Ο Γκουστάβο Πουέρτα προτιμά πρωτάθλημα ανώτερο του ελληνικού

Ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του διεθνούς Κολομβιανού χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, καταθέτοντας πρόταση που φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα του παίκτη. Παρόλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής φέρεται να έχει μία συγκεκριμένη στάση αυτή την περίοδο, καθώς η προοπτική να αγωνιστεί σε πρωταθλήματα ανώτερα του ελληνικού αποτελεί την προτεραιότητά του.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μία ακόμα μεταγραφική κίνηση για τον Γκουστάβο Πουέρτα, προσφέροντας το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του. Ο Κολομβιανός μέσος είναι ένας παίκτης που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων, γεγονός που καθιστά την περίπτωση της μεταγραφής του ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός επιδιώκει να ενισχύσει το ρόστερ του με τον διεθνή χαφ, ο οποίος έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πλέον περιζήτητους ποδοσφαιριστές στη θέση του. Η προσφορά των 16 εκατομμυρίων ευρώ δείχνει την αποφασιστικότητα της ελληνικής ομάδας να τον εντάξει στο δυναμικό της, παρόλο που ο ανταγωνισμός παραμένει μεγάλος.

Οι προτιμήσεις του Γκουστάβο Πουέρτα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γκουστάβο Πουέρτα δείχνει να προτιμά μία Λίγκα που θεωρεί πιο ποιοτική από την ελληνική. Η προοπτική να αγωνιστεί σε πρωταθλήματα που βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο από το ελληνικό, διαμορφώνει τη στάση του παίκτη σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων.

Ο Κολομβιανός χαφ δεν φαίνεται να πείθεται από το ελληνικό πρωτάθλημα και στρέφει το βλέμμα του προς ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αυτή η προτίμηση επηρεάζει τις αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον του και τις προτάσεις που εξετάζει.

Το ζήτημα με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ

Οι ισπανικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει το ποσό που ζητά η Ρασίνγκ Σανταντέρ για την παραχώρηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Συγκεκριμένα, η Λεβερκούζεν κατέχει το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, γεγονός που περιπλέκει τις διαπραγματεύσεις.

Λόγω αυτής της συνθήκης, η Ρασίνγκ Σανταντέρ δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει εύκολα στις απαιτήσεις της. Η συνιδιοκτησία των δικαιωμάτων καθιστά τη διαδικασία μεταγραφής πιο απαιτητική, καθώς πρέπει να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και των δύο πλευρών που κατέχουν τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται

Εκτός από τον Ολυμπιακό, αρκετές άλλες ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Το ρεπορτάζ της AS αναφέρει ότι η Μπενφίκα έχει ήδη καταθέσει πρόταση για τον παίκτη, δείχνοντας την πρόθεσή της να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Παράλληλα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει εκφράσει επίσης ενδιαφέρον για τον Κολομβιανό χαφ. Η παρουσία αυτών των ομάδων στον «χορό» των μεταγραφών ενισχύει την επιθυμία του Πουέρτα να επιλέξει ένα πρωτάθλημα υψηλότερου επιπέδου, καθώς αυτές οι επιλογές του προσφέρουν τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε κορυφαίες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta