Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον αγώνα με την Ουκρανία: «Να τα δώσουμε όλα για τη νίκη»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε ενόψει του κρίσιμου αγώνα της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ κόντρα στην Ουκρανία, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Ρίγα. Ο διεθνής φόργουορντ τόνισε την ανάγκη να δοθούν τα πάντα για τη νίκη, καθώς το παιχνίδι είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της «γαλανόλευκης» στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ελλάδα έχει μπει στον όμιλο με ρεκόρ 3-3 και χρειάζεται θετικά αποτελέσματα για να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας ενόψει των «παραθύρων»

Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε πρόσφατα τα δύο φιλικά της παιχνίδια πριν από τα «παράθυρα» του Αυγούστου, καταγράφοντας ισάριθμες νίκες. Αυτά τα φιλικά αποτέλεσαν μέρος της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» για τις επερχόμενες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Πλέον, το ενδιαφέρον και η συγκέντρωση των παικτών στρέφονται αποκλειστικά στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση της ομάδας. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής υπογράμμισε ότι η ομάδα βρίσκεται ακόμα σε περίοδο προετοιμασίας, τονίζοντας την ανάγκη να εμφανιστούν όλοι έτοιμοι ενόψει των δύο παιχνιδιών που περιλαμβάνει αυτό το «παράθυρο» των προκριματικών.

Ο πρώτος κρίσιμος αγώνας στη Ρίγα

Το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι για την Εθνική Ελλάδας σε αυτή τη φάση των προκριματικών είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί εκτός έδρας, με αντίπαλο την Ουκρανία. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, με την έναρξη του αγώνα να είναι στις 19:00.

Η ελληνική αποστολή αναμένεται να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Λετονίας, τη Ρίγα, την Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Εκεί, η «γαλανόλευκη» θα κληθεί να δώσει ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως «must win», δηλαδή ένα παιχνίδι στο οποίο η νίκη είναι επιτακτική για τους στόχους της ομάδας. Η Εθνική έχει εισέλθει στον όμιλό της με ρεκόρ τρεις νίκες και τρεις ήττες (3-3), γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την επικράτηση.

Το μήνυμα του Θανάση Αντετοκούνμπο για την ετοιμότητα

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, στις δηλώσεις του, εστίασε στην αναγκαιότητα της πλήρους ετοιμότητας των παικτών, τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. «Τελείωσαν τα φιλικά, τώρα έχουμε την Ουκρανία την Παρασκευή (28/8) και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχικά, πνευματικά και σωματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της επικείμενης αναμέτρησης.

Ο διεθνής φόργουορντ συμπλήρωσε τις δηλώσεις του με ένα σαφές μήνυμα προς την ομάδα, το οποίο αποτελεί και το σύνθημα για τον αγώνα με την Ουκρανία. Όπως επεσήμανε, «το πιο σημαντικό είναι να πάμε στην Ρίγα και να τα δώσουμε όλα για την νίκη». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την αποφασιστικότητα και την προσήλωση στον στόχο της επικράτησης.

Ο δρόμος προς την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η πορεία της Εθνικής ομάδας προς την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 απαιτεί την επίτευξη «μεγάλων νικών». Με το τρέχον ρεκόρ των τριών νικών και τριών ηττών στον όμιλο, κάθε επόμενο παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αποτέλεσμά του μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τις πιθανότητες πρόκρισης.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, κλείνοντας τις δηλώσεις του, έκανε μία σημαντική επισήμανση σχετικά με την προσέγγιση των αγώνων. «Δεν θέλεις ποτέ να παίξεις το παιχνίδι πριν αυτό παιχτεί μέσα στο γήπεδο», σχολίασε, τονίζοντας την ανάγκη για συγκέντρωση, ψυχραιμία και απόδοση εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, χωρίς να προεξοφλούνται τα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta