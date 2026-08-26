Ο Ιμράν Λούζα και ο Αζεντίν Ουναΐ συνυπήρξαν στην εθνική Μαρόκου

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτηση του Ιμράν Λούζα, ενός ποδοσφαιριστή που αναμένεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Ο Μαροκινός χαφ φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία από τα γήπεδα της Αγγλίας και της Γαλλίας, προσθέτοντας βάθος στο πράσινο ρόστερ. Μάλιστα, ο 27χρονος μέσος έχει ένα κοινό παρελθόν με τον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς οι δύο τους συνυπήρξαν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του τον Ιμράν Λούζα, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για την απόκτησή του. Η μεταγραφή αυτή στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των «Πρασίνων» ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο 27χρονος Μαροκινός χαφ διαθέτει εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί τόσο σε αγγλικά όσο και σε γαλλικά γήπεδα, κάτι που αναμένεται να προσδώσει ποιότητα και σταθερότητα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Η κοινή πορεία με τον Αζεντίν Ουναΐ στην εθνική Μαρόκου

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο στην καριέρα του Ιμράν Λούζα είναι η συνύπαρξή του με τον Αζεντίν Ουναΐ στην εθνική ομάδα του Μαρόκου. Οι δύο ποδοσφαιριστές βρέθηκαν συμπαίκτες σε διεθνείς αναμετρήσεις, αν και όχι σε επίπεδο συλλόγου.

Αυτή η κοινή παρουσία καταγράφηκε σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. Συγκεκριμένα, οι Λούζα και Ουναΐ αγωνίστηκαν μαζί με τη φανέλα των «Λιονταριών του Άτλαντα» τόσο κατά τη διάρκεια του 2022 όσο και το 2023, σε σημαντικές διοργανώσεις και φιλικές αναμετρήσεις.

Σημαντικές διεθνείς συμμετοχές

Μία από τις κοινές εμφανίσεις τους ήταν το 2022, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Σε εκείνη την αναμέτρηση, το Μαρόκο επικράτησε της Γκάνας με σκορ 1-0. Και οι δύο Μαροκινοί χαφ, ο Ιμράν Λούζα και ο Αζεντίν Ουναΐ, αγωνίστηκαν ως βασικοί σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα.

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2023, οι δύο παίκτες βρέθηκαν ξανά στο ίδιο γήπεδο, αυτή τη φορά σε φιλική αναμέτρηση εναντίον της Βραζιλίας. Ο αγώνας έληξε με νίκη του Μαρόκου με 2-1. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Αζεντίν Ουναΐ ξεκίνησε ως βασικός, ενώ ο Ιμράν Λούζα εισήλθε στον αγώνα ως αλλαγή, περνώντας στο παιχνίδι στο 64ο λεπτό.

Η διεθνής παρουσία του Ιμράν Λούζα

Ο Ιμράν Λούζα έχει καταγράψει συνολικά 15 διεθνείς συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Οι περισσότερες από αυτές τις εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ των ετών 2021 και 2023, σηματοδοτώντας μια περίοδο ενεργού παρουσίας του στην ομάδα.

Μετά από ένα διάστημα, ο 27χρονος μέσος επέστρεψε στις διεθνείς υποχρεώσεις τον Μάιο. Η επιστροφή του έγινε σε ένα φιλικό παιχνίδι της εθνικής Μαρόκου εναντίον του Μπουρουντί. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Λούζα αγωνίστηκε ξανά με τη φανέλα της χώρας του.

Η απουσία του Ουναΐ από πρόσφατη αποστολή

Σε αντίθεση με τον Ιμράν Λούζα, ο Αζεντίν Ουναΐ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το φιλικό παιχνίδι του Μαΐου εναντίον του Μπουρουντί. Ο Ουναΐ βρισκόταν εκτός της λίστας των παικτών που κλήθηκαν για αυτή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, διαφοροποιώντας έτσι την παρουσία των δύο ποδοσφαιριστών στην εθνική ομάδα εκείνη την περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta