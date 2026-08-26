Ζαφείρης: «Για εμάς είναι τελικός, ήρθαμε στη Νορβηγία για να κερδίσουμε»

Ο Χρήστος Ζαφείρης, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, έδωσε το σύνθημα για την επερχόμενη ρεβάνς της ομάδας του με την Μπραν, τονίζοντας ότι οι «ασπρόμαυροι» ταξίδεψαν στη Νορβηγία με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση. Ο διεθνής μέσος εκπροσώπησε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση στο Μπέργκεν.

Ο Ζαφείρης χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «τελικό» για τον Δικέφαλο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συγκέντρωση και ενότητα από πλευράς της ομάδας.

«Τελικός» η αναμέτρηση στη Νορβηγία

Ο Χρήστος Ζαφείρης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφέρθηκε στην επικείμενη αναμέτρηση με την Μπραν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Για εμάς μπορώ να πω ότι είναι τελικός. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε. Να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε για την πρόκριση. Να είμαστε συγκεντρωμένοι».

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ο «Δικέφαλος» να παρουσιάσει το καλό του πρόσωπο για μεγαλύτερο διάστημα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης και της ενότητας των παικτών ως βασικούς παράγοντες για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Η προσέγγιση μετά το 1-1 της Τούμπας

Ο Ζαφείρης ξεκαθάρισε ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, το 1-1 στην Τούμπα, δεν αλλάζει την προσέγγιση του ΠΑΟΚ στη ρεβάνς. Η ομάδα ταξίδεψε στη Νορβηγία με σαφή στόχο τη νίκη.

«Πρέπει να ανεβάσουμε τον καλό χρόνο μας στο παιχνίδι και ήρθαμε να το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να παλέψουμε. Δεν θα μείνουμε στο 1-1, ήρθαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε θετικοί και ενωμένοι», δήλωσε ο διεθνής μέσος, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της ομάδας.

Σύγκριση ελληνικού και νορβηγικού πρωταθλήματος

Σχετικά με τη σύγκριση του ελληνικού με το νορβηγικό πρωτάθλημα, ο Χρήστος Ζαφείρης σημείωσε ότι και τα δύο πρωταθλήματα έχουν ανέβει επίπεδο. «Έχουν ανέβει και τα δύο πρωταθλήματα. Το βλέπουμε με τις νορβηγικές ομάδες, αλλά και με τις ελληνικές που παίζουν στην Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή η παρατήρηση αναδεικνύει την αυξημένη ανταγωνιστικότητα και των δύο διοργανώσεων, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις ευρωπαϊκές τους παρουσίες.

Η ψυχολογική ώθηση από την πρεμιέρα

Ο Ζαφείρης αναφέρθηκε επίσης στην ψυχολογική ώθηση που έδωσε στον ΠΑΟΚ η νίκη με 4-0 επί του Λεβαδειακού στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League. Αυτό το αποτέλεσμα αποδείχθηκε σημαντικό για την ομάδα πριν από το ταξίδι στο Μπέργκεν.

«Ήταν σημαντική η νίκη για την αυτοπεποίθησή μας και τη θετική ενέργεια. Μας έχει βοηθήσει πολύ και ήρθαμε με θετική σκέψη εδώ», εξήγησε ο ποδοσφαιριστής, τονίζοντας την επίδραση του θετικού αποτελέσματος στην ψυχολογία της ομάδας.

Μνήμες από παλαιότερες αναμετρήσεις

Όσον αφορά το αν θυμάται κάποια παλαιότερη αναμέτρηση απέναντι στην Μπραν, ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν λιτός στην απάντησή του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δεν θυμάμαι πολλά».

Η σύντομη αυτή απάντηση υποδηλώνει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει έντονες αναμνήσεις από προηγούμενες συναντήσεις με τη νορβηγική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta