Ο Στέφαν ντε Φράι για τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε: «Υπήρχε απογοήτευση, αλλά είμαστε έτοιμοι»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Στέφαν ντε Φράι, εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε ενόψει της αυριανής κομβικής σημασίας ρεβάνς. Η αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου στις 20:00, θα διεξαχθεί στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, στο πλαίσιο των play off του Conference League. Ο ντε Φράι, με τη σιγουριά και την πίστη που εξέπεμψε, έδειξε το πνεύμα που πρέπει να διακατέχει τους «πράσινους» στο δεύτερο παιχνίδι με τους Τσέχους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η απογοήτευση από το πρώτο ματς και τα διδάγματα

Ο Στέφαν ντε Φράι αναφέρθηκε εκτενώς στα συναισθήματα που επικράτησαν εντός της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, υπήρχε «μεγάλη απογοήτευση για όλους μετά το πρώτο ματς». Αυτή η αρχική αίσθηση, ωστόσο, δεν επισκίασε την ανάγκη για ανάλυση και προετοιμασία.

Παρά την απογοήτευση, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υπογράμμισε τη σημασία του να διατηρήσουν τα θετικά στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα στα πρώτα εβδομήντα λεπτά της αναμέτρησης. Αυτό το διάστημα του αγώνα χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «ένα καλό σημάδι», το οποίο δίνει ελπίδες για τη συνέχεια. Ο ντε Φράι τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμα «πολλή δουλειά να κάνουμε» και πως η ομάδα έχει ήδη προχωρήσει σε λεπτομερή ανάλυση των λαθών που έγιναν, με στόχο να διορθωθούν πλήρως ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς. «Θέλουμε να πάρουμε τη νίκη αύριο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετά την αρχική απογοήτευση, η προσοχή στρέφεται άμεσα στην προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι.

Η πίεση ως κινητήριος δύναμη

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» μίλησε και για την πίεση που συνοδεύει τέτοιου είδους αναμετρήσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως λογική πριν από ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Για τον ίδιο προσωπικά, η πίεση αυτή δεν αποτελεί τροχοπέδη, αλλά αντίθετα, λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη. «Σε κάθε ματς αισθάνομαι ένα είδος πίεσης, με βοηθάει», ανέφερε, εξηγώντας πως τον κάνει να νιώθει ότι αγωνίζεται για κάτι σημαντικό και ότι τον ενδιαφέρει βαθιά το αποτέλεσμα.

Ο ντε Φράι υπογράμμισε ότι για τον ίδιο δεν έχει σημασία αν πρόκειται για προκριματικό αγώνα ή τελικό, καθώς η αίσθηση της πίεσης είναι πάντα παρούσα και έντονη. Δήλωσε ότι η αυριανή αναμέτρηση δεν θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτή την άποψη, καθώς η σημασία της είναι μεγάλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ψυχολογική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι είναι πλήρως προετοιμασμένοι να διεκδικήσουν και να φτάσουν στη νίκη απέναντι στην τσεχική ομάδα.

Πρωτόγνωρη εμπειρία και η υποχρέωση της πρόκρισης

Για τον Στέφαν ντε Φράι, η συμμετοχή στα καλοκαιρινά προκριματικά του Conference League αποτελεί μία πρωτόγνωρη εμπειρία στην καριέρα του. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζει την κατάσταση με απόλυτη αποφασιστικότητα και σοβαρότητα. Ο ίδιος βλέπει τον επερχόμενο αγώνα ως «μία μεγάλη ευκαιρία» τόσο για τον ίδιο προσωπικά όσο και για ολόκληρο τον σύλλογο.

Ο αρχηγός τόνισε με έμφαση ότι η πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης αποτελεί έναν «σημαντικό στόχο για το κλαμπ», υπογραμμίζοντας την υποχρέωση που υπάρχει για την επίτευξή της. Ο ντε Φράι έστειλε ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα προς τους συμπαίκτες του, δηλώνοντας ότι η ομάδα πρέπει να δείξει έτοιμη και να φερθεί υπεύθυνα. Η προσέγγιση του αγώνα πρέπει να είναι σαν να επρόκειτο για έναν τελικό, με την ανάλογη σοβαρότητα και προσήλωση. «Πρέπει να πάρουμε το αποτέλεσμα που χρειαζόμαστε», κατέληξε, τονίζοντας την απόλυτη ανάγκη για συγκέντρωση και προσήλωση στον στόχο της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Athletiko