Η ΑΕΚ προηγείται με 3-0 της Λέφσκι Σόφιας στο πρώτο ημίχρονο, με τον Βάργκα να σκοράρει και «τρέλα» στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ υποδέχτηκε τη Λέφσκι Σόφιας στην κατάμεστη Allwyn Arena, στον αγώνα ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Η Ένωση μπήκε με φόρα στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας ένα ιδανικό ξεκίνημα και προηγούμενη με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα «τρέλας» στην έδρα της.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Ένωση

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, δείχνοντας από την αρχή την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της. Το τρομερό ξεκίνημα της Ένωσης, με την ώθηση της έδρας της, έφερε γρήγορα τα πρώτα τέρματα και έθεσε τις βάσεις για ένα σαφές προβάδισμα έναντι της βουλγαρικής ομάδας.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα εκμεταλλεύτηκε την ορμή της και την υποστήριξη των φιλάθλων της, μετατρέποντας την «καυτή» Allwyn Arena σε ένα πραγματικό φρούριο, όπου η Λέφσκι Σόφιας δυσκολεύτηκε να αντιδράσει στις αρχικές πιέσεις.

Τα γκολ που έδωσαν το προβάδισμα

Το πρώτο γκολ για την ΑΕΚ ήρθε από τον Σέρβο Ρότα, ο οποίος, μετά από μια φοβερή σέντρα, πετάχτηκε και κάρφωσε τη μπάλα στα δίχτυα της Λέφσκι Σόφιας. Λίγο αργότερα, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, η Ένωση διπλασίασε τα τέρματά της.

Το 2-0 σημειώθηκε με κεφαλιά του Ούγγρου φορ Βάργκα, ο οποίος δέχτηκε κεφαλιά πάσα από τον Ρέλβας. Ο Βάργκα με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον τερματοφύλακα Βούτσοφ, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει και ένα τρίτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες της Allwyn Arena.

Πίεση από τη Λέφσκι και αμυντική αντίδραση

Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα της ΑΕΚ, η Λέφσκι Σόφιας προσπάθησε να αντιδράσει και να ασκήσει πίεση. Η ελληνική ομάδα δέχτηκε πίεση σε ορισμένες φάσεις, ωστόσο η άμυνά της «καθάριζε» τις επικίνδυνες καταστάσεις, βγάζοντας πάθος και αποφασιστικότητα.

Χαρακτηριστικό ήταν το καθοριστικό τάκλιν του Μουκουντί στον Ρεϊνάλντο, μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, το οποίο απέτρεψε μια επικίνδυνη ευκαιρία για τους Βούλγαρους. Η αμυντική λειτουργία της Ένωσης έδειξε συνοχή και αποτελεσματικότητα απέναντι στις προσπάθειες των αντιπάλων.

Ευκαιρίες για τους Βούλγαρους

Η Λέφσκι Σόφιας δημιούργησε κάποιες φάσεις στην εστία του Στρακόσα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον ανησυχήσει σοβαρά. Ένα διαγώνιο σουτ του Αλνταΐρ, εκτός μεγάλης περιοχής και από θέση δεξιά, πέρασε ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι της ΑΕΚ.

Ο Μάγερ επιχείρησε ένα σουτ που κατέληξε σε πάσα στον Μαυριτανό Κοϊτά, ο οποίος, αν και ολομόναχος στην αντίπαλη περιοχή, έκανε ένα κακό πλασέ και έστειλε τη μπάλα άουτ. Σε άλλη φάση, ο Κοϊτά κέρδισε μια χαμένη μπάλα, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ.

Η ΑΕΚ έχασε λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, επιτρέποντας στη Λέφσκι να προσπαθήσει να ανεβάσει «στροφές» και να πλησιάσει τα καρέ του Στρακόσα. Ωστόσο, ένα μακρινό σουτ του Έβερτον πέρασε ψηλά άουτ, ενώ ένα σουτ του Κάιρινεν εκτός μεγάλης περιοχής κόντραρε και πέρασε κόρνερ, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά την εστία της Ένωσης.

Ο στόχος της επιστροφής στα «αστέρια»

Η ΑΕΚ έχει ως διακαή πόθο την επιστροφή στα «αστέρια» του Champions League, μετά την τελευταία της συμμετοχή τη σεζόν 2018/2019. Η αναμέτρηση με τη Λέφσκι Σόφιας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Με το προβάδισμα των τριών τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο, η Ένωση βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να πανηγυρίσει την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκπληρώνοντας τις προσδοκίες των φιλάθλων της που γέμισαν την Allwyn Arena.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis