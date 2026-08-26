Προθεσμία υποβολής λιστών για τις ομάδες του league phase

Καθώς τα καλοκαιρινά προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων φτάνουν στο τέλος τους αυτήν την εβδομάδα, οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στη φάση των ομίλων καλούνται να υποβάλουν τις λίστες των ποδοσφαιριστών τους. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας έχει οριστεί για τα ξημερώματα της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Πρακτικά, οι σύλλογοι έχουν περιθώριο μέχρι και την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για να δηλώσουν τους διαθέσιμους παίκτες τους για τα ευρωπαϊκά ματς.

Οι ελληνικές συμμετοχές και οι προσδοκίες

Η Ελλάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τριών ομάδων στη φάση των ομίλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ έχουν ήδη κλειδώσει τη συμμετοχή τους σε αυτή τη φάση. Οι φίλαθλοι και οι ομάδες ευελπιστούν πως η χώρα θα καταφέρει να έχει πέντε εκπροσώπους συνολικά, επιδιώκοντας το 5/5 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Conference League. Η ολοκλήρωση των προκριματικών αυτήν την εβδομάδα θα οριστικοποιήσει τον αριθμό των ελληνικών συλλόγων που θα λάβουν μέρος στις κύριες φάσεις των διοργανώσεων.

Η διαδικασία υποβολής των λιστών

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών αγώνων, όλοι οι σύλλογοι που έχουν προκριθεί και θα συμμετάσχουν στη φάση των ομίλων των Champions League, Europa League και Conference League, θα πρέπει να υποβάλουν τις επίσημες λίστες τους. Αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν τους ποδοσφαιριστές που θα είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή των λιστών έχει οριστεί να εκπνεύσει στις 00:59, ξημερώματα Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι ομάδες έχουν περιθώριο μέχρι και την Τετάρτη, 2 του μήνα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες δηλώσεις και να υποβάλουν τα ονόματα των παικτών τους.

Οι κανόνες για τη Λίστα Α

Στη Λίστα Α, οι σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι και 25 ποδοσφαιριστές. Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός περιορισμός που αφορά τη σύνθεση αυτής της λίστας. Από τους 25 αυτούς παίκτες, οι οκτώ πρέπει υποχρεωτικά να είναι γηγενείς.

Η απαίτηση για οκτώ γηγενείς ποδοσφαιριστές στη Λίστα Α αποτελεί βασικό κριτήριο για τη σύνθεση των ευρωπαϊκών ρόστερ. Αυτός ο κανόνας στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών ταλέντων και στην ενσωμάτωσή τους στις ομάδες που συμμετέχουν στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις.

Οι λεπτομέρειες της Λίστας Β

Αντίθετα με τη Λίστα Α, η Λίστα Β προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στους συλλόγους. Σε αυτή τη λίστα μπορούν να συμπεριληφθούν απεριόριστοι παίκτες, δίνοντας τη δυνατότητα στις ομάδες να έχουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών. Οι παίκτες της Λίστας Β μπορούν να προστεθούν μέχρι και την προηγουμένη των αγώνων, παρέχοντας ευελιξία στις τελευταίες στιγμές.

Για να είναι επιλέξιμος ένας ποδοσφαιριστής για τη Λίστα Β, θα πρέπει να έχει γεννηθεί από το έτος 2005 και μετά. Επιπλέον, απαιτείται να έχει αγωνιστεί στην ομάδα για δύο συνεχόμενα χρόνια ή για τρία χρόνια συνολικά. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, επιτρέπεται μάξιμουμ ένας μονοετής δανεισμός, αρκεί αυτός να έχει γίνει σε κλαμπ της ίδιας χώρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta