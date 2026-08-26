Νταμπράουσκας: Έγραψε ιστορία με τη Σαμπάχ Μπακού και την οδήγησε στο Champions League

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας, πρώην προπονητής του ΟΦΗ, οδήγησε τη Σαμπάχ Μπακού σε μια ιστορική πρόκριση στην League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν θα συμμετάσχει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ένα επίτευγμα που φέρει την υπογραφή του Λιθουανού τεχνικού.

Η Σαμπάχ Μπακού επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά με σκορ 5-2 στην παράταση, φτάνοντας στο συνολικό σκορ 6-4. Αυτή η νίκη εξασφάλισε τη θέση της ομάδας στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σηματοδοτώντας μια στιγμή-ορόσημο για τον σύλλογο.

Η ιστορική πρόκριση της Σαμπάχ Μπακού

Η πρόκριση της Σαμπάχ Μπακού στην League Phase του Champions League αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον σύλλογο, ο οποίος ιδρύθηκε μόλις το 2017. Το «ονειρικό» ταξίδι της ομάδας ξεκίνησε τον Ιούλιο με τους προκριματικούς αγώνες και κορυφώθηκε με την επικράτηση επί της Χάποελ Μπερ Σεβά.

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας, ως ο «αρχιτέκτονας» αυτής της επιτυχίας, οδήγησε την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν στα «αστέρια» την Τρίτη, 25 Αυγούστου. Η Σαμπάχ Μπακού θα μάθει τον αντίπαλό της στην κληρωτίδα του Champions League την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, όπου το όνομά της θα συγκαταλέγεται ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς κολοσσούς.

Η πορεία του Νταμπράουσκας στην προπονητική

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας δεν είχε επιτυχημένη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, γεγονός που τον οδήγησε να στραφεί νωρίς στην προπονητική. Η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής ήταν στους Κίνγκσμπερι Λόντον Τάιγκερς. Στη συνέχεια, η πορεία του περιελάμβανε θητείες σε πολλές ομάδες της Ευρώπης.

Μεταξύ των συλλόγων που έχει προπονήσει είναι οι Ζαλγκίρις, ΡΦΣ, Γκόριτσα, Λουντογκόρετς, Χάιντουκ Σπλιτ και Ομόνοια. Η παρουσία του έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΟΦΗ.

Από το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στην Αγγλία

Η διαδρομή του Βάλντας Νταμπράουσκας προς την προπονητική ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Το 2002, σε ηλικία 25 ετών, έλαβε μέρος στη λιθουανική έκδοση του τηλεπαιχνιδιού «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;». Από τη συμμετοχή του αυτή, αποκόμισε ως έπαθλο 4.000 λιθουανικά λίτα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1.160 ευρώ.

Με αυτά τα χρήματα, ο Νταμπράουσκας ταξίδεψε στην Αγγλία, όπου σπούδασε Αθλητική Επιστήμη και Προπονητική στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ο ίδιος είχε δηλώσει στο «FourFourTwo» ότι «τότε, ήταν όσος ήταν ο ετήσιος μισθός σου στη Λιθουανία», προσθέτοντας πως «τα χρήματα έφτασαν για περίπου έναν μήνα, μετά αναγκάστηκα να κάνω μερικές δουλειές μερικής απασχόλησης». Πριν αναλάβει πρώτος προπονητής, εργάστηκε στις ακαδημίες των Φούλαμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπρέντφορντ.

Η θητεία του στην Ελλάδα και η άφιξη στο Αζερμπαϊτζάν

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας έφτασε στην Κρήτη το καλοκαίρι του 2022 για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ. Κατά τη διάρκεια της ενός έτους θητείας του στην ελληνική ομάδα, κατέγραψε 13 νίκες, 14 ισοπαλίες και 11 ήττες. Η αποχώρησή του από τον ΟΦΗ πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2023.

Τον Ιούλιο του 2025, ο Λιθουανός προπονητής μετακόμισε στο Αζερμπαϊτζάν για λογαριασμό της Σαμπάχ Μπακού. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να οδηγήσει τον σύλλογο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, γράφοντας ιστορία για την ομάδα.

Οι δηλώσεις του προπονητή και η συνέχεια

Μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση της ομάδας του, ο Βάλντας Νταμπράουσκας υπογράμμισε: «Δεν είμαι εγώ, είναι οι παίκτες και μια δόση τύχης. Όταν χάνεις μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και το τελευταίο γκολ έρχεται στο 90+4’, τότε πρόκειται για τύχη. Ευχαριστώ τους παίκτες που συνέχισαν να πιστεύουν».

Στο ρόστερ της Σαμπάχ Μπακού αγωνίζεται και ο Πολωνός αριστερός μπακ, Τιμοτέους Πούχατς. Ο Πούχατς έχει περάσει και από τα ελληνικά γήπεδα, φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2022-23.

Με πληροφορίες από: Gazzetta