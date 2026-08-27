Οι διαιτητές της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τις επτά αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι ορισμοί ανακοινώθηκαν το πρωί της Πέμπτης, δύο ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΗ, ενώ ο Φώτης Πολυχρόνης ορίστηκε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Τρίπολη με τον Αστέρα AKTOR.

Τα κεντρικά παιχνίδια και οι ορισμοί τους

Στο πλαίσιο των ορισμών της ΚΕΔ για τη δεύτερη «στροφή» του πρωταθλήματος, ο Τάσος Παπαπέτρου αναλαμβάνει το κορυφαίο παιχνίδι της αγωνιστικής, αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΗ. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 19:30. Τον Παπαπέτρου θα πλαισιώσουν οι βοηθοί Πετρόπουλος και Ψύλλος, με τέταρτο διαιτητή τον Φίτσα, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Κουκουλάς και Πουλικίδης.

Παράλληλα, ο Φώτης Πολυχρόνης θα έχει την ευθύνη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα διεξαχθεί επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου, με ώρα έναρξης τις 21:00. Βοηθοί του Πολυχρόνη θα είναι οι Δημητριάδης και Κομισοπούλου, τέταρτος ο Γιουματζίδης, ενώ στο VAR έχουν οριστεί οι Κατσικογιάννης και Μόσχου.

Οι διαιτητές στα παιχνίδια της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ

Για την αναμέτρηση της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, η ΚΕΔ όρισε τον Βασίλη Φωτιά ως κεντρικό διαιτητή. Ο αγώνας αυτός θα λάβει χώρα την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 21:00. Τον Φωτιά θα συνοδεύουν οι βοηθοί Μεϊντάνας και Παπαδάκης, με τέταρτο διαιτητή τον Κατόπη, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Παπαδόπουλος και Κόκκινος.

Στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι, χρέη διαιτητή θα εκτελέσει ο Θανάσης Τζήλος. Η αναμέτρηση αυτή έχει οριστεί για την Κυριακή 30 Αυγούστου, στις 20:15. Οι βοηθοί του Τζήλου θα είναι οι Στάικος και Οικονόμου, ο τέταρτος διαιτητής ο Νταούλας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Ματσούκας και Αντωνίου.

Το κλείσιμο της αγωνιστικής και οι υπόλοιποι ορισμοί

Το ματς που κλείνει τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League είναι αυτό ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 19:30, θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης. Βοηθοί του Βεργέτη θα είναι οι Φωτόπουλος και Πάτρας, τέταρτος διαιτητής ο Κατοίκος, ενώ στο VAR έχουν οριστεί οι Πουλικίδης και Τσακαλίδης.

Επιπλέον, για το Σάββατο 29 Αυγούστου έχουν οριστεί δύο παιχνίδια. Στην αναμέτρηση Βόλος-Ηρακλής, που ξεκινά στις 19:30, διαιτητής θα είναι ο Τσιμεντερίδης, με βοηθούς τους Κορωνά και Μπαλιάκα, τέταρτο τον Κατοίκο, και στο VAR τους Μόσχου και Κατσικογιάννη. Αργότερα την ίδια μέρα, στις 21:30, ο Τσέτσιλας θα σφυρίξει το παιχνίδι Παναιτωλικός-Καλαμάτα, έχοντας ως βοηθούς τους Μωυσιάδη και Παπαδοπούλου, τέταρτο τον Κουκουλά, και στο VAR τους Κουμπαράκη και Μέγα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta