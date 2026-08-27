Η αναμέτρηση Λιόν - Φενέρμπαχτσε εξελίχθηκε σε σκηνές χάους μετά τη λήξη της

Μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης μεταξύ Λιόν και Φενέρμπαχτσε, ο αγωνιστικός χώρος του γαλλικού γηπέδου μετατράπηκε σε ρινγκ, καθώς εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους. Η τουρκική ομάδα επικράτησε με σκορ 1-2, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τη League Phase του Champions League. Ωστόσο, τα γεγονότα που ακολούθησαν την ολοκλήρωση του αγώνα, χθες 26 Αυγούστου, επισκίασαν το αθλητικό αποτέλεσμα.

Η επικράτηση της Φενέρμπαχτσε και οι έντονοι πανηγυρισμοί

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πάρει τη νίκη επί της Λιόν με 1-2, ένα αποτέλεσμα που της εξασφάλισε το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Με την ολοκλήρωση του αγώνα, οι ποδοσφαιριστές της τουρκικής ομάδας ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν έξαλλα την πρόκριση, με τον Ματέο Γκεντουζί να βρίσκεται στο επίκεντρο των εορτασμών.

Οι πανηγυρισμοί αυτοί, ωστόσο, δεν άργησαν να προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς η κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο άρχισε να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο, οδηγώντας σε μία σειρά από επεισόδια που αμαύρωσαν την αθλητική αναμέτρηση.

Οι προκλητικές ενέργειες του Ματέο Γκεντουζί

Ο Ματέο Γκεντουζί, πρώην μέσος της Μαρσέιγ, βρέθηκε μπροστά στην κερκίδα των ultras της Λιόν, όπου προέβη σε άσεμνες χειρονομίες. Συγκεκριμένα, ο παίκτης έπιασε τα γεννητικά του όργανα, ενώ συνόδευσε τις κινήσεις αυτές με το σύνθημα «Allez l'OM!» (Εμπρός Μαρσέιγ!).

Αυτές οι ενέργειες πυροδότησαν άμεσα αντιδράσεις. Ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να επιτεθεί στον Γκεντουζί, αλλά παίκτες του συλλόγου από την Κωνσταντινούπολη τον σταμάτησαν γρήγορα, αποτρέποντας τη σωματική επίθεση.

Η αντίδραση των παικτών της Λιόν

Λίγο αργότερα, η ένταση αναζωπυρώθηκε, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστές τους παίκτες της Λιόν. Οι ποδοσφαιριστές της γαλλικής ομάδας όρμησαν κατά πάνω στον Γκεντουζί, εν μέσω έξαλλων αποδοκιμασιών από το πλήθος των φιλάθλων που βρίσκονταν στο στάδιο.

Ο Γάλλος μέσος βρέθηκε στο στόχαστρο ολόκληρης της ομάδας των γηπεδούχων. Παρόλα αυτά, ο Γκεντουζί διατήρησε ένα χαμόγελο και σήκωσε τα χέρια του ψηλά, προσπαθώντας να δείξει την αθωότητά του στις συμπλοκές που είχαν ξεσπάσει. Με τη βοήθεια των συμπαικτών του, οδηγήθηκε εσπευσμένα προς τα αποδυτήρια για να αποφευχθούν περαιτέρω επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο.

Επεισόδια και χάος στη φυσούνα των αποδυτηρίων

Ωστόσο, η ένταση δεν τελείωσε με την αποχώρηση του Γκεντουζί από τον αγωνιστικό χώρο. Με το που μπήκε στη φυσούνα των αποδυτηρίων, ένα άτομο από το τεχνικό επιτελείο της γαλλικής ομάδας τον περίμενε και πήδηξε κατά πάνω του, επιχειρώντας να του επιτεθεί.

Το μέλος του τεχνικού επιτελείου ακινητοποιήθηκε άμεσα από ολόκληρο το προσωπικό της Φενέρμπαχτσε. Αυτή η χαοτική σκηνή είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο πλήθος μέσα στη σήραγγα. Όλοι οι παίκτες της Λιόν έσπευσαν από την άλλη άκρη του γηπέδου για να αντιμετωπίσουν ξανά τον Γκεντουζί και να προστατεύσουν τον άνθρωπο του συλλόγου τους που είχε ξεκινήσει την επίθεση, οδηγώντας σε περαιτέρω αναταραχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta