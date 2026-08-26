Η Ελλάδα πάλεψε κόντρα στην Σερβία, ηττήθηκε με 3-0 αλλά προκρίθηκε στους «16»

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών αντιμετώπισε την πανίσχυρη Σερβία, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σετ. Παρόλα αυτά, η ελληνική ομάδα είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, προσφέροντας ένα παιχνίδι γεμάτο προσπάθεια απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου πάλεψαν με το παραπάνω, παρά το τελικό σκορ.

Το πρώτο σετ: Η Εθνική κοίταξε στα μάτια την αντίπαλο

Το πρώτο σετ του αγώνα βρήκε την Εθνική μας ομάδα να παλεύει δυναμικά απέναντι στην Σερβία. Παρόλο που ηττήθηκε, η ελληνική ομάδα έδειξε μεγάλη αντίσταση. Η Μπόσκοβιτς ήταν ασταμάτητη για τις Σέρβες, δημιουργώντας μια διαφορά στο σκορ.

Ωστόσο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντέδρασε, μειώνοντας τη διαφορά ακόμα και στους δύο πόντους. Τελικά, η Μπόσκοβιτς ολοκλήρωσε το σετ, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα της Σερβίας με 1-0, με σκορ 25-22. Σε αυτό το σετ, η Εθνική μας, χωρίς το παραμικρό άγχος, κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια έναν τεράστιο αντίπαλο.

Η κυριαρχία της Σερβίας στο δεύτερο σετ

Στο δεύτερο σετ, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων έγινε ακόμα πιο εμφανής. Η Σερβία έπαιξε με μεγάλη σοβαρότητα καθ' όλη τη διάρκεια, μη αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην Εθνική μας ομάδα. Η ομάδα της Μπόσκοβιτς πήρε από νωρίς ένα προβάδισμα, το οποίο συνέχιζε να μεγαλώνει.

Χωρίς να επιτρέψει στην Ελλάδα να αντιδράσει, η Σερβία έκανε το 2-0 στα σετ, επικρατώντας με 25-13. Η σοβαρότητα και η αποτελεσματικότητα των Σερβίδων ήταν καθοριστική για την εξέλιξη αυτού του σετ.

Η συνεχιζόμενη προσπάθεια της Ελλάδας και η νίκη της Σερβίας

Για να μπορέσει μια ομάδα να κερδίσει την Σερβία, απαιτείται να κάνει το καλύτερο δυνατό παιχνίδι, ενώ ο αντίπαλος να μην αποδώσει στα συνηθισμένα του επίπεδα. Η Ελλάδα, παρόλο που έπαιξε καλά και στο τρίτο σετ, δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Η Σερβία συνέχισε να αγωνίζεται με σοβαρότητα, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στην ελληνική ομάδα. Έτσι, επικράτησε με 25-18, εξασφαλίζοντας τη νίκη στον αγώνα και κάνοντας το τέσσερα στα τέσσερα στον δεύτερο όμιλο.

Αναλυτικά οι πόντοι των δύο ομάδων

Οι πόντοι της Σερβίας προήλθαν από 6 άσους, 42 επιθέσεις, 13 μπλοκ, ενώ οι αντίπαλές της υπέπεσαν σε 14 λάθη. Από την πλευρά της Ελλάδας, οι πόντοι σημειώθηκαν από 1 άσο, 34 επιθέσεις και 4 μπλοκ, ενώ οι αντίπαλες ομάδες έκαναν 14 λάθη.

Οι επιδόσεις των αθλητριών

Για την ομάδα της Σερβίας, υπό την καθοδήγηση του Ζόραν Τέρζιτς, η Μπόσκοβιτς αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ με 20 πόντους (17/31 επιθέσεις, 2 άσοι, 1 μπλοκ). Η Κούρταγκιτς πρόσθεσε 12 πόντους (5/8 επιθέσεις, 7 μπλοκ) και η Ούζελατς επίσης 12 πόντους (9/26 επιθέσεις, 1 άσος, 2 μπλοκ), με ποσοστό υποδοχής 35% και 18% άριστες. Η Πόποβιτς συνέβαλε με 7 πόντους (4/4 επιθέσεις, 3 μπλοκ), η Τίτσα με 7 πόντους (6/11 επιθέσεις, 1 άσος, 33% υπ. – 0% άριστες) και η Ογκνιένοβιτς με 2 άσους. Η Ζούμπιτς σημείωσε 1 πόντο (1/1 επίθεση). Στην υποδοχή, η λίμπερο Γέγκντιτς είχε 80% με 45% άριστες, ενώ η Γκοτσάνιν 25% με 0% άριστες.

Από την πλευρά της Ελλάδας, με προπονητή τον Απόστολο Οικονόμου, η Ανθούλη ήταν η κορυφαία σκόρερ με 12 πόντους (9/26 επιθέσεις, 3 μπλοκ). Η Μπακοδήμου συνέλεξε 10 πόντους (9/29 επιθέσεις), με ποσοστό υποδοχής 61% και 25% άριστες. Η Τικμανίδου πρόσθεσε 6 πόντους (5/10 επιθέσεις, 1 άσος), με 45% υπ. – 5% άριστες. Η Παπαγεωργίου σημείωσε 5 πόντους (5/13 επιθέσεις) και η Αγγελοπούλου 4 πόντους (4/7 επιθέσεις), με 30% υπ. – 20% άριστες. Η Χατζηευστρατιάδου και η Γράβαρη συνέβαλαν με 1 πόντο η καθεμία (1/3 επιθέσεις). Η λίμπερο Ξανθοπούλου είχε ποσοστό υποδοχής 50% με 25% άριστες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta