Ο Λίσι δίνει το σύνθημα για τη ρεβάνς με την Μπραν και μιλά για τον Ούγκρεσιτς

Ο Αλέσιο Λίσι, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, έδωσε το σύνθημα ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με την Μπραν στο Μπέργκεν, χαρακτηρίζοντας την αναμέτρηση ως «τελικό» για την πρόκριση. Ο προπονητής του «Δικεφάλου» στάθηκε στην πίστη προς την ομάδα του και στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εξασφάλιση της συμμετοχής στη League Phase του Conference League. Παράλληλα, ο Λίσι μίλησε και για την πιθανή απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, εκφράζοντας την εκτίμησή του για την ενδεχόμενη μεταγραφή.

Η κρίσιμη ρεβάνς στο Μπέργκεν

Ο Αλέσιο Λίσι ήταν σαφής ως προς τη σημασία της επερχόμενης αναμέτρησης με την Μπραν, χαρακτηρίζοντάς την ξεκάθαρα ως «τελικό» για τον ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί στο Μπέργκεν, θα κρίνει την πρόκριση της ομάδας στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Ο Ιταλός τεχνικός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τον τρόπο που περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι.

Στις δηλώσεις του, ο Λίσι τόνισε την πίεση που συνοδεύει πάντα τον «Δικέφαλο» ως έναν μεγάλο σύλλογο. Επίσης, αναφέρθηκε στην πνευματική ετοιμότητα των παικτών του και στη διαφορά αγωνιστικού ρυθμού που υπάρχει με την αντίπαλη ομάδα. Καταλήγοντας, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική φράση, δηλώνοντας: «Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε όχι με τη φυσική μας κατάσταση, αλλά με την καρδιά μας».

Η αξιολόγηση για τον Ούγκρεσιτς

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλέσιο Λίσι ρωτήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με τη διαφαινόμενη απόκτηση του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς από την Παρτίζαν. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε ουσιαστικά την υψηλή αξιολόγηση που δίνει ο σύλλογος σε αυτή την πιθανή κίνηση. Αν και η μεταγραφή δεν είναι ακόμα επίσημη, ο Λίσι εξέφρασε την άποψή του για τον παίκτη.

Συγκεκριμένα, ο Λίσι δήλωσε: «Αν έρθει, γιατί δεν είναι επίσημο, θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή. Σίγουρα δείχνουμε μια κατεύθυνση που θέλουμε να κινηθούμε, ωστόσο στο δικό μας μυαλό είναι το αυριανό παιχνίδι. Είναι ένας τελικός, θέλουμε να περάσουμε και να συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκούς ομίλους». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση της ομάδας, χωρίς ωστόσο να αποσπά την προσοχή από τον άμεσο αγωνιστικό στόχο.

Η διαχείριση της πίεσης

Ο προπονητής του «Δικεφάλου» κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτημα αν υπάρχει άγχος πριν από ένα παιχνίδι χωρίς περιθώρια λάθους. Ο Αλέσιο Λίσι ήταν απόλυτα ξεκάθαρος στην απάντησή του, τονίζοντας την ετοιμότητα της ομάδας να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Η πίεση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ.

«Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε με αυτή την πίεση», δήλωσε ο Λίσι. Και πρόσθεσε: «Όταν παίζεις στον ΠΑΟΚ πρέπει να ζεις με την πίεση, είμαστε μέλη ενός μεγάλου συλλόγου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την ψυχική ανθεκτικότητα που καλλιεργείται στην ομάδα και την αναγνώριση των απαιτήσεων που συνοδεύουν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Η πνευματική ετοιμότητα και η ενωμένη ομάδα

Αναφορικά με την πνευματική προετοιμασία των παικτών, ο Αλέσιο Λίσι υπογράμμισε τη δύναμη του συνόλου. «Είμαστε δυνατοί πνευματικά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ομάδα περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια δύσκολη αντίπαλο. Η διαχείριση των καταστάσεων, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, είναι κρίσιμη. «Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι και πρέπει να το κάνουμε ξανά όπως και στο πρώτο παιχνίδι», τόνισε ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Λίσι αναφέρθηκε επίσης σε μια στιγμή που είχε τη δική της σημασία τις προηγούμενες ημέρες: την αγκαλιά του με τον Δημήτρη Πέλκα μετά το γκολ του Έλληνα μεσοεπιθετικού απέναντι στον Λεβαδειακό. Αυτή η στιγμή, όπως εξήγησε, αντανακλά το κλίμα ενότητας στην ομάδα. «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μια ενωμένη ομάδα, με μεγάλες αξίες. Είναι πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με παίκτες όπως ο Πέλκας που έχουν μεγάλη ποιότητα», κατέληξε ο προπονητής, υπογραμμίζοντας την αξία της συνοχής και της ποιότητας των παικτών του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta