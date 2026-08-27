Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του conference league

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σήμερα, 27 Αυγούστου, στο Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας για τον επαναληπτικό αγώνα των play-offs του Conference League. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την τοπική Χράντετς Κράλοβε, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Η σέντρα του κρίσιμου αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΙ.

Το διακύβευμα της πρόκρισης

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Αυτό το αποτέλεσμα καθιστά τον επαναληπτικό αγώνα στην Τσεχία ιδιαίτερα σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, καθώς η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης παραμένει ανοιχτή.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στην πόλη Χράντετς Κράλοβε με μοναδικό και σαφή στόχο τη νίκη. Ένα θετικό αποτέλεσμα είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στην τελική φάση της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, συνεχίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Αγωνιστικά προβλήματα και απουσίες

Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, αντιμετωπίζει ορισμένα σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στην Τσεχία. Συγκεκριμένα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τρεις ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμών: τον Ίνγκασον, τον Παντελίδη και τον Τσάπρα.

Επιπλέον, ο Κρίστιανσεν κρίνεται ανέτοιμος για να αγωνιστεί σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, ενώ οι Τσέριν και Τούμπα, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αποχώρησης από την ομάδα, δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για την αναμέτρηση.

Η ενίσχυση με την επιστροφή του Καλάμπρια

Στον αντίποδα των σημαντικών απουσιών, ο Παναθηναϊκός μετρά μία αξιοσημείωτη επιστροφή στο ρόστερ του. Ο ποδοσφαιριστής Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της ομάδας που ταξίδεψε στην Τσεχία.

Ο Καλάμπρια φαίνεται πως έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα, καθιστώντας τον ξανά διαθέσιμο. Η παρουσία του στην αποστολή προσφέρει επιπλέον επιλογές στον Δανό τεχνικό, ενισχύοντας την ομάδα ενόψει του αγώνα πρόκρισης.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού

Για τον επαναληπτικό αγώνα των play-offs του Conference League, η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας.

Επίσης, στην ομάδα που ταξίδεψε στο Χράντετς Κράλοβε για την κρίσιμη αναμέτρηση περιλαμβάνονται οι Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς. Όλοι τους είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην προσπάθεια της ομάδας για την πρόκριση.

Πότε και πού θα δείτε τον αγώνα

Η σέντρα του επαναληπτικού αγώνα μεταξύ της Χράντετς Κράλοβε και του Παναθηναϊκού έχει προγραμματιστεί για τις 20:00 το βράδυ της σημερινής ημέρας, 27ης Αυγούστου. Οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση.

Η τηλεοπτική μετάδοση του κρίσιμου αυτού παιχνιδιού θα πραγματοποιηθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. Μέσω της ζωντανής κάλυψης, το ελληνικό κοινό θα μπορέσει να παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό την προσπάθεια του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta