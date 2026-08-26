Ο Ιμρά Λούζα στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό, ανακοίνωση την Παρασκευή

Ο Ιμρά Λούζα, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό του Παναθηναϊκού, προσγειώθηκε στην Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης. Η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη των τελικών διαδικασιών για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «πράσινους». Ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται πλέον σε ελληνικό έδαφος, έτοιμος να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η άφιξη στην Αθήνα και οι πρώτες εντυπώσεις

Ο Ιμρά Λούζα έφτασε πριν από λίγη ώρα στην Αθήνα, με την πτήση του να προσγειώνεται στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Η παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, μια κίνηση που αναμένεται να προσθέσει ποιότητα στο κέντρο της ομάδας.

Ο Μαροκινός μέσος, μετά την προσγείωσή του, ξεκίνησε άμεσα τις διαδικασίες για να διευθετήσει τα τυπικά ζητήματα. Η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιήθηκε το ταξίδι του, λίγες μόλις ώρες μετά την επίτευξη της συμφωνίας, υπογραμμίζει την επιθυμία του ίδιου του παίκτη αλλά και της διοίκησης του Παναθηναϊκού για άμεση ενσωμάτωση.

Η συμφωνία των «πρασίνων» με τον Λούζα

Η συμφωνία μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ιμρά Λούζα έκλεισε το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να αποσπάσουν την υπογραφή του ποδοσφαιριστή, ο οποίος αποτελούσε βασικό στόχο για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ταχύτητα με την οποία κινήθηκαν οι διαδικασίες από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγες ώρες από την οριστικοποίηση της συμφωνίας, ο παίκτης βρισκόταν ήδη καθ' οδόν προς την Ελλάδα. Αυτή η άμεση αντίδραση επιτρέπει στον Λούζα να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό τις προπονήσεις και να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον.

Το πρόγραμμα των ιατρικών και η επίσημη ανακοίνωση

Το πρόγραμμα του Ιμρά Λούζα για τις επόμενες ημέρες είναι πυκνό και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στάδια πριν την επίσημη ένταξή του στην ομάδα. Την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε μεταγραφή. Παράλληλα, θα υποβληθεί και σε εργομετρικές δοκιμασίες, ώστε να αξιολογηθεί η φυσική του κατάσταση.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, η επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 28 Αυγούστου. Το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ιμρά Λούζα με τους «πράσινους» θα έχει διάρκεια 3+1 χρόνια, δείχνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και των δύο πλευρών.

Το κόστος της μεταγραφής και η αμοιβή του παίκτη

Οι οικονομικοί όροι της μεταγραφής του Ιμρά Λούζα στον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και αντικατοπτρίζουν την αξία του ποδοσφαιριστή. Το κόστος της μεταγραφής, δηλαδή το ποσό που θα καταβληθεί στην προηγούμενη ομάδα του, υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση από την πλευρά του Παναθηναϊκού, η οποία αναδεικνύει την προσδοκία για την προσφορά του παίκτη.

Επιπλέον, όσον αφορά την προσωπική του αμοιβή, η ετήσια αποζημίωση του Ιμρά Λούζα αναμένεται να ξεπερνά ελαφρώς το 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει το επίπεδο του παίκτη και την εμπειρία του, καθώς και τον ρόλο που αναμένεται να αναλάβει στην ομάδα των «πρασίνων».

Με πληροφορίες από: Gazzetta