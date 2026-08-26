Κόντης: «Το 3-0 είναι ένα πλεονέκτημα αλλά δεν μας δίνει την πρόκριση, έχουμε έρθει να νικήσουμε»

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μαζί με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Χριστογεώργο, μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου στη Σόφια, ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς των playoffs του Europa League. Ο ΟΦΗ φιλοξενείται από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, έχοντας ένα σημαντικό προβάδισμα 3-0 από την πρώτη αναμέτρηση που διεξήχθη στο Παγκρήτιο στάδιο. Παρά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, ο Κόντης ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει έρθει με στόχο τη νίκη και την πρόκριση, χωρίς να επηρεάζεται από το υπάρχον σκορ.

Η προσέγγιση του αγώνα και η νοοτροπία νικητή

Ο Χρήστος Κόντης υπογράμμισε τη σημασία της νοοτροπίας νικητή, δηλώνοντας πως το αυριανό παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν να ξεκινάει από το 0-0. Αν και αναγνώρισε ότι το 3-0 αποτελεί ένα πλεονέκτημα, τόνισε ότι αυτό το σκορ δεν προσφέρει ασφάλεια ώστε η ομάδα να ακολουθήσει τον ρυθμό του αντιπάλου. «Έχουμε έρθει εδώ να πάρουμε την πρόκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πρόκριση θα παιχθεί αποκλειστικά στο γήπεδο.

Ο προπονητής του ΟΦΗ τόνισε πως η ομάδα έχει έρθει στη Σόφια με μοναδικό σκοπό να κερδίσει. Αυτό, όπως εξήγησε, είναι απαραίτητο αν ο ΟΦΗ θέλει να δημιουργήσει και να χτίσει μία νοοτροπία νικητή. Για να επιτευχθεί αυτό, η ομάδα πρέπει να είναι πολύ ανταγωνιστική και να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο, ακόμα και σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Αμυντική λειτουργία και οργανωμένο παιχνίδι

Σχετικά με το τι θα ήθελε να δει από την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο, ο Χρήστος Κόντης εξέφρασε την επιθυμία για ένα οργανωμένο και συμπαγές σύνολο. Στόχος είναι να δυσκολέψει τον αντίπαλο στην δημιουργία ευκαιριών, ενώ παράλληλα οι παίκτες θα πρέπει να αγωνιστούν με αυτοπεποίθηση. Ο προπονητής επισήμανε την ανάγκη να μην αφήσουν χώρο στην ΤΣΣΚΑ, καθώς στην Κρήτη η ομάδα πέρασε δύσκολες στιγμές.

Ο Κόντης τόνισε ότι ένα από τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας, ξεκινώντας μάλιστα από τους επιθετικούς. Αυτή η βελτίωση κρίνεται αναγκαία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πίεση που αναμένεται να ασκήσει ο αντίπαλος και να διασφαλιστεί η διατήρηση του προβαδίσματος.

Η ταυτότητα του ΟΦΗ και η προετοιμασία για τον αντίπαλο

Ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στην αγωνιστική ταυτότητα που έχει αποκτήσει ο ΟΦΗ τους τελευταίους οκτώ με εννέα μήνες. Όπως εξήγησε, η ομάδα έχει μάθει να παίζει με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα του αντιπάλου. Οι ιδέες και η ταυτότητα της ομάδας παραμένουν σταθερές, αν και η στρατηγική μπορεί να διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με τις συνθήκες του κάθε αγώνα.

Ο προπονητής δήλωσε ότι χαίρεται να βλέπει τους παίκτες να έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις. Περιμένει ένα πιεστικό και επιθετικό παιχνίδι από τον αντίπαλο, ο οποίος πιθανόν να αγωνιστεί και με ρίσκο, καθώς κυνηγάει το σκορ. Η ΤΣΣΚΑ, όπως ανέφερε ο Κόντης, συνήθως αλλάζει το σύστημά της στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια χρησιμοποιεί το 3-5-2, το οποίο ο ίδιος θεωρεί επιθετικό σχήμα. Ο ΟΦΗ είναι προετοιμασμένος για οποιονδήποτε σχεδιασμό της αντίπαλης ομάδας.

Το ιστορικό ματς και οι προσδοκίες

Ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως «ιστορικό ματς για τον ΟΦΗ», υπογραμμίζοντας τη μεγάλη κρισιμότητα που τη συνοδεύει. Σε καμία περίπτωση, όπως είπε, η ομάδα δεν θα μπορούσε να σκέφτεται κάτι άλλο πέρα από το πώς θα προκριθεί την αυριανή ημέρα. Η προσπάθεια θα είναι συνολική και στοχευμένη στην επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Ο προπονητής εξέφρασε την ελπίδα του ο Νίκος Χριστογεώργος να μην χρειαστεί να αναδειχθεί σε «ήρωα» του αγώνα, κάτι που θα σήμαινε ότι η ομάδα αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες. Επανέλαβε για ακόμα μία φορά ότι το 3-0, αν και πλεονέκτημα, δεν εξασφαλίζει την πρόκριση, η οποία θα κριθεί εξ ολοκλήρου στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta