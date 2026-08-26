Ο Μίκα Χάκινεν εκφράζει αντίθεση για τον Μαξ Φερστάπεν στη McLaren

Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1, Μίκα Χάκινεν, τοποθετήθηκε αρνητικά στο σενάριο που ήθελε τον Μαξ Φερστάπεν να αγωνίζεται με τα χρώματα της McLaren. Ο Φινλανδός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διαταράξει την εσωτερική αρμονία της ομάδας. Η πιθανή μετακίνηση του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, παρά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του με τη Red Bull Racing.

Το παρασκήνιο της φημολογίας για τον Φερστάπεν

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον παγκόσμιο τίτλο, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων από την έναρξη της σεζόν του 2026. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή τη φημολογία ήταν η έντονη δυσαρέσκεια του Ολλανδού οδηγού σχετικά με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς.

Επιπλέον, στο συμβόλαιό του με τη Red Bull Racing υπήρχε μια σχετική ρήτρα απόδοσης, η οποία είχε δημιουργήσει μια δύσκολη κατάσταση για την ομάδα με έδρα το Μίλτον Κινς. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix Ολλανδίας, όταν η Red Bull Racing ανακοίνωσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον Μαξ Φερστάπεν, το οποίο εκτείνεται έως το 2030.

Η McLaren ως πιθανός μνηστήρας

Η McLaren Racing είχε αναφερθεί ως ένας από τους πιθανούς μνηστήρες για την απόκτηση του Ολλανδού οδηγού. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια που υποστήριζαν ότι η πρωταθλήτρια ομάδα είχε υποβάλει πρόταση στον Φερστάπεν.

Ωστόσο, ο CEO των Βρετανών, Ζακ Μπράουν, είχε διαψεύσει αυτές τις φήμες. Οι εικασίες για τη μετακίνηση του Φερστάπεν στη McLaren εντάθηκαν, καθώς είχε γίνει ευρέως αποδεκτό ότι δεν υπήρχε κενή θέση στη Mercedes F1, τουλάχιστον για το 2027.

Η θέση του Μίκα Χάκινεν για την εσωτερική αρμονία

Ο Μίκα Χάκινεν, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τη McLaren το 1998 και το 1999, εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια πιθανή μεταγραφή του Φερστάπεν στην ομάδα του Ουόκινγκ. Ο Φινλανδός πρώην οδηγός και θρύλος της βρετανικής ομάδας τοποθετήθηκε επί του θέματος στο podcast «Up to Speed».

Ο Χάκινεν υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της εσωτερικής αρμονίας για την επιτυχία της McLaren. «Είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο ο Μαξ εκεί έξω, φυσικά. Υπάρχουν πολλοί άλλοι οδηγοί. Αλλά από αυτό που έχω δει, από τον τρόπο που λειτουργεί η McLaren, θέλουν πραγματικά να κοιτάζουν το συνολικό πακέτο της ομάδας όλη την ώρα. Επειδή αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχεις, να χτίσεις μια απίστευτη δύναμη ομαδικού πνεύματος στο εσωτερικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κίνδυνος διατάραξης του ομαδικού πνεύματος

Ο πρώην πρωταθλητής συνέχισε την ανάλυσή του, τονίζοντας τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει για το ομαδικό πνεύμα της McLaren. «Αν με ρωτούσατε τι θα έκανα εγώ, θα ήθελα να ελαχιστοποιήσω αυτό το ρίσκο. Με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύεις να χάσεις αυτού του είδους το ομαδικό πνεύμα», ανέφερε ο Χάκινεν.

Στη συζήτηση που είχε με τον πρώην teammate του, Ντέιβιντ Κούλθαρτ, ο Χάκινεν έφερε ως παράδειγμα τη δική τους μακροχρόνια συνεργασία στη McLaren. Υπογράμμισε ότι η ομάδα διαθέτει ήδη ένα κορυφαίο δίδυμο οδηγών, αναφερόμενος στην τρέχουσα σύνθεση.

Η McLaren διαθέτει ήδη κορυφαίο δίδυμο

Ο Φινλανδός συμπλήρωσε με το χαρακτηριστικό του ύφος τις δηλώσεις του, επισημαίνοντας την αξία της υπάρχουσας ισορροπίας στην ομάδα. «Ξέρεις, αν η ομάδα έχει δύο σπουδαίους οδηγούς, γιατί να διαταράξεις τις ισορροπίες;», αναρωτήθηκε ο Χάκινεν.

Πρόσθεσε επίσης: «Και φυσικά, η McLaren έχει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή στη σύνθεσή της με τον Λάντο. Και κοίτα, ήμασταν οι μακροβιότεροι teammates στη Formula 1 και αυτό δείχνει ότι αν υπάρχει μια καλή αρμονία μέσα σε μια ομάδα, γιατί να πάρεις κάποιον άλλο; Καλά, εσύ ήσουν μερικές φορές δύσκολος, Ντέιβιντ, αλλά ξέρεις, ήμουν σε θέση να το διαχειριστώ», ολοκλήρωσε ο Μίκα Χάκινεν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta