Η Λίβερπουλ δεν μπορεί να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Τσάμπιονς Λιγκ

Ένας ιδιαίτερος κανονισμός της UEFA αποτρέπει τη Λίβερπουλ από το να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι «Κόκκινοι» γνωστοποίησαν αυτή την ιδιαιτερότητα, η οποία προκύπτει από έναν κανόνα που απαγορεύει τη διεξαγωγή του ίδιου εντός έδρας αγώνα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν στην ίδια φάση της διοργάνωσης.

Το απόγευμα της Πέμπτης, στις 27 Αυγούστου, οι 36 ομάδες που συμμετέχουν στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ αναμένεται να μάθουν τους οκτώ αντιπάλους τους. Ωστόσο, για τη Λίβερπουλ είναι ήδη γνωστό ότι δεν θα κληρωθεί να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας.

Ο ειδικός κανονισμός της UEFA

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει θεσπίσει έναν κανονισμό που έχει ως στόχο να αποτρέψει τη διεξαγωγή του ίδιου αγώνα, με την ίδια ομάδα γηπεδούχο, στη league phase για τρεις συνεχόμενες σεζόν. Αυτός ο «ψαγμένος» κανονισμός, όπως τον ανέδειξαν οι «Κόκκινοι», είναι ο λόγος που η Λίβερπουλ δεν μπορεί να υποδεχτεί τη «Βασίλισσα» φέτος.

Ο συγκεκριμένος κανόνας εφαρμόζεται για να διασφαλίσει την ποικιλία των αναμετρήσεων και να αποφευχθούν επαναλαμβανόμενα ζευγάρια στην ίδια έδρα. Η εφαρμογή του επηρεάζει άμεσα την κλήρωση της Λίβερπουλ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο ενός εντός έδρας αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Προηγούμενες αναμετρήσεις στο Άνφιλντ

Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι η Λίβερπουλ έχει ήδη υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ στην πρώτη φάση της διοργάνωσης τις δύο τελευταίες σεζόν. Συγκεκριμένα, η Λίβερπουλ είχε φιλοξενήσει τη «Βασίλισσα» το 2024, σε έναν αγώνα που έληξε με σκορ 2-0 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας.

Επιπλέον, την αμέσως επόμενη σεζόν, το 2025, η Λίβερπουλ υποδέχτηκε ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ, με το παιχνίδι να λήγει 1-0. Λόγω αυτών των δύο συνεχόμενων εντός έδρας αναμετρήσεων, ο κανονισμός της UEFA τίθεται σε ισχύ, εμποδίζοντας μια τρίτη συνεχόμενη συνάντηση στην ίδια έδρα.

Το ενδεχόμενο συνάντησης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου

Παρόλο που η Λίβερπουλ δεν μπορεί να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άνφιλντ, το ενδεχόμενο οι δύο ευρωπαϊκοί κολοσσοί να αναμετρηθούν παραμένει ανοιχτό. Ο περιορισμός αφορά αποκλειστικά την έδρα της Λίβερπουλ.

Συνεπώς, η ομάδα του Αντόνι Ιραόλα μπορεί να κληρωθεί να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η κλήρωση της Πέμπτης θα καθορίσει τους αντιπάλους, με αυτή την ειδική συνθήκη να ισχύει για τις δύο ομάδες.

Λεπτομέρειες του κανονισμού 16.03

Η παράγραφος 16.03 των κανονισμών του Τσάμπιονς Λιγκ της περασμένης σεζόν παρέχει το πλαίσιο για τέτοιες αποφάσεις. Σύμφωνα με αυτήν, η διοίκηση της UEFA έχει τη δυνατότητα να καθορίζει εναλλακτικές προϋποθέσεις για την κλήρωση. Αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αρχές που έχει θέσει η Επιτροπή Διοργανώσεων Συλλόγων.

Επιπλέον, η διοίκηση της UEFA μπορεί να προσαρμόζει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της κλήρωσης. Αυτό γίνεται με σκοπό να αποφεύγονται καταστάσεις αδιεξόδου ή/και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν σχετικοί περιορισμοί, υπό το πρίσμα αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.

Η απόφαση της Επιτροπής Διοργανώσεων Συλλόγων

Η Επιτροπή Διοργανώσεων Συλλόγων της UEFA έχει καθορίσει έναν επιπλέον όρο που μπορεί να εφαρμοστεί στην κλήρωση του UEFA Champions League για τη σεζόν 2026/27. Η απόφαση αυτή ορίζει ότι οποιοδήποτε συγκεκριμένο ζευγάρι μεταξύ δύο ομάδων δεν μπορεί να επαναληφθεί στην ίδια διοργάνωση, με την ίδια ομάδα γηπεδούχο, για τρεις συνεχόμενες σεζόν.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, εάν δύο ομάδες είχαν ήδη αναμετρηθεί στη league phase του UEFA Champions League τη σεζόν 2024/25 και κληρωθούν ξανά μεταξύ τους, με την ίδια ομάδα να είναι γηπεδούχος, στη league phase της σεζόν 2025/26, τότε δεν θα μπορούν να κληρωθούν ξανά μεταξύ τους με την ίδια ομάδα γηπεδούχο τη σεζόν 2026/27. Αυτός ο κανόνας διασφαλίζει την εναλλαγή των αναμετρήσεων και την αποφυγή επαναλήψεων σε συγκεκριμένες έδρες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta