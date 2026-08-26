Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους προπονείται με την Μπεσίκτας, εν αναμονή της δικαστικής απόφασης με τη Μούρθια

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ, προπονείται αυτή την περίοδο κανονικά με την Μπεσίκτας, έχοντας ανακοινωθεί από την τουρκική ομάδα την 1η Αυγούστου. Ωστόσο, η κατάστασή του παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς η Μούρθια αναμένει την απόφαση του BAT της FIBA σχετικά με τη δικαστική αντιπαράθεση που έχει με τον παίκτη. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με την ισπανική ομάδα να εκφράζει την ενόχλησή της για τις εξελίξεις.

Η προετοιμασία με την Μπεσίκτας

Ο Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους έχει ενσωματωθεί πλήρως στην προετοιμασία της Μπεσίκτας, ακολουθώντας το πρόγραμμα της τουρκικής ομάδας. Η ανακοίνωση της απόκτησής του από την Μπεσίκτας πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα του Αυγούστου, σηματοδοτώντας την έναρξη της συνεργασίας τους.

Παρά την ενεργή συμμετοχή του στις προπονήσεις, οι Τούρκοι δεν έχουν λάβει επίσημη θέση σχετικά με τη διαμάχη του παίκτη και απλώς περιμένουν την ετυμηγορία του ανώτατου δικαστηρίου της FIBA. Η δυνατότητα του Ντε Τζούλιους να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες με τη νέα του ομάδα εξαρτάται άμεσα από τη δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί.

Η αναμονή της Μούρθια και η ενόχληση

Από την πλευρά της, η Μούρθια βρίσκεται σε αναμονή της απόφασης του BAT, του Διαιτητικού Δικαστηρίου Καλαθοσφαίρισης της FIBA, για την αντιπαράθεση που έχει με τον Αμερικανό πόιντ γκαρντ. Οι Ισπανοί δεν κρύβουν την ενόχλησή τους για τη συμπεριφορά του παίκτη, καθώς η υπόθεση έχει πάρει τη νομική οδό.

Κατά την «πρώτη» της Μούρθια, ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Αλεχάντρο Γκόμεζ, επέλεξε να μην αναφέρει ονομαστικά τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους. Αντ’ αυτού, αναφέρθηκε στον παίκτη χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό της φανέλας του, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

Οι δηλώσεις του Αλεχάντρο Γκόμεζ

Ο Αλεχάντρο Γκόμεζ, τζένεραλ μάνατζερ της Μούρθια, έκανε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση του παίκτη. «Το θέμα του αθλητή με το νούμερο 5 το χειρίζονται οι δικηγόροι μας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε επίσης την προσωπική του απογοήτευση για τη στάση τόσο του παίκτη όσο και των εκπροσώπων του.

Ο Γκόμεζ τόνισε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο στις λεπτομέρειες, καθώς πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται σε νομικό επίπεδο. Δήλωσε ότι η Μούρθια θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της με κάθε δυνατό τρόπο, ενώ επανέλαβε ότι ο παίκτης συμμετέχει στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας, αλλά για να αγωνιστεί απαιτείται δικαστική απόφαση.

Η δικαστική οδός και το BAT της FIBA

Η επίλυση της διαμάχης μεταξύ του Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους και της Μούρθια αναμένεται να προέλθει από το BAT της FIBA. Αυτό το ανώτατο δικαστήριο της παγκόσμιας ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης θα κληθεί να αποφασίσει για το μέλλον του Αμερικανού πόιντ γκαρντ και το πού θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

Η Μούρθια κατήγγειλε τον Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, παρά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την Μπεσίκτας. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τις αρχές του Σεπτεμβρίου, με όλες τις πλευρές να αναμένουν την ετυμηγορία που θα καθορίσει τα επόμενα βήματα στην καριέρα του παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta