλισε το εισιτήριό της για τη League Phase χθες, 26 Αυγούστου, επικρατώντας με ένα εντυπωσιακό σκορ 4-0 της Λέφσκι Σόφιας.

Ο καθοριστικός αγώνας διεξήχθη στην «Allwyn Arena», όπου η ελληνική ομάδα σφράγισε την πρόκρισή της με μια εμφατική νίκη. Η ΑΕΚ είναι η μοναδική ομάδα από τη Stoiximan Superleague που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα «αστέρια» του Champions League αυτή τη σεζόν, φέρνοντας ξανά το ελληνικό ποδόσφαιρο στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Έλληνες ποδοσφαιριστές σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πέρα από την ΑΕΚ, η ελληνική εκπροσώπηση ενισχύεται σημαντικά από αρκετούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε συλλόγους του εξωτερικού. Από την Αγγλία, δύο Έλληνες διεθνείς θα συμμετάσχουν στο Champions League, φέρνοντας την εμπειρία τους από την Premier League. Πρόκειται για τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος αγωνίζεται με την Άρσεναλ, και τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, μέλος της Λίβερπουλ.

Αντίστοιχα, από την Ιταλία και τη Serie A, δύο ακόμη Έλληνες παίκτες θα συνδράμουν στο ελληνικό στοιχείο της διοργάνωσης. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, που αγωνίζεται με τη Ρόμα, και ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος ανήκει στην Κόμο, θα εκπροσωπήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο στα ιταλικά χρώματα.

Διπλή εκπροσώπηση από Ντόρτμουντ και Σπόρτινγκ

Διπλή ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει σε δύο ακόμη σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League. Η γερμανική Ντόρτμουντ θα έχει στις τάξεις της τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κωνσταντίνο Καρέτσα, οι οποίοι θα αγωνιστούν με τους Βεστφαλούς, προσθέτοντας δύο ακόμη ελληνικά ονόματα στη λίστα των συμμετεχόντων.

Παρομοίως, η πορτογαλική Σπόρτινγκ θα φιλοξενήσει δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Φώτης Ιωαννίδης και ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα παίξουν με τα «λιοντάρια» της πορτογαλικής ομάδας, ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική παρουσία στη διοργάνωση και φέρνοντας την εκπροσώπηση σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Οι Έλληνες της ΑΕΚ που θα αγωνιστούν στη Φιλαδέλφεια

Τέσσερις ακόμη Έλληνες ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Champions League, αγωνιζόμενοι με τη φανέλα της «Ένωσης». Ο Λάζαρος Ρότα, ο Μάριος Μπαλαμότης, ο Δημήτρης Καλοσκάμης και ο Πέτρος Μάνταλος είναι μεταξύ αυτών που θα έχουν την ευκαιρία να «κουνήσουν το σεντόνι» στη Φιλαδέλφεια, συμμετέχοντας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Εκτός από τους παραπάνω, στο δυναμικό της ΑΕΚ βρίσκονται και οι Χρήστος Αλεξίου, Μπάμπης Λυκογιάννης, Ζώης Καραγύρης και Σπύρος Χριστακόπουλος. Αυτοί οι παίκτες δεν δηλώθηκαν στην αποστολή για τα πρόσφατα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, ειδικά για τους δύο πρώτους, να συμπεριληφθούν στην τελική λίστα της ομάδας για τη League Phase του Champions League.

Μια χαμένη ευκαιρία για το Champions League

Πολύ κοντά στη συμμετοχή στο Champions League βρέθηκε και ο Λεονάρντο Κούτρης, ο οποίος αγωνίζεται με την Τσέλιε. Ωστόσο, η ομάδα του αποκλείστηκε στα play-offs της διοργάνωσης, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στους ομίλους.

Οι Σλοβένοι της Τσέλιε δεν κατάφεραν να προκριθούν, καθώς ηττήθηκαν από την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ομάδα της Σλόβαν Μπρατισλάβας αγωνίζεται και ο γνωστός ποδοσφαιριστής Γιάγια Τουρέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta