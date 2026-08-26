Οπαδός της Φιορεντίνα έβρισε τον πρόεδρο της ομάδας μετά την ήττα

Ένα έντονο περιστατικό έλαβε χώρα μετά την πρεμιέρα της Serie A, όπου η Φιορεντίνα γνώρισε βαριά ήττα. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζουζέπε Κομίσο, συναντήθηκε με τους οπαδούς της ομάδας σε μια προσπάθεια να τους καθησυχάσει, όμως η συνάντηση δεν εξελίχθηκε ομαλά. Η συζήτηση κορυφώθηκε με την υβριστική απάντηση ενός φιλάθλου, η οποία έγινε αμέσως viral.

Η συνάντηση με τους οπαδούς μετά την ήττα

Η Φιορεντίνα ξεκίνησε άσχημα τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, καθώς συνετρίβη με σκορ 4-0 από τη Ρόμα στην πρεμιέρα του ιταλικού πρωταθλήματος Serie A. Μετά το απογοητευτικό αυτό αποτέλεσμα, ο πρόεδρος της ομάδας, Τζουζέπε Κομίσο, αποφάσισε να συναντηθεί με τους οπαδούς των «Βιόλα».

Σκοπός της συνάντησης ήταν να προσπαθήσει να καθησυχάσει τους φιλάθλους, οι οποίοι ήταν εμφανώς δυσαρεστημένοι από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Ο Κομίσο, κλείνοντας την ομιλία του, επέλεξε να εκφράσει την αγάπη του για τον σύλλογο, λέγοντας στα ιταλικά τις λέξεις «αγαπώ τη Φιορεντίνα».

Η συγκεκριμένη φράση ειπώθηκε με μια ξεκάθαρη αμερικάνικη προφορά, γεγονός που έγινε αντιληπτό από το κοινό. Αρχικά, οι δηλώσεις του προέδρου αντιμετωπίστηκαν με χειροκροτήματα από τους παρευρισκόμενους οπαδούς, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η προσπάθειά του είχε κάποια επιτυχία.

Η υβριστική απάντηση από τις εξέδρες

Ωστόσο, η ηρεμία δεν κράτησε για πολύ. Αμέσως μετά τα χειροκροτήματα, ακούστηκε η απάντηση ενός υποστηρικτή της Φιορεντίνα, ο οποίος απευθύνθηκε στον πρόεδρο με μια άκρως υβριστική φράση. Συγκεκριμένα, ο οπαδός είπε, νέτα σκέτα, «άντε γ@@@».

Αυτό το στιγμιότυπο, που κατέγραψαν οι κάμερες, έγινε αναμενόμενα viral σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η άμεση και απροκάλυπτη αντίδραση του φιλάθλου υπογράμμισε την ένταση και την απογοήτευση που επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της Φιορεντίνα μετά την κακή έναρξη της σεζόν.

Το ιστορικό του Τζουζέπε Κομίσο

Ο Τζουζέπε Κομίσο είναι ο γιος του προηγούμενου ιδιοκτήτη του κλαμπ, Ρόκο Κομίσο. Ανέλαβε την προεδρία της ιταλικής ομάδας μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Ιανουάριο. Η ανάληψη των καθηκόντων του έγινε σε μια περίοδο όπου η ομάδα αντιμετωπίζει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του Τζουζέπε Κομίσο είναι ότι μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό έχει ως συνέπεια να μην μιλάει καλά ιταλικά, ένα γεγονός που έχει αποτελέσει κατά καιρούς πηγή τριβών και δυσαρέσκειας μεταξύ του ίδιου και των οπαδών του συλλόγου.

Η δυσαρέσκεια των φιλάθλων

Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Φιορεντίνα δεν έχει άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας τον έχει φέρει επανειλημμένα στο στόχαστρο των οπαδών. Αυτή η γλωσσική αδυναμία, σε συνδυασμό με τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Φιορεντίνα τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης και κριτικής γύρω από το πρόσωπό του.

Οι φίλαθλοι εκφράζουν συχνά τη δυσαρέσκειά τους για την πορεία της ομάδας, και η αδυναμία του προέδρου να επικοινωνήσει απρόσκοπτα στην τοπική γλώσσα φαίνεται να επιδεινώνει την κατάσταση, καθιστώντας τον ευάλωτο σε τέτοιου είδους αντιδράσεις, όπως αυτή που σημειώθηκε μετά την ήττα από τη Ρόμα.

Η βαριά ήττα στην πρεμιέρα της Serie A φαίνεται να ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για ορισμένους υποστηρικτές, οδηγώντας σε αυτή την απρόβλεπτη και έντονη αντίδραση προς τον πρόεδρο της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta