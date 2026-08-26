Παναθηναϊκός: Η αναμόρφωση του κέντρου και οι προτεραιότητες μετά τον Λούζα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε φάση ολικής αναμόρφωσης της μεσαίας του γραμμής, με τον Γιάννη Σερέτη να αναλύει τις προτεραιότητες του συλλόγου μετά την απόκτηση του Ιμράν Λούζα. Η ομάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, με αποχωρήσεις και νέες προσθήκες να διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Οι μεταγραφικές κινήσεις έχουν φέρει νέα πρόσωπα στο κέντρο, ενώ αναμένονται και περαιτέρω ενισχύσεις.

Οι αλλαγές στη μεσαία γραμμή

Η μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, καθώς αρκετοί παίκτες έχουν αποχωρήσει από το ρόστερ. Συγκεκριμένα, ο Τσέριν, ο Σιώπης, ο Ρενάτο Σάντσες και ο Τόνι Βιλένα έχουν φύγει από την ομάδα. Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να αποχωρήσει και ο Τσιριβέγια, ενώ ο Μπακασέτας αναζητά νέα ομάδα και ο Μούσα Σισοκό ενδέχεται να αποχωρήσει, όπως ο Μπεκ, ο Μαξ και ο Μαουρίσιο.

Στον αντίποδα, ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με την απόκτηση του Καμαρά, του Κάνγκουα και του Ιμράν Λούζα. Ο Λούζα, μάλιστα, είχε υπάρξει συμπαίκτης τόσο του Σισοκό στη Γουότφορντ όσο και του Τσιριβέγια στη Ναντ. Οι «πράσινοι» σκοπεύουν να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός ακόμη 6-8αριού, ολοκληρώνοντας έτσι την αναδιάρθρωση του κέντρου τους.

Μεταγραφικές δαπάνες και πωλήσεις

Οι μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού έχουν οδηγήσει σε σημαντικές δαπάνες. Έως τώρα, ο σύλλογος έχει δαπανήσει συνολικά 37 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την απόκτηση του Λούζα. Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου και της Stoiximan Superleague, θυμίζοντας νούμερα επιπέδου Premier League.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προχωρήσει και στην απόκτηση του Ουναΐ, για τον οποίο η Τζιρόνα ζητά 15 εκατομμύρια ευρώ, το συνολικό ποσό των δαπανών θα φτάσει τα 52 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, οι πωλήσεις παικτών έχουν αποφέρει μόλις τέσσερα εκατομμύρια ευρώ στο ταμείο της ομάδας, ποσό που προήλθε από τις αποχωρήσεις του Τσέριν και του Σφιντέρσκι.

Ο Ουναΐ ως «κερασάκι»

Η περίπτωση του Ουναΐ αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα μεταγραφικά σενάρια για τον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός μέσος, ο οποίος μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε αναφερθεί σε ρεπορτάζ μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως η Μπαρτσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι και η Ατλέτικο Μαδρίτης, ζητά 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η απόκτησή του θα εκτόξευε τις απαιτήσεις από την ομάδα.

Παρόλο που η μεταγραφή του θεωρείται δύσκολη, καθώς ο παίκτης δεν έχει ακόμη βρει ομάδα, όλα παραμένουν ανοιχτά. Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να δώσει χρήματα για τον Ουναΐ, κάτι που κρίνεται θετικό λόγω της ποιότητας, της ηλικίας και της επίδρασής του τόσο εντός αγωνιστικού χώρου όσο και στο κοινό. Ωστόσο, ο Ουναΐ χαρακτηρίζεται ως το «κερασάκι στην τούρτα», ένα έξτρα, φανταστικό και εξωπραγματικό απόκτημα.

Προτεραιότητες και χημεία της ομάδας

Μετά την απόκτηση του Ιμράν Λούζα, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως σούπερ δημιουργικός, ο Παναθηναϊκός φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ανάγκη για έναν παίκτη τύπου «Μπασινά» παρά για έναν «Ουναΐ» ή έναν «Ουναΐ». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν ο Ουναΐ δημιουργήσει ξανά προβλήματα, όπως συνέβη και πέρυσι, και δεν έρθει στην Αθήνα με την απαιτούμενη διάθεση.

Η ομάδα αναμένεται να υποστεί συνολικά έως και 14 μεταγραφές, αν αποχωρήσει ο Ζαρουρί και αποκτηθεί εξτρέμ, πέραν του στόπερ που είναι σίγουρος λόγω της αποχώρησης του Τουμπά, καθώς και ενός νέου τερματοφύλακα και ενός νέου διδύμου στόπερ. Με τόσες αλλαγές, τίθεται το ερώτημα πώς και πότε θα βρει η ομάδα χημεία και ταυτότητα. Βασικούς παίκτες από την περσινή σεζόν θα έχει μόνο τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, ίσως τον Αντίνο και τον Τετέι, οι οποίοι θα ανταγωνίζονται με τους Λιβάι Γκαρσία και Ντέσερς.

Με βάση αμιγώς ποδοσφαιρικά κριτήρια, η εφετινή σεζόν, λόγω των εκτεταμένων αλλαγών, θα πρέπει να θεωρηθεί μεταβατική. Ωστόσο, η ενδεχόμενη απόκτηση ενός παίκτη όπως ο Ουναΐ, με τις υψηλές οικονομικές απαιτήσεις του, θα εκτόξευε τις προσδοκίες, καθιστώντας την περίοδο αυτή λιγότερο «μεταβατική» στα μάτια του κοινού. Να σημειωθεί ότι για τον Στάγκε ο Παναθηναϊκός δεν έδινε 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τον Γένσεν που δεν ήθελε να μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό, έδινε πολλά, αλλά δεν μπόρεσε να τον πείσει να φύγει από την Premier League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta