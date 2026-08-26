Ο Βασίλης Γεραγωτέλλης αναλύει τις μεταγραφές της Euroleague και τις κινήσεις των «αιωνίων»

Ο προπονητής Βασίλης Γεραγωτέλλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio, όπου προέβη σε λεπτομερή ανάλυση του μεταγραφικού παζαριού της Euroleague. Ο κ. Γεραγωτέλλης εξέτασε τις κινήσεις των ομάδων ενόψει της νέας σεζόν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις μεταγραφικές επιλογές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι δηλώσεις του προσέφεραν μια εικόνα για τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση μπάσκετ.

Η βελτίωση της ποιότητας στην Euroleague

Ο Βασίλης Γεραγωτέλλης υπογράμμισε τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας στην Euroleague, τονίζοντας ότι ο ανταγωνισμός είναι πλέον τεράστιος. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει γίνει εξαιρετικά δύσκολο για οποιαδήποτε ομάδα να κατακτήσει τη διοργάνωση, καθώς σχεδόν όλες οι ομάδες θέτουν ως αρχικό στόχο την πρόκριση στα play-offs.

Αυτή η αυξημένη δυσκολία καθιστά την πορεία προς το Final-4 και την κατάκτηση του τίτλου μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση. Ο προπονητής ανέφερε ως παράδειγμα την περσινή σεζόν του Παναθηναϊκού, ο οποίος, παρότι διέθετε μια πολύ καλή ομάδα, δεν κατάφερε να φτάσει στο Final-4, κάτι που αρχικά θεωρούνταν δεδομένο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που επικρατεί.

Αυξημένα μπάτζετ και απαιτήσεις προγράμματος

Ο κ. Γεραγωτέλλης επεσήμανε ότι σχεδόν όλες οι ομάδες της Euroleague έχουν αυξήσει σημαντικά τα μπάτζετ τους, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού. Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού αγώνων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της διοργάνωσης, καθίσταται αναγκαίο για κάθε ομάδα να διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό παικτών.

Αυτή η πληθώρα παικτών είναι απαραίτητη για να μπορέσουν οι ομάδες να ανταπεξέλθουν στο «βαρύ» πρόγραμμα χωρίς να εξαντληθούν. Πλέον, όπως τόνισε ο προπονητής, δεν είναι εφικτό να μιλάμε για ξεκάθαρα φαβορί. Αν και κάποιες ομάδες ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να προχωρήσουν, όλες οι συμμετέχουσες είναι πολύ δυνατές και ικανές να διεκδικήσουν την πρόκριση.

Η δυναμική του κοινού και τα sold-out γήπεδα

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι που ανέδειξε ο Βασίλης Γεραγωτέλλης είναι η εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου στα γήπεδα. Όπως περιέγραψε, σε κάθε αγώνα είναι δύσκολο να βρεθεί θέση, καθώς όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα. Υπάρχουν μάλιστα ματς όπου το κοινό περιμένει για εισιτήρια, δείχνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον για το προϊόν του μπάσκετ.

Ο προπονητής θυμήθηκε ένα παιχνίδι όταν βρισκόταν στον Ερυθρό Αστέρα, όπου σε εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μπαρτσελόνα, το γήπεδο είχε γίνει sold-out και υπήρχαν επιπλέον επτά χιλιάδες άτομα σε αναμονή για εισιτήρια. Αυτά τα νούμερα και η συνεχής παρουσία του κόσμου στις κερκίδες ανεβάζουν σημαντικά την αξία και τη δυναμική του μπάσκετ ως προϊόν.

Οι μεταγραφικές κινήσεις που ξεχώρισαν

Αναφορικά με τις μεταγραφικές κινήσεις που τον έχουν εκπλήξει μέχρι στιγμής, ο Βασίλης Γεραγωτέλλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα απέκτησε παίκτες που, όπως δήλωσε, του αρέσουν προσωπικά και διαθέτουν εμπειρία από την Euroleague. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Σιλντς, Κλάιμπερν, Κι και Φόρεστ, τους οποίους χαρακτήρισε πολύ χρήσιμους και ικανούς να βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα.

Ο κ. Γεραγωτέλλης σημείωσε επίσης ότι ο κόουτς Γιασικεβίτσιους έχει δείξει τα τελευταία χρόνια πως εμπιστεύεται πάντα και έναν μεγάλο σε ηλικία και πολύ έμπειρο παίκτη, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την υπογραφή του Λάρκιν. Η Φενέρμπαχτσε, λοιπόν, είναι μία από τις ομάδες που του έχουν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση με τις μεταγραφικές της κινήσεις.

Η ενίσχυση της Ζάλγκιρις

Μια άλλη ομάδα που ο Βασίλης Γεραγωτέλλης θέλησε να σημειώσει είναι η Ζάλγκιρις, η οποία φαίνεται να συνεχίζει την ενίσχυσή της. Ο προπονητής χαρακτήρισε «τεράστια» την κίνηση της απόκτησης του Βαλαντσιούνας, καθώς η ομάδα φέρνει πίσω έναν τόσο μεγάλο παίκτη, ο οποίος μάλιστα είναι Λιθουανός, ενισχύοντας έτσι την ταυτότητά της.

Επιπλέον, ο κ. Γεραγωτέλλης εξέφρασε την προτίμησή του και για την κίνηση του Στέρλινγκ Μπράουν, παίκτη με τον οποίο είχε αναμετρηθεί πολλές φορές στα παιχνίδια μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτίζαν. Η αναφορά στον Έντουαρντς υποδηλώνει περαιτέρω ενίσχυση, αν και οι λεπτομέρειες δεν ολοκληρώνονται στην πηγή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta